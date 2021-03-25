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Смотрю на карту, вижу бюджет
Смотрю на карту, вижу бюджет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41207
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 15:56
Интерактивная карта открытых бюджетов, по задумке разработчиков, поможет налогоплательщикам напрямую контролировать трату их денег на конкретные объекты в своем городе или селе. Если вам интересно, отремонтируют ли в этом году разбитую дорогу, сколько средств выделено на ближайшую больницу или когда в вашем дворе установят площадку, все ответы должны быть на этом сайте. Проект презентовали акиму Костанайской области 15 марта, а сейчас карта доступна для общего доступа. «НГ» проверила, поможет ли она создать бюджетную прозрачность, за которую горячо ратует антикоррупционная служба.
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Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6672
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 18:15
Цитата:
И подсветки вроде нет, для приёма судов в тёмное время суток.
dvb:
Плюс проходила инфа о затоплении полосы при сильных осадках прошлой осенью.
Плюс проходила инфа о затоплении полосы при сильных осадках прошлой осенью.
И подсветки вроде нет, для приёма судов в тёмное время суток.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21457
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 18:21
Цитата:
Кукурузники, разве ночью - летают?...
elektron:
судов в тёмное время суток.
судов в тёмное время суток.
Кукурузники, разве ночью - летают?...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Подмосковье
- Регистрация:
- 25.05.09
- Сообщений:
- 1294
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 19:51
Цитата:
Если конечно сможете найти, пришлите пожалуйста ссылку на ютуб с видео нового покрытия.
Ситуация по подтоплению, судя по всему следующая.
Торец ИВПП по новому участку, согласно проекта, был возвышен над существующим уровнем земли на том месте на +1,80 м., и в 0,00 выходили, даже вернее на + 0,28м, через 480 м. от торца нового участка ИВПП в сторону существующей ИВПП, то есть 300 м. удлинили а 180м существующего ИВПП разобрали - итого новое строительство фактически составило 480 м. Существующий рельеф грунтовой части летного поля имел уклон по направлению на торец нового ИВПП. Раньше поверхностные стоки обходили торец старого ИВПП и двигались в сторону перрона №2. После реконструкции поверхностным стокам стекать некуда, стоки из-за рельефа не могут "обогнуть" торец ИВПП и уйти с правой стороны грунтовой части ИВПП на левую и далее к перрону №2. Здесь правая сторона подразумевается при заходе на посадку со стороны области, а левая сторона где рулежная дорожка и перроны.
Вот снимок с указанием элементов аэродрома:
Как видно перрон №1 вообще не реконструировался и частично на нём уложено новое покрытие (в роли пандуса) для плавного безопасного съезда ВС с рулежной дорожки. На этом перроне №1 в 2019 году покрытие не выдержало нагрузку от шасси самолета, так как покрытие давно требовало реконструкции и тем более не было изначально рассчитано на такую нагрузку от колесной оси шасси такого самолета.
Частично реконструкции подвергся перрон №2, площадь подвергшегося реконструкции участка перрона №2 видно по устроенным деформационным швам (типа сетки на перроне). Вот так из-за недостаточности финансирования или иных причин, про перрон №1 вообще забыли, а перрон №2 реконструировали частично. О увеличении частоты рейсов думать не приходится, так как самолетам просто не хватит мест стоянок.
Вот отчетливо видно на фото, место застоя поверхностных стоков, которым некуда деваться грунтовой части летного поля, так как им просто перегородили путь для водоотвода.
По хорошему нужны тальвежные колодцы, которые принимают стоки с грунтовых частей летного поля, и через которые стоки отводятся по дождевой канализации на сброс через очистные сооружения. ТАкие колодцы необходимо устраивать вдоль всего ИВПП особенно с правой стороны где имеется грунтовая ВПП, которой пользовались АН-24(26) когда ИВПП была на реконструкции. Но там на "верхах" сказали денег нет, и областные власти не смогли выбить финансирование на нормальную водосточно-дренажную сеть. Экономить до маразма на некоторых вещах категорически нельзя, тем более на аэродромной инфраструктуре.
[Исправлено: ГИП, 26.03.2021 - 17:05]
dvb: То, что на ВПП уже пошли трещины, неплохо видно на роликах в Youtube о посадках и взлетах уже с обновленной полосы. Плюс проходила инфа о затоплении полосы при сильных осадках прошлой осенью. Наверняка новый дренаж был сделан тяп-ляп. Я до этого никогда не слышал, чтобы построенную при СССР полосу в кустанайском аэропорту затапливало и из-за этого закрывали движение самолетов
Если конечно сможете найти, пришлите пожалуйста ссылку на ютуб с видео нового покрытия.
