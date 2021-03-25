Отправлено: - 19:51

dvb: То, что на ВПП уже пошли трещины, неплохо видно на роликах в Youtube о посадках и взлетах уже с обновленной полосы. Плюс проходила инфа о затоплении полосы при сильных осадках прошлой осенью. Наверняка новый дренаж был сделан тяп-ляп. Я до этого никогда не слышал, чтобы построенную при СССР полосу в кустанайском аэропорту затапливало и из-за этого закрывали движение самолетов

[Исправлено: ГИП, 26.03.2021 - 17:05]

Цитата:Если конечно сможете найти, пришлите пожалуйста ссылку на ютуб с видео нового покрытия.Ситуация по подтоплению, судя по всему следующая.Торец ИВПП по новому участку, согласно проекта, был возвышен над существующим уровнем земли на том месте на +1,80 м., и в 0,00 выходили, даже вернее на + 0,28м, через 480 м. от торца нового участка ИВПП в сторону существующей ИВПП, то есть 300 м. удлинили а 180м существующего ИВПП разобрали - итого новое строительство фактически составило 480 м. Существующий рельеф грунтовой части летного поля имел уклон по направлению на торец нового ИВПП. Раньше поверхностные стоки обходили торец старого ИВПП и двигались в сторону перрона №2. После реконструкции поверхностным стокам стекать некуда, стоки из-за рельефа не могут "обогнуть" торец ИВПП и уйти с правой стороны грунтовой части ИВПП на левую и далее к перрону №2. Здесь правая сторона подразумевается при заходе на посадку со стороны области, а левая сторона где рулежная дорожка и перроны.Вот снимок с указанием элементов аэродрома:Как видно перрон №1 вообще не реконструировался и частично на нём уложено новое покрытие (в роли пандуса) для плавного безопасного съезда ВС с рулежной дорожки. На этом перроне №1 в 2019 году покрытие не выдержало нагрузку от шасси самолета, так как покрытие давно требовало реконструкции и тем более не было изначально рассчитано на такую нагрузку от колесной оси шасси такого самолета.Частично реконструкции подвергся перрон №2, площадь подвергшегося реконструкции участка перрона №2 видно по устроенным деформационным швам (типа сетки на перроне). Вот так из-за недостаточности финансирования или иных причин, про перрон №1 вообще забыли, а перрон №2 реконструировали частично. О увеличении частоты рейсов думать не приходится, так как самолетам просто не хватит мест стоянок.Вот отчетливо видно на фото, место застоя поверхностных стоков, которым некуда деваться грунтовой части летного поля, так как им просто перегородили путь для водоотвода.По хорошему нужны тальвежные колодцы, которые принимают стоки с грунтовых частей летного поля, и через которые стоки отводятся по дождевой канализации на сброс через очистные сооружения. ТАкие колодцы необходимо устраивать вдоль всего ИВПП особенно с правой стороны где имеется грунтовая ВПП, которой пользовались АН-24(26) когда ИВПП была на реконструкции. Но там на "верхах" сказали денег нет, и областные власти не смогли выбить финансирование на нормальную водосточно-дренажную сеть. Экономить до маразма на некоторых вещах категорически нельзя, тем более на аэродромной инфраструктуре.