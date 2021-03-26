Отправлено: - 14:11

alex_60:

да он.. он..лучший музыкант во вселенной! ну и пофиг что малообразованный... и не знает что за текст в песне... это неважно...

ACROS:

И титул самого КРУТОГО музыканта на всей территорий СНГ

В 2004 году премию «Грэмми» в номинации «Лучший текстовый альбом для детей» получил бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Он озвучил текст в сборнике музыкальных сказок «Петя и волк»

ACROS:

Не просто порвал, а НАЕБ.Л всех!!

Цитата:Не стоит умалять достижений - всё-таки это мировое признание, тем более, он первый человек в Казахстане, который получил эту премию. А текст действительно не важен в его случае - он за музыку премию получил, а не за слова.Цитата:Нуууу... так делать тоже не стоит, потому что это не так. Это номинация неклассического исполнения всего лишь.Вот ещё нашёл информацию по номинантам:Цитата:Я даже не знаю что на это сказать, если честно.Цитата:В смысле - обманул? Вот по мне - эта премия не стоит таких эмоций.