Интерактивная карта открытых бюджетов, по задумке разработчиков, поможет налогоплательщикам напрямую контролировать трату их денег на конкретные объекты в своем городе или селе. Если вам интересно, отремонтируют ли в этом году разбитую дорогу, сколько средств выделено на ближайшую больницу или когда в вашем дворе установят площадку, все ответы должны быть на этом сайте. Проект презентовали акиму Костанайской области 15 марта, а сейчас карта доступна для общего доступа. «НГ» проверила, поможет ли она создать бюджетную прозрачность, за которую горячо ратует антикоррупционная служба. Читать статью
Дантист: Что-то мне не удалось посмотреть. Предлагается один регион Нур-Султан и все.
С телефона, да, нет выбора региона, - на телефоне в свойствах браузера включите функцию "Версия для ПК". В самом верху странице в правой части рядом с "подать обращение" правее есть функция выбора региона.
NG.kz: Стоимость реконструкции ВПП аэропорта Костаная выше медианной на 1 214% / Фото из архива «НГ»
Такая большая разница вышла из-за технического нюанса, касаемо аэропортов. Если посмотреть на сайте объект "Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", то во первых объект относится к разделу "Транспорт и автомобильные дороги", где внутри объекта имеются его показатели: толщина асфальта - 30 см; ширина дороги - 60 м; площадь дороги - 168000 кв.м. Во-первых, для аэропортов/аэродромов нужно вести отдельный подобъект "аэропорты" в разделе "Транспорт и автомобильные дороги". Так как стоимость кв.м. аэродромного и дорожного покрытия далеко не одинаковая. Во-вторых для аэропортов внутри объекта необходимо ввести разделение стоимости строительства/реконструкции на несколько разделов с указанием для каждого раздела средней стоимости от которой проводят сравнение стоимости работ: - стоимость искусственных покрытий с указанием средней стоимости за 1 кв.м. покрытия, при этом необходимо разделение по классификации аэродрома касаемо взлётной массы принимаемых судов, одно дело это для ВС типа АН-12 - Ту-134, другое дело если это А380 или В-747. - водосточно-дренажные сети с очистными сооружениями со средней стоимостью 1 п.м. сети и производительности очистных за куб. м. стока, - стоимость средств УВД (управление воздушным движением), ССО (светосигнальное оборудование), - стоимость технических средств охраны (включая патрульную дорогу), - прочие здания и сооружения, - объекты энергетического хозяйства и наружные сети, - благоустройство и озеленение, - пассажирский терминал. Аэропорт/аэродром это же не просто дорога
Согласно информации на сайте publicbudget.kz по объекту Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", стоимость работ составила 4 405 311 800 тг. Согласно имеющейся у меня информации от коллег, общая стоимость работ по сметному расчету стоимости реконструкции составляла 7 879 350 000 тг. Согласно сметного расчета аэродромные работы а именно стоимость работ по ИВПП, рулежным дорожкам, реконструкции перрона, грунтовой части, кабельных переходов, светосигнального оборудования, водосточно-дренажной сети, в общем составляла 4 559 040 000 тг. Так что на объекте полностью не завершены работы. Возможно стоимости и виды работ у Заказчика изменились, и все объекты на аэродроме еще не возведены.
dvb: Уважаемый ГИП, просветите пожалуйста - а разве верхнее покрытие ВПП не из бетона?
На кустанайском аэродроме не было бетонного монолитного покрытия, так как аэродром не предусматривал приём воздушных судов большой грузоподьемности.
Существующее до реконструкции ИВПП (общая ширина покрытия 48,0 м) аэродрома кустанайского аэропорта имела с учетом реконструкции 1987-1988 годов следующую конструкцию: 1. средняя часть ИВПП шириной 17,0 м.: - асфальтобетон - 24 см - плиты аэродромные ПАГ-14 (толщиной 14 см) - песок - 15 см 2. краевые участки с обеих сторон от средней части, шириной по 15,5 м. каждый: - асфальтобетон - 15 см - плиты аэродромные ПАГ-14 (толщиной 14 см) - песок - 15 см
На покрытии существующей ИВПП (ширина 48,0 м) произвели усиление: - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см - геосетка - выравнивающий слой из гранитного щебня М1000 переменной толщины от 6 до 50 см по существующему покрытию существующей ИВПП с устройством поверх слоя щебня технологического покрытия из асфальтобетона 3 см.
