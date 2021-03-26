Отправлено: - 22:34

ACROS:

, власть - она и КАЗАХСКАЯ и есть и не надо меня упрекать в чём то - националистическом, вы

ACROS:

немецкие власти или китайские власти - сделали то то или совершили то то.

Цитата:Вся власть- казахам. Но это же и есть, национализм. И здесь это не упрек. А свершившийся факт.Если кто не понял.Ведь были же люди как люди, а сейчас, казахи- отдельно, а остальные, где они?На скамейке штрафников?Цитата:А в Аргынтине-аргынтинская, а в Гондурасе- гондурасская.Есть такая нация- гондурас.