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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 09:26
Молодец, ИМАНБЕК !! Всех СДЕЛАЛ!!
За какие то всего лишь два с половиной часа проведённые малообразованным парнем возле компьютера китайской сборки и без помощи агашек и татешек, и вот она: ГРЕММИ - музыкальный Оскар, мировая известность, всемирная слава,контракты с мировыми брендами, записи с первыми музыкальными номерами, первая купленная ПРИОРА и статуэтка граммофона гремми болтающая на кузове.
И титул самого КРУТОГО музыканта на всей территорий СНГ, потому что круче Гремми есть только ещё одна, повторно полученная Гремми, а такой премий НЕТ ни у одного советского, снговского музыканта современного жанра, не считая с какого то бока припёртого Горбачёва, ну и музыкантов классического жанра, что вполне естественно,( было бы СТЫДНО за все эти годы НЕ ПОЛУЧИТЬ эту самую Гремми) учитывая СИЛЬНЫЕ традиции русской и советской школы классического вокала и игры на музыкальных инструментах признанного во всём мире, наряду с русской водкой, русским балетом и автоматом Калашникова.
Можно теперь государству Казахстан, в ЕГО честь, в честь поистине народного музыканта: назвать и улицы и школы, наградить ОРДЕНОМ, дать звание НАРОДНОГО артиста( а он действительно самый что ни на есть народный - выходец из простого народа), на зависть ВСЕМ его НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ и на радость его землякам.
А, по поводу текста этого самого ремикса, то вопросы не к нему. Напишите это первоисточнику.
За какие то всего лишь два с половиной часа проведённые малообразованным парнем возле компьютера китайской сборки и без помощи агашек и татешек, и вот она: ГРЕММИ - музыкальный Оскар, мировая известность, всемирная слава,контракты с мировыми брендами, записи с первыми музыкальными номерами, первая купленная ПРИОРА и статуэтка граммофона гремми болтающая на кузове.
И титул самого КРУТОГО музыканта на всей территорий СНГ, потому что круче Гремми есть только ещё одна, повторно полученная Гремми, а такой премий НЕТ ни у одного советского, снговского музыканта современного жанра, не считая с какого то бока припёртого Горбачёва, ну и музыкантов классического жанра, что вполне естественно,( было бы СТЫДНО за все эти годы НЕ ПОЛУЧИТЬ эту самую Гремми) учитывая СИЛЬНЫЕ традиции русской и советской школы классического вокала и игры на музыкальных инструментах признанного во всём мире, наряду с русской водкой, русским балетом и автоматом Калашникова.
Можно теперь государству Казахстан, в ЕГО честь, в честь поистине народного музыканта: назвать и улицы и школы, наградить ОРДЕНОМ, дать звание НАРОДНОГО артиста( а он действительно самый что ни на есть народный - выходец из простого народа), на зависть ВСЕМ его НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ и на радость его землякам.
А, по поводу текста этого самого ремикса, то вопросы не к нему. Напишите это первоисточнику.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 09:34
Цитата:
да что там сделал, да он просто порвал всех.
да он.. он..лучший музыкант во вселенной!
ну и пофиг что малообразованный...
и не знает что за текст в песне...
это неважно...
[Исправлено: alex_60, 26.03.2021 - 09:35]
ACROS:
Молодец, ИМАНБЕК !! Всех СДЕЛАЛ!!
Молодец, ИМАНБЕК !! Всех СДЕЛАЛ!!
да что там сделал, да он просто порвал всех.
да он.. он..лучший музыкант во вселенной!
ну и пофиг что малообразованный...
и не знает что за текст в песне...
это неважно...
[Исправлено: alex_60, 26.03.2021 - 09:35]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1799
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 09:37
Цитата:
Не просто порвал, а НАЕБ.Л всех!!
alex_60:
просто порвал всех
просто порвал всех
Не просто порвал, а НАЕБ.Л всех!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 13:31
Цитата:
, не считая с какого то бока припёртого Горбачёва--- Просто это в очередной раз показывает абсурдность это премии.
ACROS:
, не считая с какого то бока припёртого Горбачёва--- Просто это в очередной раз показывает абсурдность это премии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 13:34
Цитата:
: назвать--- звезду или комету забыли
ACROS:
: назвать--- звезду или комету забыли
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 13:38
Цитата:
Учоные Казахстана - найдут комету,
звезда уже - есть, назовут...
