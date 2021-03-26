Отправлено: - 20:48

maxsaf:

Без слов та музыка нафиг бы никому не сдалась, ни до переделки ни после.

maxsaf:

Вы мое гражданство проверяли? Я вам лично в руки паспорт вернул?))

alex_60:

понеслось. это что за власть такая-казахская?

Цитата:Ну тебе лишь бы текст про резинки слушать, остальные просто колбасились под клубный музон,но ты конечно не поймёшь) тебе важен текст в клубняке)Цитата:Я проверял личноТы канадецТак что не лукавь)Цитата:В Казахстане власть казахскаяДа начнется...