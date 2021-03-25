Re: Мы не оправдываемся, а объясняем

Отправлено: - 10:14

Цитата://работали без субсидий.//



Это сладкое слово: ХАЛЯВА, то есть СУБСИДИИ.



Никто НИКОГО не звал в никакой бизнес, все пришли сюда добровольно: все пришли лишь только с одной целью: - заработать БАБЛА.

Если кому то не дали субсидии, то нечего строить из себя обиженную девственницу: переходи в другой бизнес: - например, торговля китайскими презервативами.

Почему одним дают а другим нет - эти самые субсидии. Такой ЛОББИЗМ или что то другое.

Наряду с птицефабрикам дайте тогда и маленьким магазинчикам эти субсидии: - они тоже будут при продаже яиц придерживаться СОЦИАЛЬНЫХ цен.

А, так что делать их крайними: они прежде всего ТОРГОВЦЫ и у них задача получить ПРИБЫЛЬ, но при этом они не глупы что бы ЗАДИРАТЬ цены на продукты - покупатель просто напросто ПОВЕРНЁТСЯ и уйдёт в другой магазин.

Корень зла, не в механическом регулирований цен на социальные вещи и продукты, а в другом: в НИЗКОЙ покупательской способности, основной массы населения Казахстана, в маленьких доходах, где из общей величины заработанной платы, более 50% уходит элементарно на ЖРАТВУ.

Это настоящей косяк Правительства, в неспособности: создавать предприятия или СТИМУЛИРОВАТЬ у бизнеса созданий предприятий с производством изделий с ВЫСОКОЙ добавочной стоимостью. Легче стимулировать строительство : кабаков, магазинчиков, ателье и прочию ерунду вчерашнего дня.