Гога:
назвать--- звезду или комету забыли
назвать--- звезду или комету забыли
Учоные Казахстана - найдут комету,
звезда уже - есть, назовут...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 13:53
Цитата:
И титул самого КРУТОГО музыканта--- Да когда уже поймёте разницу между музыкантом и ди- Джеем?
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13798
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 14:11
Цитата:
Не стоит умалять достижений - всё-таки это мировое признание, тем более, он первый человек в Казахстане, который получил эту премию. А текст действительно не важен в его случае - он за музыку премию получил, а не за слова.
Цитата:
Нуууу... так делать тоже не стоит, потому что это не так. Это номинация неклассического исполнения всего лишь.
Вот ещё нашёл информацию по номинантам:
Цитата:
Я даже не знаю что на это сказать, если честно.
Цитата:
В смысле - обманул? Вот по мне - эта премия не стоит таких эмоций.
alex_60:
да он.. он..лучший музыкант во вселенной! ну и пофиг что малообразованный... и не знает что за текст в песне... это неважно...
да он.. он..лучший музыкант во вселенной! ну и пофиг что малообразованный... и не знает что за текст в песне... это неважно...
Не стоит умалять достижений - всё-таки это мировое признание, тем более, он первый человек в Казахстане, который получил эту премию. А текст действительно не важен в его случае - он за музыку премию получил, а не за слова.
Цитата:
ACROS:
И титул самого КРУТОГО музыканта на всей территорий СНГ
И титул самого КРУТОГО музыканта на всей территорий СНГ
Нуууу... так делать тоже не стоит, потому что это не так. Это номинация неклассического исполнения всего лишь.
Вот ещё нашёл информацию по номинантам:
Цитата:
В 2004 году премию «Грэмми» в номинации «Лучший текстовый альбом для детей» получил бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Он озвучил текст в сборнике музыкальных сказок «Петя и волк»
Я даже не знаю что на это сказать, если честно.
Цитата:
ACROS:
Не просто порвал, а НАЕБ.Л всех!!
Не просто порвал, а НАЕБ.Л всех!!
В смысле - обманул? Вот по мне - эта премия не стоит таких эмоций.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 14:50
Цитата:
в прощлом году российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Церемония прошла в Лас-Вегасе, США, в 37-й раз.
В 2019 году Маетный победил в номинации «Лучшая сцена втроем» с участием двух женщин.
Годом ранее он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии
— «Лучший исполнитель».
В 2017-м ему досталась победа в трех номинациях.
вот это понятно что профессионал.
а не один раз в одном акте поучаствовал.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2021 - 14:51]
Victor Yang:
Не стоит умалять достижений - всё-таки это мировое признание,
Не стоит умалять достижений - всё-таки это мировое признание,
в прощлом году российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Церемония прошла в Лас-Вегасе, США, в 37-й раз.
В 2019 году Маетный победил в номинации «Лучшая сцена втроем» с участием двух женщин.
Годом ранее он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии
— «Лучший исполнитель».
В 2017-м ему досталась победа в трех номинациях.
вот это понятно что профессионал.
а не один раз в одном акте поучаствовал.
[Исправлено: alex_60, 26.03.2021 - 14:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7460
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 14:54
Цитата:
А как?
Когда тут обиженные пытаются выдать это за лотерею и вообще награду дали по блату ради ценностей то и ответ будет такой же)
Иманбек самый лучший музыкант в СНГ
Факт
Цитата:
Ну неплохо
У нас музыкальная награда Грэмми
А в России награда за порнуху
Культура у всех разная)
Victor Yang:
Нуууу... так делать тоже не стоит, потому что это не так. Это номинация неклассического исполнения всего лишь.
Нуууу... так делать тоже не стоит, потому что это не так. Это номинация неклассического исполнения всего лишь.
А как?
Когда тут обиженные пытаются выдать это за лотерею и вообще награду дали по блату ради ценностей то и ответ будет такой же)
Иманбек самый лучший музыкант в СНГ
Факт
Цитата:
alex_60:
в прощлом году российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
в прощлом году российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
Ну неплохо
У нас музыкальная награда Грэмми
А в России награда за порнуху
Культура у всех разная)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 14:59
Цитата:
за песенку про резинку-одноразовую...
abaika95:
У нас музыкальная награда Грэмми
У нас музыкальная награда Грэмми
за песенку про резинку-одноразовую...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 15:01
Цитата:
Оскар он и в Африке оскар.
кино многожанровая культура,
в каждом направлении свои герои.
abaika95:
Ну неплохо
Ну неплохо
Оскар он и в Африке оскар.
кино многожанровая культура,
в каждом направлении свои герои.
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