На новых боковых полосах безопасности существующей ИВПП, шириной 6,0 м каждая (общая ширина ИВПП составляет после реконструкции 60,0м): - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см - слой из гранитного щебня М1000 – 15 см - основание из песчано-гравийной смеси – 30 см - геокомпозит (геосетка)
На новой (удлиняемой) на 300 м части ИВПП (ширина 45,0 м), на новой рулежной дорожке РД А ведущей от ИВПП к перронам у здания пассажирского терминала (сущ. РД была демонтирована и устроена заново), на перроне №2 (часть сущ. перрона демонтирована и устроена заново) возле здания пассажирского терминала, конструкция покрытия следующая: - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 13 см - крупнозернистый плотный асфальтобетон - 8 см - слой из черного щебня (щебень смешанный с битумом в установке на АБЗ) – 8 см - основание из щебня М1000 – 21 см - основание из песчано-гравийной смеси – 40 см (2 слоя по 20см) - геокомпозит (геосетка)
На новых боковых полосах безопасности удлиняемой части ИВПП шириной 6,0 м каждая (общая ширина ИВПП составляет 60,0м): - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см - слой из гранитного щебня М1000 – 30 см - основание из песчано-гравийной смеси – 50 см - геокомпозит (геосетка)
Для исключения появления отраженных трещин на асфальтобетонном покрытии существующей ИВПП (где в основании аэродромные плиты), для возможности температурного сжатия и расширения покрытия, на всех покрытиях предусмотрены продольные и поперечные деформационные швы, которые устраиваются после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая длина деформационных, компенсационных, технологических швов составляет 34 790 метров.
Общая площадь аэродромного асфальтобетонного покрытия составляет 227 195 м.кв., в том числе: - ИВПП – 184 570 м.кв. - РД А – 26 008 м.кв. - Перрона №2 – 16 617 м.кв. Дополнительно к этому площадь пандусов для безопасного съезда с реконструируемых покрытий на существующие, составляет 25 681 м.кв. Вот такие показатели
NG.kz: - Два года велась работа по наполняемости карты, там было очень много моментов, которые требовалось дорабатывать, так как проект был создан с нуля, - пояснил Смагулов. - Вы сами знаете, как иногда сложно договориться с госучреждениями, чтобы они дали нам информацию. Даже несмотря на наши административные ресурсы. Нам приходилось доносить руководителям, что это важные вещи, что необходимо заполнить данные. Я не хочу ругать конкретных коллег, сейчас все уже поняли. Мы доходили до уровня акима области, объясняли, зачем это нужно. Сейчас в каждом госоргане есть человек, который отвечает за заполнение карты. Чаще всего это либо программист, либо экономист, который хорошо разбирается в денежных потоках.
Да уж, Данияр Смагулов, сочувствую вам, если вам приходится работать с такими сотрудниками акиматов Судя по указанной стоимости «Реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай" на сайте интерактивной карты открытых бюджетов, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, просто на «отшибись» указало вам стоимость, что и показало отклонение на +1215%!
Аэродромные покрытия аэропорта и дорожные покрытия автомобильной дороги, для сравнения в стоимости несовместимы. Откуда на сайте средняя стоимость в 334 970 тыс. тг. – это стоимость дороги или все-таки аэродромного покрытия? И 334 970 тыс. тг. это получается средняя стоимость 168 000 м.кв.? – если это так, то 1 м.кв. стоит в среднем 1,99 тыс. тг., что видно что это стоимость связана с реконструкцией дорожных покрытий. Костанайский акимат даже не удосужился дать более подробную информацию.
Согласно данных реконструкции ИВПП аэропорта «Костанай» , площадь покрытия составляет 168000 м.кв. Справочно разделим этот показатель на 60,0 м (ширина ИВПП) и получим 2800 м. – а это длина ИВПП, вернее её фактическая длина 2814,5 м. При том площадь ИВПП по проекту 184 570 м.кв. – так как разворотные карманы на торцах ИВПП ни кто не отменял. Кто тогда указал не верную площадь в 168 000 м.кв.? Там что в акимате не умеют в руках держать проекты?
