Отправлено: - 20:43

dvb:

Довелось побывать в свое время в литейке ЗИЛа - ощущения, прямо скажем, ужасные с точки зрения экологии и условий работы. Там никто работать не хотел из-за этого. А местные акимчики преподносят это как достижение

сайлау курманов:

Сегодня каждые сто метров стояли полисмены, никак до меня не дойдет, чего они стояли, что изменится если бы не стояли

yudjin:

Каких только автомобилей уже не производили... даже автобусы... Но только на улицах города их не видно... парадокс, однако...

yudjin:

Что бы не дай бог никто до тела не дорвался и не задал неудобный вопрос или мнение какое высказал.... про время, про заваленные снегом дороги, про неугодных гражданских активистов... А так проехал, в уши куйши акиматовские напели ... как прекрасен нурлыстан, посмотри...

Ах сколько нытиков чудесных коменты нам готовят.....Ниче не открывают-плохо,есть что покритиковать простоЧто-то открыли-еще хуже,пища для критики подъехала)Цитата:Довелось пожить в твоём ЧелябинскеКак там люди живут вообще?Город надо расселять из за ужасной экологической ситуацииИ чем дальше тем лучшеНо нетГубернаторы свой город как что-то выдающееся преподносят)Цитата:Если бы а кабыПоследний теракт был в Казахстане 5 лет назадИ у терактов есть свойство повторятсяЦитата:Парадокс что владельцы автопарков не хотят брать новые автобусы а на всем экономят,даже на водителяхПарадокс однако Цитата:Ну ты когда пишешь хоть иногда логику то включайКто несущемся кортежу сможет что-то там задать неудобное?Ты постоянно возле дороги машинам вопросы кидаешь?)