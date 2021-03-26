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≡ Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41206
Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 12:49
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Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат Костанайской области в 2021 году заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ на 528 774 530 тенге. Нужно ли тратить столько денег на освещение государственной политики?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1799
Re: Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 12:49
#1
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Козе, понятно: "...кто платит за музыку, тот и девочку заказывает..."
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
461
Re: Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 13:41
#2
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Лучше раз увидеть , чем сто раз услышать .
Вся работа их на виду: и очистка , и брусчатка , и дороги
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7460
Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 14:47
#3
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Цитата:
Согласно исследованию телеграм-канала

Очень трудно назвать исследованием то что есть в открытом доступе) это просто перекачка и компиляция информации
И вот опять варианты ответов подогнаны немного предвзято)
Цитата:
Да. Жители региона должны знать о том, как работают органы власти.

Должны знать объективно и то что хорошо и то что плохо органы власти делают
Везде должен быть плюрализм и равновесие
НГ со всем уважением к редакции но раскапывает то что плохо
Хорошего на НГ мало
И это хорошо) не за "поля колосятся" читают эту газету
Поэтому Бюджетные СМИ показывают то что есть хорошего
СМИ это не игра в оппозицию,СМИ это средство информации а информация бывает разной и такой и сякой
Ну это как к примеру с вопросом перевода времени
На НГ все сторонники перевода публикуются на КН все противники
Чем плохо? Не предвзято же?)
Цитата:
Да. Во многом благодаря госзаказу СМИ могут выживать в это тяжелое время.

Вообще странный вариант
Если не будет госзаказа от Казахстана то все эти бюджетные СМИ просто сядут на госзаказ от США) а это уже перебор
Цитата:
Нет. Писать о плюсах и минусах в действиях власти СМИ могут и должны бесплатно.

Тоже странный вариант
НГ пишет о минусах работы власти за деньги США
Не за бесплатно же?
А о плюсах вообще не пишут либо очень мало
Так что вполне адекватно что государство будет платить за то чтобы озвучивали и плюсы
Цитата:
Нет. СМИ на госзаказе теряют объективность и попадают в зависимость от власти.

И вот самый интересный вариант
Хочется спросить И что?
Государство у нас что это клуб сатанистов или фашистский клуб где работа на него считается чем то предосудительным?
Государство под названием Россия имеет десятки крупных печатных СМИ и телеканалов которые мы ежедневно читаем от России1 до Первого канала,мы смотрим Российские фильмы про ВОВ снятые по заказу государства и что?
Америка имеет здесь свои официальные государственные СМИ которые вещают на Казахстан и ещё грантами обеспечивают несколько независимых газет,и что?
все это в порядке вещей а вот в Казахстане как в стране с самой передовой демократией должны быть только независимые газеты)

[Исправлено: abaika95, 26.03.2021 - 14:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11455
Re: Согласно исследованию телеграм-канала Ras aitamyn, акимат...
Отправлено: 26.03.21 - 15:07
#4
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Цитата:
abaika95:


слова,слова-зачем тут это .
когда больше 87 процентов населения области
за последний пункт.
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