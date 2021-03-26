Отправлено: - 14:47

Согласно исследованию телеграм-канала

Да. Жители региона должны знать о том, как работают органы власти.

Да. Во многом благодаря госзаказу СМИ могут выживать в это тяжелое время.

Нет. Писать о плюсах и минусах в действиях власти СМИ могут и должны бесплатно.

Нет. СМИ на госзаказе теряют объективность и попадают в зависимость от власти.

[Исправлено: abaika95, 26.03.2021 - 14:50]

Цитата:Очень трудно назвать исследованием то что есть в открытом доступе) это просто перекачка и компиляция информацииИ вот опять варианты ответов подогнаны немного предвзято)Цитата:Должны знать объективно и то что хорошо и то что плохо органы власти делаютВезде должен быть плюрализм и равновесиеНГ со всем уважением к редакции но раскапывает то что плохоХорошего на НГ малоИ это хорошо) не за "поля колосятся" читают эту газетуПоэтому Бюджетные СМИ показывают то что есть хорошегоСМИ это не игра в оппозицию,СМИ это средство информации а информация бывает разной и такой и сякойНу это как к примеру с вопросом перевода времениНа НГ все сторонники перевода публикуются на КН все противникиЧем плохо? Не предвзято же?)Цитата:Вообще странный вариантЕсли не будет госзаказа от Казахстана то все эти бюджетные СМИ просто сядут на госзаказ от США) а это уже переборЦитата:Тоже странный вариантНГ пишет о минусах работы власти за деньги СШАНе за бесплатно же?А о плюсах вообще не пишут либо очень малоТак что вполне адекватно что государство будет платить за то чтобы озвучивали и плюсыЦитата:И вот самый интересный вариантХочется спросить И что?Государство у нас что это клуб сатанистов или фашистский клуб где работа на него считается чем то предосудительным?Государство под названием Россия имеет десятки крупных печатных СМИ и телеканалов которые мы ежедневно читаем от России1 до Первого канала,мы смотрим Российские фильмы про ВОВ снятые по заказу государства и что?Америка имеет здесь свои официальные государственные СМИ которые вещают на Казахстан и ещё грантами обеспечивают несколько независимых газет,и что?все это в порядке вещей а вот в Казахстане как в стране с самой передовой демократией должны быть только независимые газеты)