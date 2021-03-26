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Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41207
Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 12:49
Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат Костанайской области в 2021 году заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ на 528 774 530 тенге. Нужно ли тратить столько денег на освещение государственной политики?
Результаты опроса
Результаты опроса
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1800
Re: Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 12:49
Козе, понятно: "...кто платит за музыку, тот и девочку заказывает..."
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 461
Re: Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 13:41
Лучше раз увидеть , чем сто раз услышать .
Вся работа их на виду: и очистка , и брусчатка , и дороги
Вся работа их на виду: и очистка , и брусчатка , и дороги
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7461
Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 14:47
Цитата:
Очень трудно назвать исследованием то что есть в открытом доступе) это просто перекачка и компиляция информации
И вот опять варианты ответов подогнаны немного предвзято)
Цитата:
Должны знать объективно и то что хорошо и то что плохо органы власти делают
Везде должен быть плюрализм и равновесие
НГ со всем уважением к редакции но раскапывает то что плохо
Хорошего на НГ мало
И это хорошо) не за "поля колосятся" читают эту газету
Поэтому Бюджетные СМИ показывают то что есть хорошего
СМИ это не игра в оппозицию,СМИ это средство информации а информация бывает разной и такой и сякой
Ну это как к примеру с вопросом перевода времени
На НГ все сторонники перевода публикуются на КН все противники
Чем плохо? Не предвзято же?)
Цитата:
Вообще странный вариант
Если не будет госзаказа от Казахстана то все эти бюджетные СМИ просто сядут на госзаказ от США) а это уже перебор
Цитата:
Тоже странный вариант
НГ пишет о минусах работы власти за деньги США
Не за бесплатно же?
А о плюсах вообще не пишут либо очень мало
Так что вполне адекватно что государство будет платить за то чтобы озвучивали и плюсы
Цитата:
И вот самый интересный вариант
Хочется спросить И что?
Государство у нас что это клуб сатанистов или фашистский клуб где работа на него считается чем то предосудительным?
Государство под названием Россия имеет десятки крупных печатных СМИ и телеканалов которые мы ежедневно читаем от России1 до Первого канала,мы смотрим Российские фильмы про ВОВ снятые по заказу государства и что?
Америка имеет здесь свои официальные государственные СМИ которые вещают на Казахстан и ещё грантами обеспечивают несколько независимых газет,и что?
все это в порядке вещей а вот в Казахстане как в стране с самой передовой демократией должны быть только независимые газеты)
[Исправлено: abaika95, 26.03.2021 - 14:50]
Согласно исследованию телеграм-канала
Очень трудно назвать исследованием то что есть в открытом доступе) это просто перекачка и компиляция информации
И вот опять варианты ответов подогнаны немного предвзято)
Цитата:
Да. Жители региона должны знать о том, как работают органы власти.
Должны знать объективно и то что хорошо и то что плохо органы власти делают
Везде должен быть плюрализм и равновесие
НГ со всем уважением к редакции но раскапывает то что плохо
Хорошего на НГ мало
И это хорошо) не за "поля колосятся" читают эту газету
Поэтому Бюджетные СМИ показывают то что есть хорошего
СМИ это не игра в оппозицию,СМИ это средство информации а информация бывает разной и такой и сякой
Ну это как к примеру с вопросом перевода времени
На НГ все сторонники перевода публикуются на КН все противники
Чем плохо? Не предвзято же?)
Цитата:
Да. Во многом благодаря госзаказу СМИ могут выживать в это тяжелое время.
Вообще странный вариант
Если не будет госзаказа от Казахстана то все эти бюджетные СМИ просто сядут на госзаказ от США) а это уже перебор
Цитата:
Нет. Писать о плюсах и минусах в действиях власти СМИ могут и должны бесплатно.
Тоже странный вариант
НГ пишет о минусах работы власти за деньги США
Не за бесплатно же?
А о плюсах вообще не пишут либо очень мало
Так что вполне адекватно что государство будет платить за то чтобы озвучивали и плюсы
Цитата:
Нет. СМИ на госзаказе теряют объективность и попадают в зависимость от власти.
И вот самый интересный вариант
Хочется спросить И что?
Государство у нас что это клуб сатанистов или фашистский клуб где работа на него считается чем то предосудительным?
Государство под названием Россия имеет десятки крупных печатных СМИ и телеканалов которые мы ежедневно читаем от России1 до Первого канала,мы смотрим Российские фильмы про ВОВ снятые по заказу государства и что?
Америка имеет здесь свои официальные государственные СМИ которые вещают на Казахстан и ещё грантами обеспечивают несколько независимых газет,и что?
все это в порядке вещей а вот в Казахстане как в стране с самой передовой демократией должны быть только независимые газеты)
[Исправлено: abaika95, 26.03.2021 - 14:50]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11455
Re: Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 15:07
Цитата:
слова,слова-зачем тут это .
когда больше 87 процентов населения области
за последний пункт.
abaika95:
слова,слова-зачем тут это .
когда больше 87 процентов населения области
за последний пункт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21454
Re: Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 16:05
Цитата:
Больше 87%, это я - голосовал...
alex_60:
когда больше 87 процентов населения области за последний пункт.
когда больше 87 процентов населения области за последний пункт.
Больше 87%, это я - голосовал...
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