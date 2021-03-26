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≡ Около 40 многоэтажных домов остались без газа в новом микрорайоне Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41203
Около 40 многоэтажных домов остались без газа в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 26.03.21 - 08:53
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Как сообщили "НГ" наши подписчики, подачу природного газа в микрорайоне Юбилейный отключили сегодня, 25 марта, примерно в 19 часов. На звонки в службу 104 там отвечали, что причину выясняют.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
610
Re: Около 40 многоэтажных домов остались без газа в новом...
Отправлено: 26.03.21 - 08:53
#1
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Не микрорайон Жулдыз, а ЖК Жулдыз. Там расположен мкрн Береке
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