Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Около 40 многоэтажных домов остались без газа в новом микрорайоне Костаная
Около 40 многоэтажных домов остались без газа в новом микрорайоне Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать