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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:19
Цитата:
А чё, ещё не - началась?...
abaika95:
В Казахстане власть казахская Да начнется...
В Казахстане власть казахская Да начнется...
А чё, ещё не - началась?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:25
Цитата:
нет.
elektron:
нет.
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
- 6672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:25
Цитата:
А-Студио?
alex_60:
если не вспомните
если не вспомните
А-Студио?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:28
Цитата:
не буду мурыжить.
это группа Пикет.
elektron:
не буду мурыжить.
это группа Пикет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:47
Цитата:
Ну ясен пень.
Пикеты в Казахстане -
запрещены...
alex_60:
это группа Пикет.
это группа Пикет.
Ну ясен пень.
Пикеты в Казахстане -
запрещены...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:49
Цитата:
Поэтому они в Россию и поехали.
drakon:
Ну ясен пень. Пикеты в Казахстане - запрещены...
Ну ясен пень. Пикеты в Казахстане - запрещены...
Поэтому они в Россию и поехали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:56
Кстати вспомнилось.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:58
Хабиб и другие бойцы ММА осудили творчество Моргенштерна. Было бы интересно узнать, что они думают о хите Roses
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:34
Цитата:
Вся власть- казахам. Но это же и есть, национализм. И здесь это не упрек. А свершившийся факт.
Если кто не понял.
Ведь были же люди как люди, а сейчас, казахи- отдельно, а остальные, где они?
На скамейке штрафников?
Цитата:
А в Аргынтине-аргынтинская, а в Гондурасе- гондурасская.
Есть такая нация- гондурас.
ACROS:
, власть - она и КАЗАХСКАЯ и есть и не надо меня упрекать в чём то - националистическом, вы
, власть - она и КАЗАХСКАЯ и есть и не надо меня упрекать в чём то - националистическом, вы
Вся власть- казахам. Но это же и есть, национализм. И здесь это не упрек. А свершившийся факт.
Если кто не понял.
Ведь были же люди как люди, а сейчас, казахи- отдельно, а остальные, где они?
На скамейке штрафников?
Цитата:
ACROS:
немецкие власти или китайские власти - сделали то то или совершили то то.
немецкие власти или китайские власти - сделали то то или совершили то то.
А в Аргынтине-аргынтинская, а в Гондурасе- гондурасская.
Есть такая нация- гондурас.
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:35
Цитата:
----Павел Кашин. Но он Песня года.
alex_60:
----Павел Кашин. Но он Песня года.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:38
Цитата:
ответ в #1744.
рок группа Пикет.
Гога:
ответ в #1744.
рок группа Пикет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:51
Цитата:
А Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтесори отдала своего сына в приёмную семью.
Но эти же примеры для вас конечно ничего не значат
Деби...прошу прощения, Погремуха
abaika95:
Стив Джобс не изучал программирование он был производственным дизайнером Но такие примеры для вас конечно ниче не значат)Ц
Стив Джобс не изучал программирование он был производственным дизайнером Но такие примеры для вас конечно ниче не значат)Ц
А Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтесори отдала своего сына в приёмную семью.
Но эти же примеры для вас конечно ничего не значат
Деби...прошу прощения, Погремуха
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 22:58
Цитата:
Разве я ЭТО утверждал ?? Где это вы у меня прочитали?? Заметьте - это вы сами ТАК сказали, значит - это ваше ДЕРЬМО и вы его САМИ расхлёбывайте.
Цитата:
Очевидно вам там видней, живя в ГАНДОН.., пардон в Гондурасе.
[Исправлено: ACROS, 26.03.2021 - 23:03]
Coopidon:
Вся власть- казахам. Но это же и есть, национализм.
Вся власть- казахам. Но это же и есть, национализм.
Разве я ЭТО утверждал ?? Где это вы у меня прочитали?? Заметьте - это вы сами ТАК сказали, значит - это ваше ДЕРЬМО и вы его САМИ расхлёбывайте.
Цитата:
Coopidon:
Есть такая нация- гондурас.
Есть такая нация- гондурас.
Очевидно вам там видней, живя в ГАНДОН.., пардон в Гондурасе.
[Исправлено: ACROS, 26.03.2021 - 23:03]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 23:02
Цитата:
Вроде все "Огоньки" смотрел ( больше и смотреть в те года нечего было) , но что то не помню такой группы.
alex_60:
это группа Пикет
это группа Пикет
Вроде все "Огоньки" смотрел ( больше и смотреть в те года нечего было) , но что то не помню такой группы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 23:08
Цитата:
Там же где и жили: - рядом с казахами. А, те кто уехал, так спросите у них : почему они уехали??
Никто их не выгонял.
Coopidon:
казахи- отдельно, а остальные, где они?
казахи- отдельно, а остальные, где они?
Там же где и жили: - рядом с казахами. А, те кто уехал, так спросите у них : почему они уехали??
Никто их не выгонял.
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