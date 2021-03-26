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≡ Новый Volkswagen Tiguan. Пора знакомиться!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41206
Новый Volkswagen Tiguan. Пора знакомиться!
Отправлено: 26.03.21 - 12:22
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Как создать отличный кроссовер? Берём выразительный дизайн и смешиваем его с отточенной управляемостью. Добавляем просторный салон, широкие возможностями трансформации и побольше современных технологий – на выходе мы получим новый Volkswagen Tiguan.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
521
Re: Новый Volkswagen Tiguan. Пора знакомиться!
Отправлено: 26.03.21 - 12:22
#1
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Зачем реклама,если он только под заказ. 2-4 месяца.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21450
Новый Volkswagen Tiguan. Пора знакомиться!
Отправлено: 26.03.21 - 12:32
#2
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Цитата:
Сабыр:
под заказ. 2-4 месяца.

Закажите... :lol: :oops:
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