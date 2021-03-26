Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 09:26

Молодец, ИМАНБЕК !! Всех СДЕЛАЛ!!

За какие то всего лишь два с половиной часа проведённые малообразованным парнем возле компьютера китайской сборки и без помощи агашек и татешек, и вот она: ГРЕММИ - музыкальный Оскар, мировая известность, всемирная слава,контракты с мировыми брендами, записи с первыми музыкальными номерами, первая купленная ПРИОРА и статуэтка граммофона гремми болтающая на кузове.

И титул самого КРУТОГО музыканта на всей территорий СНГ, потому что круче Гремми есть только ещё одна, повторно полученная Гремми, а такой премий НЕТ ни у одного советского, снговского музыканта современного жанра, не считая с какого то бока припёртого Горбачёва, ну и музыкантов классического жанра, что вполне естественно,( было бы СТЫДНО за все эти годы НЕ ПОЛУЧИТЬ эту самую Гремми) учитывая СИЛЬНЫЕ традиции русской и советской школы классического вокала и игры на музыкальных инструментах признанного во всём мире, наряду с русской водкой, русским балетом и автоматом Калашникова.

Можно теперь государству Казахстан, в ЕГО честь, в честь поистине народного музыканта: назвать и улицы и школы, наградить ОРДЕНОМ, дать звание НАРОДНОГО артиста( а он действительно самый что ни на есть народный - выходец из простого народа), на зависть ВСЕМ его НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ и на радость его землякам.

А, по поводу текста этого самого ремикса, то вопросы не к нему. Напишите это первоисточнику.