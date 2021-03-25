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≡ Смотрю на карту, вижу бюджет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41207
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 15:56
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Интерактивная карта открытых бюджетов, по задумке разработчиков, поможет налогоплательщикам напрямую контролировать трату их денег на конкретные объекты в своем городе или селе. Если вам интересно, отремонтируют ли в этом году разбитую дорогу, сколько средств выделено на ближайшую больницу или когда в вашем дворе установят площадку, все ответы должны быть на этом сайте. Проект презентовали акиму Костанайской области 15 марта, а сейчас карта доступна для общего доступа. «НГ» проверила, поможет ли она создать бюджетную прозрачность, за которую горячо ратует антикоррупционная служба.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6663
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 18:15
#15
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Цитата:
dvb:
Плюс проходила инфа о затоплении полосы при сильных осадках прошлой осенью.

И подсветки вроде нет, для приёма судов в тёмное время суток. :-x
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21455
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 18:21
#16
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Цитата:
elektron:
судов в тёмное время суток. :-x

Кукурузники, разве ночью - летают?... :lol: ;-)
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ГИП
* ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1294
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 19:51
#17
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Цитата:
dvb: То, что на ВПП уже пошли трещины, неплохо видно на роликах в Youtube о посадках и взлетах уже с обновленной полосы. Плюс проходила инфа о затоплении полосы при сильных осадках прошлой осенью. Наверняка новый дренаж был сделан тяп-ляп. Я до этого никогда не слышал, чтобы построенную при СССР полосу в кустанайском аэропорту затапливало и из-за этого закрывали движение самолетов

Если конечно сможете найти, пришлите пожалуйста ссылку на ютуб с видео нового покрытия.

Ситуация по подтоплению, судя по всему следующая.
Торец ИВПП по новому участку, согласно проекта, был возвышен над существующим уровнем земли на том месте на +1,80 м., и в 0,00 выходили, даже вернее на + 0,28м, через 480 м. от торца нового участка ИВПП в сторону существующей ИВПП, то есть 300 м. удлинили а 180м существующего ИВПП разобрали - итого новое строительство фактически составило 480 м. Существующий рельеф грунтовой части летного поля имел уклон по направлению на торец нового ИВПП. Раньше поверхностные стоки обходили торец старого ИВПП и двигались в сторону перрона №2. После реконструкции поверхностным стокам стекать некуда, стоки из-за рельефа не могут "обогнуть" торец ИВПП и уйти с правой стороны грунтовой части ИВПП на левую и далее к перрону №2. Здесь правая сторона подразумевается при заходе на посадку со стороны области, а левая сторона где рулежная дорожка и перроны.

Вот снимок с указанием элементов аэродрома:

Как видно перрон №1 вообще не реконструировался и частично на нём уложено новое покрытие (в роли пандуса) для плавного безопасного съезда ВС с рулежной дорожки. На этом перроне №1 в 2019 году покрытие не выдержало нагрузку от шасси самолета, так как покрытие давно требовало реконструкции и тем более не было изначально рассчитано на такую нагрузку от колесной оси шасси такого самолета.
Частично реконструкции подвергся перрон №2, площадь подвергшегося реконструкции участка перрона №2 видно по устроенным деформационным швам (типа сетки на перроне). Вот так из-за недостаточности финансирования или иных причин, про перрон №1 вообще забыли, а перрон №2 реконструировали частично. О увеличении частоты рейсов думать не приходится, так как самолетам просто не хватит мест стоянок.

[Исправлено: ГИП, 26.03.2021 - 16:53]
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