Если ознакомится с проектом, и с данными которые я привел выше, сметная стоимость работ согласно проектной сметы по аэродромным работам составляет 4 559 040 тыс. тг. без НДС. – что почти схоже со стоимостью указанную на сайте интерактивной карты открытых бюджетов. И то не ясно это с НДС или без указано на карте, если такую стоимость считать как стоимость имущества, то для налоговых органов стоимость указывают без НДС – так и будем считать без НДС.
Если ознакомится со сметой на аэродромные работы по реконструкции ИВПП аэропорта "Костанай", с учетом данных по площадям покрытий, то получается следующая картина: - ИВПП (184 570 м.кв.) – 2 316 276, 34 тыс. тг. или 12,55 тыс. тг. за 1 м.кв. - РД А (26 008 м.кв.) – 459 750,73 тыс. тг. или 17,68 тыс. тг. за 1 м.кв. - Перрон №2 (16 617 м.кв.) – 280 886,04 тыс. тг. или 16,90 тыс. тг. за 1 м.кв. - Грунтовые сопряжения – 71 037,77 тыс. тг. - Кабельные переходы – 41 480,69 тыс. тг. - Светосигнальное оборудование ССО – 1 148 282,14 тыс. тг. - Водосточно-дренажная сеть – 241 326,61 тыс. тг. Итого по аэродромным работам: 4 559 040,32 тыс. тг. . При этом в стоимость устройства покрытий включены: - стоимость а/б покрытий пандусов для безопасного съезда с реконструируемых покрытий на существующие, площадью 25 681 м.кв (если разделить на 7,0 м - то это почти 3,7 км покрытия на дороге 4 категории), в том числе пандусов: с ИВПП - 4798 м.кв., с РД А - 19 408 м.кв., с перрона - 1475 м.кв.; - стоимость устройства деформационных швов общей длиной 34 790 п.м. в том числе: на ИВПП - 26 407 п.м., на РД А - 4 667 п.м., на перроне - 3 716 п.м.
Почему акимат для интерактивной карты открытых бюджетов указал общую стоимость в 4,559 млрд. тг., а не стоимость только ИВПП? Можно же было справочно указать стоимость всех покрытий, а для сравнения стоимости указать только стоимость ИВПП, и то это не верно, так как до конца не понятно какая указана средняя цена для сравнения. Это цена автодороги или ИВПП на других аэродромах Казахстана?
Как видно, раз на сайте интерактивной карты открытых бюджетов указана площадь объекта 168 000 м.кв. – то есть только ИВПП, при этом не в проектных показателях 184 570 м.кв., соответственно исходя из стоимости реконструкции ИВПП, фактическая стоимость 168 000 м.кв. составит 2 108 329,77 тыс. тг. (2 316 276, 34 тыс. тг. / 184 570 х 168 000). – Вот тогда это уже не 1215%, а 629%. НЕОБХОДИМО! для сравнения указать среднюю стоимость реконструкции ИВПП в других казахстанских аэропортах, вот тогда сравнение будет верным и стоимости будут схожими, но бетонная ИВПП будет гораздо дороже. Можно обратится в другие регионы к Заказчикам по реконструкции аэродромов, плюс к этому поговорить с руководством кустанайского аэропорта и определить несколько стоимостных критериев по которым будет сравниваться общая стоимость реконструкции, ведь аэродром/аэропорт это далеко не автомобильная дорога.
сайлау курманов: отклонение от средней стоимости составило 1 214%[/i] У меня есть подозрение что антикор умышленно закрывает глаза, а те кто должен смотреть за ними тоже заинтересован в этом
Ваши подозрения основаны на неверно указанной информации от акимата, и не верно указанной средней стоимости, стоимости реконструкции аэродрома нужно сравнивать со стоимостью реконструкции других аэродромов, но ни как не с реконструкцией автодороги. Поверьте мне, стоимость реконструкции кустанайского аэродрома далеко не огромная и не завышена, наоборот смету урезали как могли до безобразия . С момента прошлой реконструкции в 1987-1988 г.г. до нынешней реконструкции прошло 30 лет. На сколько хватит этой реконструкции покажет время.
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