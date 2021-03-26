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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 116 из 117«1...114115116117»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:38
#1726
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Цитата:
ACROS:
- в Казахстане


будьте логичны, пишите - в Казахии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:38
#1727
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Цитата:
maxsaf:
впрягаться не будете,

Почему не буду - буду, он мой земляк.
Цитата:
maxsaf:
вас бы во флуде не было


По себе не судите.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:46
#1728
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Цитата:
alex_60:
пишите - в Казахии.


Мы с вами почти одногодки, через два года на покой, глупость лишную не болтайте, впрочем если , вам так нравиться - то вы так и пишите. Немецкая власть - она и есть немецкая, от этого не пишут же страна НЕМЕЦЧИИ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:48
#1729
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Цитата:
maxsaf:
Без слов та музыка нафиг бы никому не сдалась, ни до переделки ни после.

Ну тебе лишь бы текст про резинки слушать, остальные просто колбасились под клубный музон,но ты конечно не поймёшь) тебе важен текст в клубняке)
Цитата:
maxsaf:
Вы мое гражданство проверяли? Я вам лично в руки паспорт вернул?))

Я проверял лично
Ты канадец
Так что не лукавь)
Цитата:
alex_60:
понеслось. это что за власть такая-казахская?

В Казахстане власть казахская
Да начнется...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:51
#1730
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Цитата:
maxsaf:
не согласен, что всех музыкантов СНГ тут принижают, ставя над ними парня, который наврятли когда-либо сольфеджио изучал

Стив Джобс не изучал программирование он был производственным дизайнером
Но такие примеры для вас конечно ниче не значат)Цитата:
maxsaf:
Если бы Ганс из Казахстана выиграл Грэмми - вас бы во флуде не было)

Если бы выйграл Майкл из Канады с песней про геев то вы бы тут доказывали что Канада лучше всех да?)
Цитата:
ACROS:
maxsaf: всех музыкантов СНГ тут принижают,

Иманбек лучше всех ниче не попишешь
Билан со своим Евровидением и рядом не прыгал)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:51
#1731
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Цитата:
ACROS:
впрочем если , вам так нравиться - то вы так и пишите


как я могу так писать, если в Казахстане власть не казахская.
как бы вам во сне не приснилось.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:52
#1732
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о, абайка95 выпустили на вечернюю прогулку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:54
#1733
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Цитата:
abaika95:
Иманбек лучше всех ниче не попишешь


он всех задрал. акрос сказал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:54
#1734
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Цитата:
alex_60:
власть не казахская.


Скажите, ещё - народная.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:00
#1735
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Цитата:
ACROS:
Почему не буду - буду, он мой земляк.

Ну так и пишите - не буду впрягаться за граждан других стран. Причем тут имена, которые вы перечислили?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:03
#1736
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Цитата:
abaika95:
Иманбек лучше всех ниче не попишешь

Ну вот ещё один. :-x Цитата:
abaika95:
Билан со своим Евровидением и рядом не прыгал)

А никто и не сравнивает.
Просто грэмми много и премия не значит что кто то лучше или хуже, она просто есть.
Вот Золотой Граммофон, это премия... А не побрякушка. :lol: Тогда да, лучший в СНГ, точно 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10119
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:04
#1737
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Цитата:
abaika95:
Если бы выйграл Майкл из Канады с песней про геев то вы бы тут доказывали что Канада лучше всех да?)

Казахстанские геи бы вам лично это доказали))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:05
#1738
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Цитата:
maxsaf:
Ну так и пишите


Как и что писать - я у вас не буду и не собираюсь спрашивать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:11
#1739
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вот кто нибудь помнит чтобы группа из Кустаная выступала в новогоднюю ночь
на Голубом огоньке на центральном телевидении СССР на всю страну?
а, знатоки?
если не вспомните, подскажу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:17
#1740
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Цитата:
alex_60:
если не вспомните

Руки вверх :lol:
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