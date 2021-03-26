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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:20
#1696
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а акрос то националистом оказался.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:21
#1697
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Цитата:
maxsaf:
ну просто повезло парню, бывает.

Тут я тоже не согласен. Тем более что и везение - вещь относительная. Если ничего не делать - то и не повезёт никогда.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:21
#1698
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Цитата:
alex_60:
это что за власть такая-казахская?

Власть казахов видимо, или я что-то не понимаю? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:23
#1699
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Цитата:
Victor Yang:
Тут я тоже не согласен. Тем более что и везение - вещь относительная. Если ничего не делать - то и не повезёт никогда.

Ну попу надо поднять, дойти до ларька, купить билет. И деньги на билет где-то взять. Все сложнее чем кажется)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:24
#1700
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Цитата:
alex_60:
а акрос то националистом оказался.

Само собой, стал бы он тут так распинаться из-за кого-то еще))
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:26
#1701
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Цитата:
maxsaf:
кому-то везет иногда


Значит, Иманбеку - повезло, а вашему канадскому какому то музыканту ( не помню имени его) не повезло и он там гавном извёлся по этому поводу, устроил по этому поводу скандал в СМИ.
А, Иманбек получил за свою двух с половинную часовую халтуру с непонятными словами, самую КРУТУЮ мировую музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом. Се ля ви !!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:30
#1702
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Цитата:
maxsaf:
распинаться из-за кого-то еще))

Думаю стал бы, он называл как то почти всех, продвигающих Казахстан. Лучше не начинать эту тему. Мир-дружба...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:31
#1703
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Цитата:
ACROS:
устроил по этому поводу скандал в СМИ.

Ссылку в студию)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:33
#1704
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Цитата:
ACROS:
самую КРУТУЮ мировую музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом.


бред какой то. иманбек-пустышка с песней про резинку одноразовую.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:35
#1705
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Цитата:
alex_60:
националистом оказался.


Националист - это как ? Если я казах и поддерживаю ВСЁ казахское, но при этом не оскорбляю НИ КОГО - это значит я НАЦИОНАЛИСТ??
А, какая ещё у нас власть - КАЗАХСКАЯ и есть. Есть НЕМЕЦКАЯ, есть КАНАДСКАЯ власть, есть КИТАЙСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ и так далее. - что тут вы видите НЕПРАВИЛЬНЫМ и ЧТО я сказал НЕПРАВИЛЬНО??

Цитата:
maxsaf:
так распинаться из-за кого-то еще))


А, за кого Я ещё должен распинаться - за швили или яна, или за джона и ганса или же за ли и сэма. Пусть за них распинаются ИХ земляки.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:35
#1706
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Цитата:
ACROS:
он там гавном извёлся


Иманбек? а чего это он?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:36
#1707
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Цитата:
ACROS:
А, какая ещё у нас власть - КАЗАХСКАЯ и есть.


вы серьезно?
конституцию почитайте.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:37
#1708
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Цитата:
alex_60:
иманбек-пустышка с песней про резинку одноразовую.


Я и не спорю - но ФАКТ остаётся фактом - Иманбек получил самую престижную и самую КРУТУЮ мировую , музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом в СНГ в своём жанре.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:39
#1709
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акрос, ждем ссылку из конституции, что
власть в Казахстане-казахская.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11463
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:41
#1710
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Цитата:
ACROS:
стал самым КРУТЫМ музыкантом в СНГ в своём жанре.


смешной акрос. слов нет
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