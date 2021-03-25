Отправлено: - 19:51

dvb: То, что на ВПП уже пошли трещины, неплохо видно на роликах в Youtube о посадках и взлетах уже с обновленной полосы. Плюс проходила инфа о затоплении полосы при сильных осадках прошлой осенью. Наверняка новый дренаж был сделан тяп-ляп. Я до этого никогда не слышал, чтобы построенную при СССР полосу в кустанайском аэропорту затапливало и из-за этого закрывали движение самолетов

[Исправлено: ГИП, 26.03.2021 - 16:53]

Цитата:Если конечно сможете найти, пришлите пожалуйста ссылку на ютуб с видео нового покрытия.Ситуация по подтоплению, судя по всему следующая.Торец ИВПП по новому участку, согласно проекта, был возвышен над существующим уровнем земли на том месте на +1,80 м., и в 0,00 выходили, даже вернее на + 0,28м, через 480 м. от торца нового участка ИВПП в сторону существующей ИВПП, то есть 300 м. удлинили а 180м существующего ИВПП разобрали - итого новое строительство фактически составило 480 м. Существующий рельеф грунтовой части летного поля имел уклон по направлению на торец нового ИВПП. Раньше поверхностные стоки обходили торец старого ИВПП и двигались в сторону перрона №2. После реконструкции поверхностным стокам стекать некуда, стоки из-за рельефа не могут "обогнуть" торец ИВПП и уйти с правой стороны грунтовой части ИВПП на левую и далее к перрону №2. Здесь правая сторона подразумевается при заходе на посадку со стороны области, а левая сторона где рулежная дорожка и перроны.Вот снимок с указанием элементов аэродрома:Как видно перрон №1 вообще не реконструировался и частично на нём уложено новое покрытие (в роли пандуса) для плавного безопасного съезда ВС с рулежной дорожки. На этом перроне №1 в 2019 году покрытие не выдержало нагрузку от шасси самолета, так как покрытие давно требовало реконструкции и тем более не было изначально рассчитано на такую нагрузку от колесной оси шасси такого самолета.Частично реконструкции подвергся перрон №2, площадь подвергшегося реконструкции участка перрона №2 видно по устроенным деформационным швам (типа сетки на перроне). Вот так из-за недостаточности финансирования или иных причин, про перрон №1 вообще забыли, а перрон №2 реконструировали частично. О увеличении частоты рейсов думать не приходится, так как самолетам просто не хватит мест стоянок.