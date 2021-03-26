ACROS: Разве я ЭТО утверждал ?? Где это вы у меня прочитали?? Заметьте - это вы сами ТАК сказали, значит - это ваше ДЕРЬМО и вы его САМИ расхлёбывайте.
Заметьте себе что казахская или казахстанская власть пишутся не много - по разному. Если вы в состоянии отличить. Цитата:
ACROS: ГАНДОН
Это к вопрос вашего отношения к вашему же вновь обретенному идолу- Иманбеку. Он это воспевает, как вы изволили, выразится-гандон. Пардон, ворует у авторов оригинала- ремиксирует. Рс Кстати, хорошая замена устаревшему термину - скомуниздил. Он сделали ремикс!
Ой лукавите. Или не в курсе просто. Нет сами казахи, на бытовом уровне, всегда без проблем. Всегда понимались. А вот куда пробиться без саке - баке к концу 90-ых стало уже не возможным. Я был при делах, а вот старший брат, который сейчас в Омске живёт, с Московским филиалом Юридической Академии пытался, ему прямо сказали про разрез глаз.
Coopidon: ворует у авторов оригинала- ремиксирует.
Значит это, как вы изволили выразиться воровство - возведено в ранг музыкальной культуры - и замечу вам, за ЭТО , оказывается дают ещё и премии, и не простые премии - а музыкальный Оскар - Гремми. Ну а я тут при чём, и ко мне какие претензий, если ВЫ сами ему, неотёсанному музыканту, вручили эту премию??
Цитата:
Coopidon: к вашему же вновь обретенному идолу- Иманбеку
Он не мой идол - и мне его примитивное творчество по барабану, он просто мой земляк и я рад его всемирному успеху.
Цитата:
elektron: стало уже не возможным.
Я простой фермер, мне лукавить нечего - есть у вас претензий к Саке, Баке - предьявляйте свои претензий им лично. Я сам страдаю от этих Саке, Баке.
Цитата:
Coopidon: Им просто говорили.
Кто это им так говорил: государство или есть конкретное имя или Я лично им говорил?? Ко мне лично у вас есть ТАКИЕ претензий?? Я за президентов и чиновников НЕ ОТВЕЧАЮ!!
alex_60: как я могу так писать, если в Казахстане власть не казахская. как бы вам во сне не приснилось.
А какая американская? Цитата:
alex_60: о, абайка95 выпустили на вечернюю прогулку.
Вышел корм тебе на утро сыпнуть Кушай малыш Цитата:
elektron: А никто и не сравнивает. Просто грэмми много и премия не значит что кто то лучше или хуже, она просто есть. Вот Золотой Граммофон, это премия... А не побрякушка. Тогда да, лучший в СНГ, точно
Ну да золотой граммофон все хотят А Грэмми так Фигня)) Цитата:
maxsaf: Казахстанские геи бы вам лично это доказали
ACROS: воровство - возведено в ранг музыкальной культуры - и замечу вам, за ЭТО , оказывается дают ещё и премии, и не простые премии - а музыкальный Оскар - Гремми.
Однако, сам удивляюсь! Цитата:
ACROS: ко мне какие претензий,
Боже, упаси! У меня у вам вопрос. Чему тут радоваться и восхищаться? Сможете ответить? Вы ж не Погремуха, какая! Цитата:
ACROS: Ко мне лично у вас есть ТАКИЕ претензий?? Я за президентов и чиновников НЕ ОТВЕЧАЮ!!
Опять же -нету! Лично к вам, где? Какой претензии? Тока кто же это создает? Ах! Пардоньте! У вас же, вы говорили интернет ютуб не дозволяет смотреть! Тогда цицирую: Казах за 800 лет до Дарвина составил энциклопедию животных Русские приняли ислам 1000 лет назад Профессор истории Казах открыл Америку за 300 лет до Колумба Тюрки учили арабов науке Русский историк Русские казаки произошли от Казахов Казахи изобрели порох, пушки и торпеды
Когда появится интернет, насладитесь комментариями. Образцом мракобесия и национализма, Марлон, толерантности и терпимости. Вопрос не к вам, потому что вы то причём!? Кто эти комментарии пишет!? Скорее всего марсиане. Больше не кому! Ну не казахи, же в конце-концов!!!
ACROS: Да и я не борюсь - нафига мне это нужно, нервы трепать: поступаю так же как и система.
Да я помню, лучше заплатить поборы наркомовские, пардон акиматовские. Вот бы у каждого такая возможность была бы. Как то уже отписывался. В начале 90-ых пришёл к нам на миллионку чел. Мешки на мукомольном до этого таскал, с ЧПИ. Покойный к сожалению уже. Рано ушёл. В итоге до диспетчера Кустанай Энерго (не знаю как сегодня называется) дошёл и в Алма-Ате с напарником первое место занял. Но Казахстану похоже такие люди не нужны. Саке - Баке, важнее. Когда уезжал, помню как всех подминали. Это только по Энергоснабжению. Все генеральные и Главные инженера уходили в подчинённые, с с продолжением руководства, потому как, главные, занимающие их места и понятия не имели о энергосистеме. Как персонал удваивали, главное чтобы нац. принадлежность соблюдалась. Отсюда и цены на эл. энергию. И прочие болячки. А главное никто с этим бороться не хочет. Пусть одни уезжают, другие замки заграницей покупают, ну а третьи выживают. Позиция понятна.
Coopidon: Заметьте себе что казахская или казахстанская власть пишутся не много - по разному. Если вы в состоянии отличить.
Казахская власть Как в России пишут часто русская власть В чем проблема? Опять хочешь на нац вопрос вывести?)) Цитата:
elektron: Ой лукавите. Или не в курсе просто. Нет сами казахи, на бытовом уровне, всегда без проблем. Всегда понимались. А вот куда пробиться без саке - баке к концу 90-ых стало уже не возможным. Я был при делах, а вот старший брат, который сейчас в Омске живёт, с Московским филиалом Юридической Академии пытался, ему прямо сказали про разрез глаз.
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом А уж рядовых чиновников и работников сколько не таких?)) Цитата:
Coopidon: Согласен. Им просто говорили. И говорят: Или мы здесь - главные. Мы- на земле которой мы тебе милостиво позволяем жить. И есть наш хлеб. Или ЧВР.. А так да, никто!
В России часто слышал такое Даже в ЧБ по сути земле Татарско-Башкирской Мы тут Русские главные Странно Это наверно демократия такая
Россия для русских Лозунг был такой И сейчас есть Россия первая слюной брызгает "хватит кормить Кавказ" А до этого брызгала "хватит кормить республики!" Поэтому русские первые кто хотел развала союза Казахстан напомню самый последний вышел из союзного договора Так какие притензии?
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