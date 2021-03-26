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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 117 из 118«1...115116117118»
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:19
#1741
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Цитата:
abaika95:
В Казахстане власть казахская Да начнется...

А чё, ещё не - началась?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:25
#1742
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Цитата:
elektron:


нет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:25
#1743
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Цитата:
alex_60:
если не вспомните

А-Студио?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:28
#1744
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Цитата:
elektron:


не буду мурыжить.
это группа Пикет.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21457
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:47
#1745
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Цитата:
alex_60:
это группа Пикет.

Ну ясен пень.
Пикеты в Казахстане -
запрещены... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:49
#1746
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Цитата:
drakon:
Ну ясен пень. Пикеты в Казахстане - запрещены...

Поэтому они в Россию и поехали. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:56
#1747
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Кстати вспомнилось. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:58
#1748
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Хабиб и другие бойцы ММА осудили творчество Моргенштерна. Было бы интересно узнать, что они думают о хите Roses
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
845
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:34
#1749
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Цитата:
ACROS:
, власть - она и КАЗАХСКАЯ и есть и не надо меня упрекать в чём то - националистическом, вы

Вся власть- казахам. Но это же и есть, национализм. И здесь это не упрек. А свершившийся факт.
Если кто не понял.
Ведь были же люди как люди, а сейчас, казахи- отдельно, а остальные, где они?
На скамейке штрафников?
Цитата:
ACROS:
немецкие власти или китайские власти - сделали то то или совершили то то.

А в Аргынтине-аргынтинская, а в Гондурасе- гондурасская.
Есть такая нация- гондурас.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3244
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:35
#1750
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Цитата:
alex_60:

----Павел Кашин. Но он Песня года.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:38
#1751
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Цитата:
Гога:

ответ в #1744.
рок группа Пикет.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
845
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:51
#1752
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Цитата:
abaika95:
Стив Джобс не изучал программирование он был производственным дизайнером Но такие примеры для вас конечно ниче не значат)Ц

А Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтесори отдала своего сына в приёмную семью.
Но эти же примеры для вас конечно ничего не значат
:lol:
Деби...прошу прощения, Погремуха
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1818
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:58
#1753
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Цитата:
Coopidon:
Вся власть- казахам. Но это же и есть, национализм.


Разве я ЭТО утверждал ?? Где это вы у меня прочитали?? Заметьте - это вы сами ТАК сказали, значит - это ваше ДЕРЬМО и вы его САМИ расхлёбывайте.

Цитата:
Coopidon:
Есть такая нация- гондурас.


Очевидно вам там видней, живя в ГАНДОН.., пардон в Гондурасе.

[Исправлено: ACROS, 26.03.2021 - 23:03]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1818
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 23:02
#1754
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Цитата:
alex_60:
это группа Пикет


Вроде все "Огоньки" смотрел ( больше и смотреть в те года нечего было) , но что то не помню такой группы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1818
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 23:08
#1755
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Цитата:
Coopidon:
казахи- отдельно, а остальные, где они?


Там же где и жили: - рядом с казахами. А, те кто уехал, так спросите у них : почему они уехали??
Никто их не выгонял.
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