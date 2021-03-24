Отправлено: - 11:34

elektron:

Да я и так на отдыхе, что дама, что на работе. просто вам хотел показать, что латиница, не для всех одинаково полезна и "Q" как "Ж" произноситься может в переводе, но вам это знать не нужно

Цитата:Очень жаль что вы за 20 лет жизни в Казахстане не выучили казахский язык и очень жаль что за 20 лет жизни в Германии также плохо знаете Немецкий и не в курсе что в латинице Q и G это разные буквы)