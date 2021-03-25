Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 12:37
С начала 2021 года акимат Костанайской области заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ более чем на полмиллиарда тенге. Кто и какие суммы получил на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов, выяснял телеграм-канал Ras aitamyn. Читать новость
elektron: И что? Это по вашему доказывает, что за всем эти этим правительство США стоит? Пишут про что хотят, вот и всё. Хотя исключать ничего нельзя, да?
Пишут не всегда что хотят а то что вполне будет подходить под политику США на которое оно деньги выделяет) Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)Цитата:
Coopidon: Оно где? Америка плохая что даёт гранты, но хорошая, что дала премию Иманбеку?
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ? Цитата:
Coopidon: Погремуха против СМИ, но если заплатят, то оно может хоть покукарекать хоть путушествовать, хоть голубую луну спеть? Было бы оно у тебя мнение, да, оно хотя бы было. А так, словесный понёс..
Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься) Жидкое то на тебе остаётся постоянно) Мнение есть,и мнение в самую точку бьющее) иначе ты бы тут не бесилась и не истерила так третий день пытаясь его оплевать) не нравится что-то?)
abaika95: А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
Ах, ну да! Как я мог подумать такое. Здесь одно, а здесь, другое. Здесь читать, здесь читать не надо, а здесь пиражки заворачивали. Оно удобно. Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить. А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит. Цитата:
abaika95: нение есть,и мнение в самую точку бьющее
Это вопросы ради вопросов? До этого уже все описали Цитата:
elektron: Но он есть
И там стоит пометка что это заказ? Цитата:
elektron: Ну да как и НГ, а вы не знали?
Вечерний клоунаж?) Цитата:
Coopidon: Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить. А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит
Вот болашаковцы как к раз те ещё подозрительные личности А ты не ерзай Твою копеечку от янок никто не забирает)) Пока Цитата:
Coopidon: Пальцем? Как обычно?
Пальцем в твою жидкую точку) Противно но чтож поделаешьЦитата:
elektron: ну как видите раскошелились
А цели какие? Одному Байдену известно) Цитата:
Coopidon: Это про что?
Про тебя Цитата:
elektron: Я в приципе в комете 43 и 52 своё мнение выразил. Остальное всё флуд
Ну так вы на это намекаете, не я. Заметьте. Цитата:
abaika95: Вечерний клоунаж?)
Не я начал. Цитата:
abaika95: А цели какие? Одному Байдену известно)
Ну да, это же очевидно. ПС: хотя уже не смешно. Цитата:
abaika95: Согласен тут уже всё.
Как видно не совсем всё? Вы всё дальше политизируете. Хотя необходимости нет, не зная кто стоит за проектом. Спекулировать, как уже отмечал, можно до бесконечности. Вот когда будет информация тогда и можно будет продолжить. А так воду в ступе толочь смысла нет.
elektron: Как видно не совсем всё? Вы всё дальше политизируете. Хотя необходимости нет, не зная кто стоит за проектом. Спекулировать, как уже отмечал, можно до бесконечности. Вот когда будет информация тогда и можно будет продолжить. А так воду в ступе толочь смысла нет.
На читай И больше не задавайте глупых вопросов ради воды Цитата:
alex_60: все знают какая организация выделила "грант" на теперь уже известный проект "толочь воду в ступе" -
Блин румынская разведка мне этого не простит Цитата:
alex_60: постинг с элементами провокации на форуме НГ.
Где хоть одна провокация? НГ сидит на рекламе?-сидит У НГ есть владелец и инвестор?-есть НГ сотрудничает с правительством США?-сотрудничает Где тут чтото похожее на провокацию?)
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