Отправлено: - 23:13

ACROS:

Разве я ЭТО утверждал ?? Где это вы у меня прочитали?? Заметьте - это вы сами ТАК сказали, значит - это ваше ДЕРЬМО и вы его САМИ расхлёбывайте.

ACROS:

ГАНДОН

[Исправлено: Coopidon, 26.03.2021 - 23:15]

Цитата:Заметьте себе что казахская или казахстанская власть пишутся не много - по разному.Если вы в состоянии отличить.Цитата:Это к вопрос вашего отношения к вашему же вновь обретенному идолу- Иманбеку. Он это воспевает, как вы изволили, выразится-гандон. Пардон, ворует у авторов оригинала- ремиксирует.Рс Кстати, хорошая замена устаревшему термину - скомуниздил. Он сделали ремикс!