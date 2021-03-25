Отправлено: - 14:30

dvb: Уважаемый ГИП, просветите пожалуйста - а разве верхнее покрытие ВПП не из бетона?

Цитата:На кустанайском аэродроме не было бетонного монолитного покрытия, так как аэродром не предусматривал приём воздушных судов большой грузоподьемности.Существующее до реконструкции ИВПП (общая ширина покрытия 48,0 м) аэродрома кустанайского аэропорта имела с учетом реконструкции 1987-1988 годов следующую конструкцию:1. средняя часть ИВПП шириной 17,0 м.:- асфальтобетон - 24 см- плиты аэродромные ПАГ-14 (толщиной 14 см)- песок - 15 см2. краевые участки с обеих сторон от средней части, шириной по 15,5 м. каждый:- асфальтобетон - 15 см- плиты аэродромные ПАГ-14 (толщиной 14 см)- песок - 15 смНа покрытии существующей ИВПП (ширина 48,0 м) произвели усиление:- мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см- геосетка- выравнивающий слой из гранитного щебня М1000 переменной толщины от 6 до 50 см по существующему покрытию существующей ИВПП с устройством поверх слоя щебня технологического покрытия из асфальтобетона 3 см.На новых боковых полосах безопасности существующей ИВПП, шириной 6,0 м каждая (общая ширина ИВПП составляет после реконструкции 60,0м):- мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см- слой из гранитного щебня М1000 – 15 см- основание из песчано-гравийной смеси – 30 см- геокомпозит (геосетка)На новой (удлиняемой) на 300 м части ИВПП, на новой рулежной дорожке РД А ведущей к перронам у здания пассажирского терминала (сущ. РД была демонтирована и устроена заново), на перроне №2 (часть сущ. перрона демонтирована и устроена заново) возле здания пассажирского терминала, конструкция покрытия следующая:- мелкозернистый плотный асфальтобетон - 13 см- крупнозернистый плотный асфальтобетон - 8 см- слой из черного щебня (щебень смешанный с битумом в установке на АБЗ) – 8 см- основание из щебня М1000 – 21 см- основание из песчано-гравийной смеси – 40 см (2 слоя по 20см)- геокомпозит (геосетка)На новых боковых полосах безопасности удлиняемой части ИВПП:- мелкозернистый плотный асфальтобетон - 10 см- слой из гранитного щебня М1000 – 30 см- основание из песчано-гравийной смеси – 50 см- геокомпозит (геосетка)Для исключения появления отраженных трещин на асфальтобетонном покрытии существующей ИВПП (где в основании аэродромные плиты), для возможности температурного сжатия и расширения покрытия, на всех покрытиях предусмотрены продольные и поперечные деформационные швы, которые устраиваются после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая длина деформационных, компенсационных, технологических швов составляет 34 790 метров.Общая площадь аэродромного асфальтобетонного покрытия составляет 227 195 м.кв., в том числе:- ИВПП – 184 570 м.кв.- РД А – 26 008 м.кв.- Перрона №2 – 16 617 м.кв.Дополнительно к этому площадь пандусов для безопасного съезда с реконструируемых покрытий на существующие, составляет 25 681 м.кв.Вот такие показатели