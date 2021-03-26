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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:20
а акрос то националистом оказался.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13801
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:21
Цитата:
Тут я тоже не согласен. Тем более что и везение - вещь относительная. Если ничего не делать - то и не повезёт никогда.
maxsaf:
ну просто повезло парню, бывает.
ну просто повезло парню, бывает.
Тут я тоже не согласен. Тем более что и везение - вещь относительная. Если ничего не делать - то и не повезёт никогда.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:21
Цитата:
Власть казахов видимо, или я что-то не понимаю?
alex_60:
это что за власть такая-казахская?
это что за власть такая-казахская?
Власть казахов видимо, или я что-то не понимаю?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:23
Цитата:
Ну попу надо поднять, дойти до ларька, купить билет. И деньги на билет где-то взять. Все сложнее чем кажется)))
Victor Yang:
Тут я тоже не согласен. Тем более что и везение - вещь относительная. Если ничего не делать - то и не повезёт никогда.
Тут я тоже не согласен. Тем более что и везение - вещь относительная. Если ничего не делать - то и не повезёт никогда.
Ну попу надо поднять, дойти до ларька, купить билет. И деньги на билет где-то взять. Все сложнее чем кажется)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:24
Цитата:
Само собой, стал бы он тут так распинаться из-за кого-то еще))
alex_60:
а акрос то националистом оказался.
а акрос то националистом оказался.
Само собой, стал бы он тут так распинаться из-за кого-то еще))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:26
Цитата:
Значит, Иманбеку - повезло, а вашему канадскому какому то музыканту ( не помню имени его) не повезло и он там гавном извёлся по этому поводу, устроил по этому поводу скандал в СМИ.
А, Иманбек получил за свою двух с половинную часовую халтуру с непонятными словами, самую КРУТУЮ мировую музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом. Се ля ви !!
maxsaf:
кому-то везет иногда
кому-то везет иногда
Значит, Иманбеку - повезло, а вашему канадскому какому то музыканту ( не помню имени его) не повезло и он там гавном извёлся по этому поводу, устроил по этому поводу скандал в СМИ.
А, Иманбек получил за свою двух с половинную часовую халтуру с непонятными словами, самую КРУТУЮ мировую музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом. Се ля ви !!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6663
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:30
Цитата:
Думаю стал бы, он называл как то почти всех, продвигающих Казахстан. Лучше не начинать эту тему. Мир-дружба...
maxsaf:
распинаться из-за кого-то еще))
распинаться из-за кого-то еще))
Думаю стал бы, он называл как то почти всех, продвигающих Казахстан. Лучше не начинать эту тему. Мир-дружба...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:31
Цитата:
Ссылку в студию)
ACROS:
устроил по этому поводу скандал в СМИ.
устроил по этому поводу скандал в СМИ.
Ссылку в студию)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:33
Цитата:
бред какой то. иманбек-пустышка с песней про резинку одноразовую.
ACROS:
самую КРУТУЮ мировую музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом.
самую КРУТУЮ мировую музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом.
бред какой то. иманбек-пустышка с песней про резинку одноразовую.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:35
Цитата:
Националист - это как ? Если я казах и поддерживаю ВСЁ казахское, но при этом не оскорбляю НИ КОГО - это значит я НАЦИОНАЛИСТ??
А, какая ещё у нас власть - КАЗАХСКАЯ и есть. Есть НЕМЕЦКАЯ, есть КАНАДСКАЯ власть, есть КИТАЙСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ и так далее. - что тут вы видите НЕПРАВИЛЬНЫМ и ЧТО я сказал НЕПРАВИЛЬНО??
Цитата:
А, за кого Я ещё должен распинаться - за швили или яна, или за джона и ганса или же за ли и сэма. Пусть за них распинаются ИХ земляки.
alex_60:
националистом оказался.
националистом оказался.
Националист - это как ? Если я казах и поддерживаю ВСЁ казахское, но при этом не оскорбляю НИ КОГО - это значит я НАЦИОНАЛИСТ??
А, какая ещё у нас власть - КАЗАХСКАЯ и есть. Есть НЕМЕЦКАЯ, есть КАНАДСКАЯ власть, есть КИТАЙСКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ и так далее. - что тут вы видите НЕПРАВИЛЬНЫМ и ЧТО я сказал НЕПРАВИЛЬНО??
Цитата:
maxsaf:
так распинаться из-за кого-то еще))
так распинаться из-за кого-то еще))
А, за кого Я ещё должен распинаться - за швили или яна, или за джона и ганса или же за ли и сэма. Пусть за них распинаются ИХ земляки.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:35
Цитата:
Иманбек? а чего это он?
ACROS:
он там гавном извёлся
он там гавном извёлся
Иманбек? а чего это он?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:36
Цитата:
вы серьезно?
конституцию почитайте.
ACROS:
А, какая ещё у нас власть - КАЗАХСКАЯ и есть.
А, какая ещё у нас власть - КАЗАХСКАЯ и есть.
вы серьезно?
конституцию почитайте.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:37
Цитата:
Я и не спорю - но ФАКТ остаётся фактом - Иманбек получил самую престижную и самую КРУТУЮ мировую , музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом в СНГ в своём жанре.
alex_60:
иманбек-пустышка с песней про резинку одноразовую.
иманбек-пустышка с песней про резинку одноразовую.
Я и не спорю - но ФАКТ остаётся фактом - Иманбек получил самую престижную и самую КРУТУЮ мировую , музыкальную премию и стал самым КРУТЫМ музыкантом в СНГ в своём жанре.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:39
акрос, ждем ссылку из конституции, что
власть в Казахстане-казахская.
власть в Казахстане-казахская.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 19:41
Цитата:
смешной акрос. слов нет
ACROS:
стал самым КРУТЫМ музыкантом в СНГ в своём жанре.
стал самым КРУТЫМ музыкантом в СНГ в своём жанре.
смешной акрос. слов нет
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