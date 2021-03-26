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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:38
Цитата:
будьте логичны, пишите - в Казахии.
ACROS:
- в Казахстане
- в Казахстане
будьте логичны, пишите - в Казахии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:38
Цитата:
Почему не буду - буду, он мой земляк.
Цитата:
По себе не судите.
maxsaf:
впрягаться не будете,
впрягаться не будете,
Почему не буду - буду, он мой земляк.
Цитата:
maxsaf:
вас бы во флуде не было
вас бы во флуде не было
По себе не судите.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:46
Цитата:
Мы с вами почти одногодки, через два года на покой, глупость лишную не болтайте, впрочем если , вам так нравиться - то вы так и пишите. Немецкая власть - она и есть немецкая, от этого не пишут же страна НЕМЕЦЧИИ.
alex_60:
пишите - в Казахии.
пишите - в Казахии.
Мы с вами почти одногодки, через два года на покой, глупость лишную не болтайте, впрочем если , вам так нравиться - то вы так и пишите. Немецкая власть - она и есть немецкая, от этого не пишут же страна НЕМЕЦЧИИ.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:48
Цитата:
Ну тебе лишь бы текст про резинки слушать, остальные просто колбасились под клубный музон,но ты конечно не поймёшь) тебе важен текст в клубняке)
Цитата:
Я проверял лично
Ты канадец
Так что не лукавь)
Цитата:
В Казахстане власть казахская
Да начнется...
maxsaf:
Без слов та музыка нафиг бы никому не сдалась, ни до переделки ни после.
Без слов та музыка нафиг бы никому не сдалась, ни до переделки ни после.
Ну тебе лишь бы текст про резинки слушать, остальные просто колбасились под клубный музон,но ты конечно не поймёшь) тебе важен текст в клубняке)
Цитата:
maxsaf:
Вы мое гражданство проверяли? Я вам лично в руки паспорт вернул?))
Вы мое гражданство проверяли? Я вам лично в руки паспорт вернул?))
Я проверял лично
Ты канадец
Так что не лукавь)
Цитата:
alex_60:
понеслось. это что за власть такая-казахская?
понеслось. это что за власть такая-казахская?
В Казахстане власть казахская
Да начнется...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:51
Цитата:
Стив Джобс не изучал программирование он был производственным дизайнером
Но такие примеры для вас конечно ниче не значат)Цитата:
Если бы выйграл Майкл из Канады с песней про геев то вы бы тут доказывали что Канада лучше всех да?)
Цитата:
Иманбек лучше всех ниче не попишешь
Билан со своим Евровидением и рядом не прыгал)
maxsaf:
не согласен, что всех музыкантов СНГ тут принижают, ставя над ними парня, который наврятли когда-либо сольфеджио изучал
не согласен, что всех музыкантов СНГ тут принижают, ставя над ними парня, который наврятли когда-либо сольфеджио изучал
Стив Джобс не изучал программирование он был производственным дизайнером
Но такие примеры для вас конечно ниче не значат)Цитата:
maxsaf:
Если бы Ганс из Казахстана выиграл Грэмми - вас бы во флуде не было)
Если бы Ганс из Казахстана выиграл Грэмми - вас бы во флуде не было)
Если бы выйграл Майкл из Канады с песней про геев то вы бы тут доказывали что Канада лучше всех да?)
Цитата:
ACROS:
maxsaf: всех музыкантов СНГ тут принижают,
maxsaf: всех музыкантов СНГ тут принижают,
Иманбек лучше всех ниче не попишешь
Билан со своим Евровидением и рядом не прыгал)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:51
Цитата:
как я могу так писать, если в Казахстане власть не казахская.
как бы вам во сне не приснилось.
ACROS:
впрочем если , вам так нравиться - то вы так и пишите
впрочем если , вам так нравиться - то вы так и пишите
как я могу так писать, если в Казахстане власть не казахская.
как бы вам во сне не приснилось.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:52
о, абайка95 выпустили на вечернюю прогулку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:54
Цитата:
он всех задрал. акрос сказал.
abaika95:
Иманбек лучше всех ниче не попишешь
Иманбек лучше всех ниче не попишешь
он всех задрал. акрос сказал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 20:54
Цитата:
Скажите, ещё - народная.
alex_60:
власть не казахская.
власть не казахская.
Скажите, ещё - народная.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:00
Цитата:
Ну так и пишите - не буду впрягаться за граждан других стран. Причем тут имена, которые вы перечислили?
ACROS:
Почему не буду - буду, он мой земляк.
Почему не буду - буду, он мой земляк.
Ну так и пишите - не буду впрягаться за граждан других стран. Причем тут имена, которые вы перечислили?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:03
Цитата:
Ну вот ещё один. Цитата:
А никто и не сравнивает.
Просто грэмми много и премия не значит что кто то лучше или хуже, она просто есть.
Вот Золотой Граммофон, это премия... А не побрякушка. Тогда да, лучший в СНГ, точно
abaika95:
Иманбек лучше всех ниче не попишешь
Иманбек лучше всех ниче не попишешь
Ну вот ещё один. Цитата:
abaika95:
Билан со своим Евровидением и рядом не прыгал)
Билан со своим Евровидением и рядом не прыгал)
А никто и не сравнивает.
Просто грэмми много и премия не значит что кто то лучше или хуже, она просто есть.
Вот Золотой Граммофон, это премия... А не побрякушка. Тогда да, лучший в СНГ, точно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:04
Цитата:
Казахстанские геи бы вам лично это доказали))
abaika95:
Если бы выйграл Майкл из Канады с песней про геев то вы бы тут доказывали что Канада лучше всех да?)
Если бы выйграл Майкл из Канады с песней про геев то вы бы тут доказывали что Канада лучше всех да?)
Казахстанские геи бы вам лично это доказали))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:05
Цитата:
Как и что писать - я у вас не буду и не собираюсь спрашивать.
maxsaf:
Ну так и пишите
Ну так и пишите
Как и что писать - я у вас не буду и не собираюсь спрашивать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:11
вот кто нибудь помнит чтобы группа из Кустаная выступала в новогоднюю ночь
на Голубом огоньке на центральном телевидении СССР на всю страну?
а, знатоки?
если не вспомните, подскажу.
на Голубом огоньке на центральном телевидении СССР на всю страну?
а, знатоки?
если не вспомните, подскажу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6669
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 21:17
Цитата:
Руки вверх
alex_60:
если не вспомните
если не вспомните
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