Ситуация по подтоплению, судя по всему следующая.
Торец ИВПП по новому участку, согласно проекта, был возвышен над существующим уровнем земли на том месте на +1,80 м., и в 0,00 выходили, даже вернее на + 0,28м, через 480 м. от торца нового участка ИВПП в сторону существующей ИВПП, то есть 300 м. удлинили а 180м существующего ИВПП разобрали - итого новое строительство фактически составило 480 м. Существующий рельеф грунтовой части летного поля имел уклон по направлению на торец нового ИВПП. Раньше поверхностные стоки обходили торец старого ИВПП и двигались в сторону перрона №2. После реконструкции поверхностным стокам стекать некуда, стоки из-за рельефа не могут "обогнуть" торец ИВПП и уйти с правой стороны грунтовой части ИВПП на левую и далее к перрону №2. Здесь правая сторона подразумевается при заходе на посадку со стороны области, а левая сторона где рулежная дорожка и перроны.
Вот снимок с указанием элементов аэродрома:
Как видно перрон №1 вообще не реконструировался и частично на нём уложено новое покрытие (в роли пандуса) для плавного безопасного съезда ВС с рулежной дорожки. На этом перроне №1 в 2019 году покрытие не выдержало нагрузку от шасси самолета, так как покрытие давно требовало реконструкции и тем более не было изначально рассчитано на такую нагрузку от колесной оси шасси такого самолета.
Частично реконструкции подвергся перрон №2, площадь подвергшегося реконструкции участка перрона №2 видно по устроенным деформационным швам (типа сетки на перроне). Вот так из-за недостаточности финансирования или иных причин, про перрон №1 вообще забыли, а перрон №2 реконструировали частично. О увеличении частоты рейсов думать не приходится, так как самолетам просто не хватит мест стоянок.
Вот отчетливо видно на фото, место застоя поверхностных стоков, которым некуда деваться грунтовой части летного поля, так как им просто перегородили путь для водоотвода.
По хорошему нужны тальвежные колодцы, которые принимают стоки с грунтовых частей летного поля, и через которые стоки отводятся по дождевой канализации на сброс через очистные сооружения. ТАкие колодцы необходимо устраивать вдоль всего ИВПП особенно с правой стороны где имеется грунтовая ВПП, которой пользовались АН-24(26) когда ИВПП была на реконструкции. Но там на "верхах" сказали денег нет, и областные власти не смогли выбить финансирование на нормальную водосточно-дренажную сеть. Экономить до маразма на некоторых вещах категорически нельзя, тем более на аэродромной инфраструктуре.
[Исправлено: ГИП, 26.03.2021 - 17:05]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2049
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 22:56
Цитата:
На фото аэропорт как в пустыне какой-то исключение - наличие пруда рукотворного . Неужели нельзя все эти грунтовые части спланировать по нормальному и травкой засеять? Ладно акиму не до деревьев в городе, но можно же Заказчику настоять на нормальном благоустройстве грунтовой территории аэропорта - травку посеять. Или степь в головах окончательно навсегда!
Кстати видно по фото, раньше ИВПП заканчивалась у рулежки, как вода шла к месту стоянки сельхозавиации - как раз водоток был на месте удлиненного участка ИВПП.
ГИП:
Вот отчетливо видно на фото, место застоя поверхностных стоков,
Вот отчетливо видно на фото, место застоя поверхностных стоков,
На фото аэропорт как в пустыне какой-то исключение - наличие пруда рукотворного . Неужели нельзя все эти грунтовые части спланировать по нормальному и травкой засеять? Ладно акиму не до деревьев в городе, но можно же Заказчику настоять на нормальном благоустройстве грунтовой территории аэропорта - травку посеять. Или степь в головах окончательно навсегда!
Кстати видно по фото, раньше ИВПП заканчивалась у рулежки, как вода шла к месту стоянки сельхозавиации - как раз водоток был на месте удлиненного участка ИВПП.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6672
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 22:59
Цитата:
Это буде слишком по советски, так нельзя в независимость.
Нурбанчик:
но можно же Заказчику настоять на нормальном благоустройстве грунтовой территории аэропорта - травку посеять.
но можно же Заказчику настоять на нормальном благоустройстве грунтовой территории аэропорта - травку посеять.
Это буде слишком по советски, так нельзя в независимость.
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