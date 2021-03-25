Отправлено: - 15:42

NG.kz: - Два года велась работа по наполняемости карты, там было очень много моментов, которые требовалось дорабатывать, так как проект был создан с нуля, - пояснил Смагулов. - Вы сами знаете, как иногда сложно договориться с госучреждениями, чтобы они дали нам информацию. Даже несмотря на наши административные ресурсы. Нам приходилось доносить руководителям, что это важные вещи, что необходимо заполнить данные. Я не хочу ругать конкретных коллег, сейчас все уже поняли. Мы доходили до уровня акима области, объясняли, зачем это нужно. Сейчас в каждом госоргане есть человек, который отвечает за заполнение карты. Чаще всего это либо программист, либо экономист, который хорошо разбирается в денежных потоках.

[Исправлено: ГИП, 26.03.2021 - 14:07]

Цитата:Да уж, Данияр Смагулов, сочувствую вам, если вам приходится работать с такими сотрудниками акиматовСудя по указанной стоимости «Реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай" на сайте интерактивной карты открытых бюджетов, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, просто на «отшибись» указало вам стоимость, что и показало отклонение на +1215%!Аэродромные покрытия аэропорта и дорожные покрытия автомобильной дороги, для сравнения в стоимости несовместимы. Откуда на сайте средняя стоимость в 334 970 тыс. тг. – это стоимость дороги или все-таки аэродромного покрытия? И 334 970 тыс. тг. это получается средняя стоимость 168 000 м.кв.? – если это так, то 1 м.кв. стоит в среднем, что видно что это стоимость связана с реконструкцией дорожных покрытий. Костанайский акимат даже не удосужился дать более подробную информацию.Согласно данных, площадь покрытия составляет 168000 м.кв. Справочно разделим этот показатель на 60,0 м (ширина ИВПП) и получим 2800 м. – а это длина ИВПП, вернее её фактическая длина 2814,5 м. При том площадь ИВПП по проекту 184 570 м.кв. – так как разворотные карманы на торцах ИВПП ни кто не отменял. Кто тогда указал не верную площадь в 168 000 м.кв.? Там что в акимате не умеют в руках держать проекты?Если ознакомится с проектом, и с данными которые я привел выше, сметная стоимость работ согласно проектной сметы по аэродромным работам составляет 4 559 040 тыс. тг. без НДС. – что почти схоже со стоимостью указанную на сайте интерактивной карты открытых бюджетов. И то не ясно это с НДС или без указано на карте, если такую стоимость считать как стоимость имущества, то для налоговых органов стоимость указывают без НДС – так и будем считать без НДС.Если ознакомится со сметой на аэродромные работы по реконструкции ИВПП аэропорта "Костанай", с учетом данных по площадям покрытий, то получается следующая картина:- ИВПП (184 570 м.кв.) –или 12,55 тыс. тг. за 1 м.кв.- РД А (26 008 м.кв.) –или 17,68 тыс. тг. за 1 м.кв.- Перрон №2 (16 617 м.кв.) –или 16,90 тыс. тг. за 1 м.кв.- Грунтовые сопряжения –- Кабельные переходы –- Светосигнальное оборудование ССО –- Водосточно-дренажная сеть –При этом в стоимость устройства покрытий включены:- стоимость а/б покрытий пандусов для безопасного съезда с реконструируемых покрытий на существующие, площадью 25 681 м.кв (если разделить на 7,0 м - то это почти 3,7 км покрытия на дороге 4 категории), в том числе пандусов: с ИВПП - 4798 м.кв., с РД А - 19 408 м.кв., с перрона - 1475 м.кв.;- стоимость устройства деформационных швов общей длиной 34 790 п.м. в том числе: на ИВПП - 26 407 п.м., на РД А - 4 667 п.м., на перроне - 3 716 п.м.Почему акимат для интерактивной карты открытых бюджетов указал общую стоимость в 4,559 млрд. тг., а не стоимость только ИВПП? Можно же было справочно указать стоимость всех покрытий, а для сравнения стоимости указать только стоимость ИВПП, и то это не верно, так как до конца не понятно какая указана средняя цена для сравнения. Это цена автодороги или ИВПП на других аэродромах Казахстана?Как видно, раз на сайте интерактивной карты открытых бюджетов указана площадь объекта 168 000 м.кв. – то есть только ИВПП, при этом не в проектных показателях 184 570 м.кв., соответственно исходя из стоимости реконструкции ИВПП, фактическая стоимость 168 000 м.кв. составит 2 108 329,77 тыс. тг. (2 316 276, 34 тыс. тг. / 184 570 х 168 000). – Вот тогда это уже не 1215%, а 629%.НЕОБХОДИМО! для сравнения указать среднюю стоимость реконструкции ИВПП в других казахстанских аэропортах, вот тогда сравнение будет верным и стоимости будут схожими, но бетонная ИВПП будет гораздо дороже.Можно обратится в другие регионы к Заказчикам по реконструкции аэродромов, плюс к этому поговорить с руководством кустанайского аэропорта и определить несколько стоимостных критериев по которым будет сравниваться общая стоимость реконструкции, ведь аэродром/аэропорт это далеко не автомобильная дорога.