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Мы не оправдываемся, а объясняем
Мы не оправдываемся, а объясняем
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41206
Мы не оправдываемся, а объясняем
Отправлено: 25.03.21 - 11:24
Тема прямо не остывает. Впечатление после субботней ярмарки, что все мы питаемся только глазуньями и омлетами. Но раз продукт признан социально значимым, то и ценообразование на него интересует всех. В начале марта свое пристальное внимание к тому, сколько стоят яйца, обозначило антимонопольное ведомство. А недавно - уже после интервью в «НГ» с крупным производителем этого товара - свою точку зрения решили высказать розничные продавцы. По порядку.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2023
Re: Мы не оправдываемся, а объясняем
Отправлено: 25.03.21 - 11:24
Интересно, отчего же тогда в супермаркете "Азия", что прямо напротив редакции "НГ", жасканатовские яйцЫ категории С-1 стоят 390 тенге за десяток?
Re: Мы не оправдываемся, а объясняем
Отправлено: 26.03.21 - 10:14
Цитата://работали без субсидий.//
Это сладкое слово: ХАЛЯВА, то есть СУБСИДИИ.
Никто НИКОГО не звал в никакой бизнес, все пришли сюда добровольно: все пришли лишь только с одной целью: - заработать БАБЛА.
Если кому то не дали субсидии, то нечего строить из себя обиженную девственницу: переходи в другой бизнес: - например, торговля китайскими презервативами.
Почему одним дают а другим нет - эти самые субсидии. Такой ЛОББИЗМ или что то другое.
Наряду с птицефабрикам дайте тогда и маленьким магазинчикам эти субсидии: - они тоже будут при продаже яиц придерживаться СОЦИАЛЬНЫХ цен.
А, так что делать их крайними: они прежде всего ТОРГОВЦЫ и у них задача получить ПРИБЫЛЬ, но при этом они не глупы что бы ЗАДИРАТЬ цены на продукты - покупатель просто напросто ПОВЕРНЁТСЯ и уйдёт в другой магазин.
Корень зла, не в механическом регулирований цен на социальные вещи и продукты, а в другом: в НИЗКОЙ покупательской способности, основной массы населения Казахстана, в маленьких доходах, где из общей величины заработанной платы, более 50% уходит элементарно на ЖРАТВУ.
Это настоящей косяк Правительства, в неспособности: создавать предприятия или СТИМУЛИРОВАТЬ у бизнеса созданий предприятий с производством изделий с ВЫСОКОЙ добавочной стоимостью. Легче стимулировать строительство : кабаков, магазинчиков, ателье и прочию ерунду вчерашнего дня.
Это сладкое слово: ХАЛЯВА, то есть СУБСИДИИ.
Никто НИКОГО не звал в никакой бизнес, все пришли сюда добровольно: все пришли лишь только с одной целью: - заработать БАБЛА.
Если кому то не дали субсидии, то нечего строить из себя обиженную девственницу: переходи в другой бизнес: - например, торговля китайскими презервативами.
Почему одним дают а другим нет - эти самые субсидии. Такой ЛОББИЗМ или что то другое.
Наряду с птицефабрикам дайте тогда и маленьким магазинчикам эти субсидии: - они тоже будут при продаже яиц придерживаться СОЦИАЛЬНЫХ цен.
А, так что делать их крайними: они прежде всего ТОРГОВЦЫ и у них задача получить ПРИБЫЛЬ, но при этом они не глупы что бы ЗАДИРАТЬ цены на продукты - покупатель просто напросто ПОВЕРНЁТСЯ и уйдёт в другой магазин.
Корень зла, не в механическом регулирований цен на социальные вещи и продукты, а в другом: в НИЗКОЙ покупательской способности, основной массы населения Казахстана, в маленьких доходах, где из общей величины заработанной платы, более 50% уходит элементарно на ЖРАТВУ.
Это настоящей косяк Правительства, в неспособности: создавать предприятия или СТИМУЛИРОВАТЬ у бизнеса созданий предприятий с производством изделий с ВЫСОКОЙ добавочной стоимостью. Легче стимулировать строительство : кабаков, магазинчиков, ателье и прочию ерунду вчерашнего дня.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7853
Мы не оправдываемся, а объясняем
Отправлено: 26.03.21 - 10:30
Цитата:
Если не дали субсидии,то и нефик потом за цены предъявлять,разве не так?
Мы у вас ничего не брали и ничего не должны.
ACROS:
Если кому то не дали субсидии, то нечего строить из себя обиженную девственницу:
Если кому то не дали субсидии, то нечего строить из себя обиженную девственницу:
Если не дали субсидии,то и нефик потом за цены предъявлять,разве не так?
Мы у вас ничего не брали и ничего не должны.
Re: Мы не оправдываемся, а объясняем
Отправлено: 26.03.21 - 11:12
Цитата:
Ну да: у них манера же, у проверяющих - проверять только маленькие магазинчики, до остальных или не хотят или скорее всего СИЛ не хватает.
Была же компания, лет пятнадцать назад, по написанию на продукты и товары этикеток на казахском языке: им говоришь - на Складской всё официально куплено, вот накладная, проверяйте оптовиков, они же завезли товар без надписей на казахском, как то официально, через таможню, их КТО ТО же пропустил - нет, ВИНОВАТЫ вы и никаких гвоздей. Маразм какой то был. Протокол ради протокола.
Больших не трогали - сил не хватало, или агашки им не позволяли.
Точно так же и с яйцами - попиз..т и перестанут.
Птицефабрики как крутили цены, так и будут крутить.
Добринцофф:
Ну да: у них манера же, у проверяющих - проверять только маленькие магазинчики, до остальных или не хотят или скорее всего СИЛ не хватает.
Была же компания, лет пятнадцать назад, по написанию на продукты и товары этикеток на казахском языке: им говоришь - на Складской всё официально куплено, вот накладная, проверяйте оптовиков, они же завезли товар без надписей на казахском, как то официально, через таможню, их КТО ТО же пропустил - нет, ВИНОВАТЫ вы и никаких гвоздей. Маразм какой то был. Протокол ради протокола.
Больших не трогали - сил не хватало, или агашки им не позволяли.
Точно так же и с яйцами - попиз..т и перестанут.
Птицефабрики как крутили цены, так и будут крутить.
Re: Мы не оправдываемся, а объясняем
Отправлено: 26.03.21 - 12:43
Цитата:
Для сведения: волевым решением местных властей, цены, на так называемые СОЦИАЛЬНЫЕ продукты, установлены - в ЮКО - яйцо С1 -не дороже 392 тенге, масло -605 тенге за литр; в СКО - картоп -94 тенге, масло -562 тенге; в Астане - яйцо-469 тенге, масло - 647 тенге. Срок действия этих цен - в течений 60 - 90 дней.
Добринцофф:
Для сведения: волевым решением местных властей, цены, на так называемые СОЦИАЛЬНЫЕ продукты, установлены - в ЮКО - яйцо С1 -не дороже 392 тенге, масло -605 тенге за литр; в СКО - картоп -94 тенге, масло -562 тенге; в Астане - яйцо-469 тенге, масло - 647 тенге. Срок действия этих цен - в течений 60 - 90 дней.
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