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≡ Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41207
Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
Отправлено: 26.03.21 - 17:49
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Костанайскую область премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил в рамках рабочей поездки, во время которой проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники.
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
31
Re: Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в...
Отправлено: 26.03.21 - 17:49
#1
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Вон оно чё...
А то суета такая,среди органов...
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3850
Re: Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в...
Отправлено: 26.03.21 - 18:04
#2
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Сколько ещё раз будут открывать автопроизводство?
Уж сколько брендов поменялось и сколько цифров озвучено, всё никак до реалий не дойдёт.
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
213
Re: Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в...
Отправлено: 26.03.21 - 18:22
#3
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Разумный ход со стороны Камаза вывести литейное производство подальше от себя. Довелось побывать в свое время в литейке ЗИЛа - ощущения, прямо скажем, ужасные с точки зрения экологии и условий работы. Там никто работать не хотел из-за этого. А местные акимчики преподносят это как достижение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4573
Re: Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в...
Отправлено: 26.03.21 - 19:18
#4
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Сегодня каждые сто метров стояли полисмены, никак до меня не дойдет, чего они стояли, что изменится если бы не стояли
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7320
Re: Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в...
Отправлено: 26.03.21 - 19:58
#5
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Цитата:
Премьер-министр дал старт производству автомобилей

О, сколько нам открытий чудных, готовит премьера визит...
Каких только автомобилей уже не производили... даже автобусы... Но только на улицах города их не видно... парадокс, однако...

Цитата:
сайлау курманов:
никак до меня не дойдет, чего они стояли, что изменится если бы не стояли

Что бы не дай бог никто до тела не дорвался и не задал неудобный вопрос или мнение какое высказал.... про время, про заваленные снегом дороги, про неугодных гражданских активистов...
А так проехал, в уши куйши акиматовские напели ... как прекрасен нурлыстан, посмотри...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
594
Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
Отправлено: 26.03.21 - 20:42
#6
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Цитата:
В рамках проекта запланировано производство 20 тыс. автомобилей KIA в год Источник:

Куплю только электро-, или, хотя-бы гибрид. Точка. А здесь, видимо, старый добрый ДВС. То бишь, перспективы снова никакой....
Собственно, как и всегда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7464
Re: Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в...
Отправлено: 26.03.21 - 20:43
#7
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Ах сколько нытиков чудесных коменты нам готовят.....
Ниче не открывают-плохо,есть что покритиковать просто
Что-то открыли-еще хуже,пища для критики подъехала)
Цитата:
dvb:
Довелось побывать в свое время в литейке ЗИЛа - ощущения, прямо скажем, ужасные с точки зрения экологии и условий работы. Там никто работать не хотел из-за этого. А местные акимчики преподносят это как достижение

Довелось пожить в твоём Челябинске
Как там люди живут вообще?
Город надо расселять из за ужасной экологической ситуации
И чем дальше тем лучше
Но нет
Губернаторы свой город как что-то выдающееся преподносят)
Цитата:
сайлау курманов:
Сегодня каждые сто метров стояли полисмены, никак до меня не дойдет, чего они стояли, что изменится если бы не стояли

Если бы а кабы
Последний теракт был в Казахстане 5 лет назад
И у терактов есть свойство повторятся
Цитата:
yudjin:
Каких только автомобилей уже не производили... даже автобусы... Но только на улицах города их не видно... парадокс, однако...

Парадокс что владельцы автопарков не хотят брать новые автобусы а на всем экономят,даже на водителях
Парадокс однако Цитата:
yudjin:
Что бы не дай бог никто до тела не дорвался и не задал неудобный вопрос или мнение какое высказал.... про время, про заваленные снегом дороги, про неугодных гражданских активистов... А так проехал, в уши куйши акиматовские напели ... как прекрасен нурлыстан, посмотри...

Ну ты когда пишешь хоть иногда логику то включай
Кто несущемся кортежу сможет что-то там задать неудобное?
Ты постоянно возле дороги машинам вопросы кидаешь?)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1148
Re: Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в...
Отправлено: 26.03.21 - 21:21
#8
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Мультибрендовое производство, от этих брендов прям мультики в глазах. Человеческие ресурсы хоть есть у них? Мне наш город кажется нетянущим столько сборок одновременно, отсюда задержки товаров и т.д. Вроде JACи начали выводить в том числе и на Ресею, столько отзывов, много положительных, но не справляются с заказами, а тут ещё КИЯ, ваще капец.
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