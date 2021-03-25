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≡ Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41206
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 12:37
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С начала 2021 года акимат Костанайской области заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ более чем на полмиллиарда тенге. Кто и какие суммы получил на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов, выяснял телеграм-канал Ras aitamyn.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7458
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 23:54
#60
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Цитата:
elektron:
И что? Это по вашему доказывает, что за всем эти этим правительство США стоит? Пишут про что хотят, вот и всё. Хотя исключать ничего нельзя, да?

Пишут не всегда что хотят а то что вполне будет подходить под политику США на которое оно деньги выделяет)
Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)Цитата:
Coopidon:
Оно где? Америка плохая что даёт гранты, но хорошая, что дала премию Иманбеку?

А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
Цитата:
Coopidon:
Погремуха против СМИ, но если заплатят, то оно может хоть покукарекать хоть путушествовать, хоть голубую луну спеть? Было бы оно у тебя мнение, да, оно хотя бы было. А так, словесный понёс..

Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься)
Жидкое то на тебе остаётся постоянно)
Мнение есть,и мнение в самую точку бьющее) иначе ты бы тут не бесилась и не истерила так третий день пытаясь его оплевать) не нравится что-то?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 23:57
#61
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Цитата:
abaika95:
США на которое оно деньги выделяет)

Ага вот оно как? А это точно? или ?Цитата:
abaika95:
Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)

Но он есть :lol: Цитата:
abaika95:
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?

Ну да как и НГ, а вы не знали? ;-)

[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:04]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
840
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:04
#62
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Цитата:
abaika95:
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?

Ах, ну да!
Как я мог подумать такое.
Здесь одно, а здесь, другое. Здесь читать, здесь читать не надо, а здесь пиражки заворачивали.
Оно удобно.
Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить.
А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит.
Цитата:
abaika95:
нение есть,и мнение в самую точку бьющее

Пальцем? Как обычно?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:06
#63
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Цитата:
abaika95:
Костанайщины американцы готовы раскошелится)

ну как видите раскошелились :lol:

[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:07]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
840
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:08
#64
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Цитата:
abaika95:
Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься) Жидкое то на тебе остаётся постоянно)

Это про что?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:11
#65
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Цитата:
abaika95:

Я в приципе в комете 43 и 52 своё мнение выразил. Остальное всё флуд 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7458
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:29
#66
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Цитата:
elektron:
Ага вот оно как? А это точно?

Это вопросы ради вопросов?
До этого уже все описали
Цитата:
elektron:
Но он есть

И там стоит пометка что это заказ?
Цитата:
elektron:
Ну да как и НГ, а вы не знали?

Вечерний клоунаж?)
Цитата:
Coopidon:
Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить. А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит

Вот болашаковцы как к раз те ещё подозрительные личности
А ты не ерзай
Твою копеечку от янок никто не забирает))
Пока
Цитата:
Coopidon:
Пальцем? Как обычно?

Пальцем в твою жидкую точку)
Противно но чтож поделаешьЦитата:
elektron:
ну как видите раскошелились

А цели какие?
Одному Байдену известно)
Цитата:
Coopidon:
Это про что?

Про тебя
Цитата:
elektron:
Я в приципе в комете 43 и 52 своё мнение выразил. Остальное всё флуд

Согласен тут уже всё.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:39
#67
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Цитата:
abaika95:
И там стоит пометка что это заказ?

Ну так вы на это намекаете, не я. Заметьте. 8-) Цитата:
abaika95:
Вечерний клоунаж?)

Не я начал. :lol: Цитата:
abaika95:
А цели какие? Одному Байдену известно)

Ну да, это же очевидно. :lol:
ПС: хотя уже не смешно. :-x Цитата:
abaika95:
Согласен тут уже всё.

Как видно не совсем всё? :-x
Вы всё дальше политизируете. Хотя необходимости нет, не зная кто стоит за проектом. 8-)
Спекулировать, как уже отмечал, можно до бесконечности. Вот когда будет информация тогда и можно будет продолжить. А так воду в ступе толочь смысла нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11451
Re: Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ...
Отправлено: 26.03.21 - 09:27
#68
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зато все знают какая организация
выделила "грант"
на теперь уже известный проект "толочь воду в ступе" -
ежедневный и круглосуточный
постинг с элементами провокации на форуме НГ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7458
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 11:26
#69
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Цитата:
elektron:
Как видно не совсем всё? Вы всё дальше политизируете. Хотя необходимости нет, не зная кто стоит за проектом. Спекулировать, как уже отмечал, можно до бесконечности. Вот когда будет информация тогда и можно будет продолжить. А так воду в ступе толочь смысла нет.

На
читай
И больше не задавайте глупых вопросов ради воды
Цитата:
alex_60:
все знают какая организация выделила "грант" на теперь уже известный проект "толочь воду в ступе" -

Блин румынская разведка мне этого не простит
Цитата:
alex_60:
постинг с элементами провокации на форуме НГ.

Где хоть одна провокация?
НГ сидит на рекламе?-сидит
У НГ есть владелец и инвестор?-есть
НГ сотрудничает с правительством США?-сотрудничает
Где тут чтото похожее на провокацию?)

[Исправлено: abaika95, 26.03.2021 - 11:28]
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