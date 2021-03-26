Отправлено: - 19:23

Victor Yang:

Тут я тоже не согласен. Тем более что и везение - вещь относительная. Если ничего не делать - то и не повезёт никогда.

Цитата:Ну попу надо поднять, дойти до ларька, купить билет. И деньги на билет где-то взять. Все сложнее чем кажется)))