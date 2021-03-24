Прогноз на 5 дней
ясно-4°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • В, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41207
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 24.03.21 - 19:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отметили в ведомстве, с начала 2021 года на этом перекрестке произошло первое ДТП с пострадавшими, в 2020 году было одно ДТП с одним пострадавшим. На момент совершения ДТП светофор был в исправном состоянии.
Читать новость

elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6672
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 00:44
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если это вашему уму не постижимо то отдыхайте

Да я и так на отдыхе, что дама, что на работе. :lol:
просто вам хотел показать, что латиница, не для всех одинаково полезна и "Q" как "Ж" произноситься может в переводе, но вам это знать не нужно :lol:

[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:46]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7464
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 11:34
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да я и так на отдыхе, что дама, что на работе. просто вам хотел показать, что латиница, не для всех одинаково полезна и "Q" как "Ж" произноситься может в переводе, но вам это знать не нужно

Очень жаль что вы за 20 лет жизни в Казахстане не выучили казахский язык и очень жаль что за 20 лет жизни в Германии также плохо знаете Немецкий и не в курсе что в латинице Q и G это разные буквы)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6672
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 18:06
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну подумаешь букафку перепутал :lol: Цитата:
abaika95:
Очень жаль что вы за 20 лет жизни в Казахстане не выучили казахский язык

Не было у нас казахского языка в школе :-x После окончания ввели. :-)
И да в Каз.ССР и Казахстане, за минусом армии и учёбы в Челябинске, 25-ть лет и вот в Германии 24 года, скоро 50 на 50 будет, в мои 50-т :lol:

[Исправлено: elektron, 26.03.2021 - 17:21]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
845
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 23:04
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это К Поэтому звучит как КазаКстан По русски Казахстан

А К (латинская), это ... что?
Я уже молчу про С (латинскую)
Coopidon как по qazaqски прочитать?
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS