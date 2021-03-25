Интерактивная карта открытых бюджетов, по задумке разработчиков, поможет налогоплательщикам напрямую контролировать трату их денег на конкретные объекты в своем городе или селе. Если вам интересно, отремонтируют ли в этом году разбитую дорогу, сколько средств выделено на ближайшую больницу или когда в вашем дворе установят площадку, все ответы должны быть на этом сайте. Проект презентовали акиму Костанайской области 15 марта, а сейчас карта доступна для общего доступа. «НГ» проверила, поможет ли она создать бюджетную прозрачность, за которую горячо ратует антикоррупционная служба. Читать статью
Дантист: Что-то мне не удалось посмотреть. Предлагается один регион Нур-Султан и все.
С телефона, да, нет выбора региона, - на телефоне в свойствах браузера включите функцию "Версия для ПК". В самом верху странице в правой части рядом с "подать обращение" правее есть функция выбора региона.
NG.kz: Стоимость реконструкции ВПП аэропорта Костаная выше медианной на 1 214% / Фото из архива «НГ»
Такая большая разница вышла из-за технического нюанса, касаемо аэропортов. Если посмотреть на сайте объект "Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", то во первых объект относится к разделу "Транспорт и автомобильные дороги", где внутри объекта имеются его показатели: толщина асфальта - 30 см; ширина дороги - 60 м; площадь дороги - 168000 кв.м. Во-первых, для аэропортов/аэродромов нужно вести отдельный подобъект "аэропорты" в разделе "Транспорт и автомобильные дороги". Так как стоимость кв.м. аэродромного и дорожного покрытия далеко не одинаковая. Во-вторых для аэропортов внутри объекта необходимо ввести разделение стоимости строительства/реконструкции на несколько разделов с указанием для каждого раздела средней стоимости от которой проводят сравнение стоимости работ: - стоимость искусственных покрытий с указанием средней стоимости за 1 кв.м. покрытия, при этом необходимо разделение по классификации аэродрома касаемо взлётной массы принимаемых судов, одно дело это для ВС типа АН-12 - Ту-134, другое дело если это А380 или В-747. - водосточно-дренажные сети с очистными сооружениями со средней стоимостью 1 п.м. сети и производительности очистных за куб. м. стока, - стоимость средств УВД (управление воздушным движением), ССО (светосигнальное оборудование), - стоимость технических средств охраны (включая патрульную дорогу), - прочие здания и сооружения, - объекты энергетического хозяйства и наружные сети, - благоустройство и озеленение, - пассажирский терминал. Аэропорт/аэродром это же не просто дорога
Согласно информации на сайте publicbudget.kz по объекту Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", стоимость работ составила 4 405 311 800 тг. Согласно имеющейся у меня информации от коллег, общая стоимость работ по сметному расчету стоимости реконструкции составляла 7 879 350 000 тг. Согласно сметного расчета аэродромные работы а именно стоимость работ по ИВПП, рулежным дорожкам, реконструкции перрона, грунтовой части, кабельных переходов, светосигнального оборудования, водосточно-дренажной сети, в общем составляла 4 559 040 000 тг. Так что на объекте полностью не завершены работы. Возможно стоимости и виды работ у Заказчика изменились, и все объекты на аэродроме еще не возведены.
dvb: Уважаемый ГИП, просветите пожалуйста - а разве верхнее покрытие ВПП не из бетона?
На кустанайском аэродроме не было бетонного монолитного покрытия, так как аэродром не предусматривал приём воздушных судов большой грузоподьемности.
Существующее до реконструкции ИВПП (общая ширина покрытия 48,0 м) аэродрома кустанайского аэропорта имела с учетом реконструкции 1987-1988 годов следующую конструкцию: 1. средняя часть ИВПП шириной 17,0 м.: - асфальтобетон - 24 см - плиты аэродромные ПАГ-14 (толщиной 14 см) - песок - 15 см 2. краевые участки с обеих сторон от средней части, шириной по 15,5 м. каждый: - асфальтобетон - 15 см - плиты аэродромные ПАГ-14 (толщиной 14 см) - песок - 15 см
На покрытии существующей ИВПП (ширина 48,0 м) произвели усиление: - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см - геосетка - выравнивающий слой из гранитного щебня М1000 переменной толщины от 6 до 50 см по существующему покрытию существующей ИВПП с устройством поверх слоя щебня технологического покрытия из асфальтобетона 3 см.
На новых боковых полосах безопасности существующей ИВПП, шириной 6,0 м каждая (общая ширина ИВПП составляет после реконструкции 60,0м): - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см - слой из гранитного щебня М1000 – 15 см - основание из песчано-гравийной смеси – 30 см - геокомпозит (геосетка)
На новой (удлиняемой) на 300 м части ИВПП, на новой рулежной дорожке РД А ведущей к перронам у здания пассажирского терминала (сущ. РД была демонтирована и устроена заново), на перроне №2 (часть сущ. перрона демонтирована и устроена заново) возле здания пассажирского терминала, конструкция покрытия следующая: - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 13 см - крупнозернистый плотный асфальтобетон - 8 см - слой из черного щебня (щебень смешанный с битумом в установке на АБЗ) – 8 см - основание из щебня М1000 – 21 см - основание из песчано-гравийной смеси – 40 см (2 слоя по 20см) - геокомпозит (геосетка)
На новых боковых полосах безопасности удлиняемой части ИВПП: - мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см - слой из гранитного щебня М1000 – 30 см - основание из песчано-гравийной смеси – 50 см - геокомпозит (геосетка)
Для исключения появления отраженных трещин на асфальтобетонном покрытии существующей ИВПП (где в основании аэродромные плиты), для возможности температурного сжатия и расширения покрытия, на всех покрытиях предусмотрены продольные и поперечные деформационные швы, которые устраиваются после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая длина деформационных, компенсационных, технологических швов составляет 34 790 метров.
Общая площадь аэродромного асфальтобетонного покрытия составляет 227 195 м.кв., в том числе: - ИВПП – 184 570 м.кв. - РД А – 26 008 м.кв. - Перрона №2 – 16 617 м.кв. Дополнительно к этому площадь пандусов для безопасного съезда с реконструируемых покрытий на существующие, составляет 25 681 м.кв. Вот такие показатели
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