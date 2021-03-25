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≡ Смотрю на карту, вижу бюджет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41206
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 15:56
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Интерактивная карта открытых бюджетов, по задумке разработчиков, поможет налогоплательщикам напрямую контролировать трату их денег на конкретные объекты в своем городе или селе. Если вам интересно, отремонтируют ли в этом году разбитую дорогу, сколько средств выделено на ближайшую больницу или когда в вашем дворе установят площадку, все ответы должны быть на этом сайте. Проект презентовали акиму Костанайской области 15 марта, а сейчас карта доступна для общего доступа. «НГ» проверила, поможет ли она создать бюджетную прозрачность, за которую горячо ратует антикоррупционная служба.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
749
Re: Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 15:56
#1
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Что-то мне не удалось посмотреть. Предлагается один регион Нур-Султан и все. Кнопка выбора неактивна. Лажа полнейшая.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
277
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 16:22
#2
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Цитата:
Дантист:
Предлагается один регион Нур-Султан и все. Кнопка выбора неактивна.

Только что проверили. И на компе, и на смартфоне - выбирается область и город. Так что, проблема вряд ли в сайте в данной ситуации.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2048
Re: Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 16:41
#3
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Цитата:
Дантист:
Что-то мне не удалось посмотреть. Предлагается один регион Нур-Султан и все.

С телефона, да, нет выбора региона, - на телефоне в свойствах браузера включите функцию "Версия для ПК". В самом верху странице в правой части рядом с "подать обращение" правее есть функция выбора региона.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
277
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 16:51
#4
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Цитата:
Нурбанчик:
С телефона, да, нет выбора региона

В правом верхнем углу значок геолокации (перевернутая капля)

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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2048
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 17:06
#5
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Цитата:
Rexyn:
В правом верхнем углу значок геолокации (перевернутая капля)

:lol: Точно)))) Спасибо!
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1290
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 18:13
#6
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Цитата:
NG.kz:
Стоимость реконструкции ВПП аэропорта Костаная выше медианной на 1 214% / Фото из архива «НГ»

Такая большая разница вышла из-за технического нюанса, касаемо аэропортов.
Если посмотреть на сайте объект "Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", то во первых объект относится к разделу "Транспорт и автомобильные дороги", где внутри объекта имеются его показатели:
толщина асфальта - 30 см;
ширина дороги - 60 м;
площадь дороги - 168000 кв.м.
Во-первых, для аэропортов/аэродромов нужно вести отдельный подобъект "аэропорты" в разделе "Транспорт и автомобильные дороги". Так как стоимость кв.м. аэродромного и дорожного покрытия далеко не одинаковая.
Во-вторых для аэропортов внутри объекта необходимо ввести разделение стоимости строительства/реконструкции на несколько разделов с указанием для каждого раздела средней стоимости от которой проводят сравнение стоимости работ:
- стоимость искусственных покрытий с указанием средней стоимости за 1 кв.м. покрытия, при этом необходимо разделение по классификации аэродрома касаемо взлётной массы принимаемых судов, одно дело это для ВС типа АН-12 - Ту-134, другое дело если это А380 или В-747.
- водосточно-дренажные сети с очистными сооружениями со средней стоимостью 1 п.м. сети и производительности очистных за куб. м. стока,
- стоимость средств УВД (управление воздушным движением), ССО (светосигнальное оборудование),
- стоимость технических средств охраны (включая патрульную дорогу),
- прочие здания и сооружения,
- объекты энергетического хозяйства и наружные сети,
- благоустройство и озеленение,
- пассажирский терминал.
Аэропорт/аэродром это же не просто дорога :lol:

Согласно информации на сайте publicbudget.kz по объекту Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", стоимость работ составила 4 405 311 800 тг.
Согласно имеющейся у меня информации от коллег, общая стоимость работ по сметному расчету стоимости реконструкции составляла 7 879 350 000 тг.
Согласно сметного расчета аэродромные работы а именно стоимость работ по ИВПП, рулежным дорожкам, реконструкции перрона, грунтовой части, кабельных переходов, светосигнального оборудования, водосточно-дренажной сети, в общем составляла 4 559 040 000 тг.
Так что на объекте полностью не завершены работы. Возможно стоимости и виды работ у Заказчика изменились, и все объекты на аэродроме еще не возведены.

[Исправлено: ГИП, 25.03.2021 - 15:16]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4572
Re: Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 25.03.21 - 19:52
#7
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отклонение от средней стоимости составило 1 214%[/i]
У меня есть подозрение что антикор умышленно закрывает глаза, а те кто должен смотреть за ними тоже заинтересован в этом
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
211
Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 03:16
#8
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Цитата:
ГИП:
внутри объекта имеются его показатели: толщина асфальта - 30 см; ширина дороги - 60 м;

Уважаемый ГИП, просветите пожалуйста - а разве верхнее покрытие ВПП не из бетона?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1799
Re: Смотрю на карту, вижу бюджет
Отправлено: 26.03.21 - 10:26
#9
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Такая же ХЕРНЯ как и стеклянные кабинеты акиматов на первом этаже: замыливание глаз для лохов. Пегасы, гранитные бордюры - как были так и будут.
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