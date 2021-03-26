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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1792
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 09:26
#1666
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Молодец, ИМАНБЕК !! Всех СДЕЛАЛ!!
За какие то всего лишь два с половиной часа проведённые малообразованным парнем возле компьютера китайской сборки и без помощи агашек и татешек, и вот она: ГРЕММИ - музыкальный Оскар, мировая известность, всемирная слава,контракты с мировыми брендами, записи с первыми музыкальными номерами, первая купленная ПРИОРА и статуэтка граммофона гремми болтающая на кузове.
И титул самого КРУТОГО музыканта на всей территорий СНГ, потому что круче Гремми есть только ещё одна, повторно полученная Гремми, а такой премий НЕТ ни у одного советского, снговского музыканта современного жанра, не считая с какого то бока припёртого Горбачёва, ну и музыкантов классического жанра, что вполне естественно,( было бы СТЫДНО за все эти годы НЕ ПОЛУЧИТЬ эту самую Гремми) учитывая СИЛЬНЫЕ традиции русской и советской школы классического вокала и игры на музыкальных инструментах признанного во всём мире, наряду с русской водкой, русским балетом и автоматом Калашникова.
Можно теперь государству Казахстан, в ЕГО честь, в честь поистине народного музыканта: назвать и улицы и школы, наградить ОРДЕНОМ, дать звание НАРОДНОГО артиста( а он действительно самый что ни на есть народный - выходец из простого народа), на зависть ВСЕМ его НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ и на радость его землякам.
А, по поводу текста этого самого ремикса, то вопросы не к нему. Напишите это первоисточнику.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11450
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 09:34
#1667
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Цитата:
ACROS:
Молодец, ИМАНБЕК !! Всех СДЕЛАЛ!!


да что там сделал, да он просто порвал всех.
да он.. он..лучший музыкант во вселенной!
ну и пофиг что малообразованный...
и не знает что за текст в песне...
это неважно...

[Исправлено: alex_60, 26.03.2021 - 09:35]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1792
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.03.21 - 09:37
#1668
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Цитата:
alex_60:
просто порвал всех


Не просто порвал, а НАЕБ.Л всех!!
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