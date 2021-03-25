Отправлено: - 23:54

elektron:

И что? Это по вашему доказывает, что за всем эти этим правительство США стоит? Пишут про что хотят, вот и всё. Хотя исключать ничего нельзя, да?

Coopidon:

Оно где? Америка плохая что даёт гранты, но хорошая, что дала премию Иманбеку?

Coopidon:

Погремуха против СМИ, но если заплатят, то оно может хоть покукарекать хоть путушествовать, хоть голубую луну спеть? Было бы оно у тебя мнение, да, оно хотя бы было. А так, словесный понёс..

Цитата:Пишут не всегда что хотят а то что вполне будет подходить под политику США на которое оно деньги выделяет)Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)Цитата:А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?Цитата:Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься)Жидкое то на тебе остаётся постоянно)Мнение есть,и мнение в самую точку бьющее) иначе ты бы тут не бесилась и не истерила так третий день пытаясь его оплевать) не нравится что-то?)