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≡ Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима Алтынсаринского района выстрелил из ружья и оказался на скамье подсудимых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41203
Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима Алтынсаринского района выстрелил из ружья и оказался на скамье подсудимых
Отправлено: 25.03.21 - 11:16
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Адиля Ахметова изначально обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, но спустя 7 месяцев дело переквалифицировали на умышленное причинение среднего вреда здоровью. Процесс проходил в СМУС и завершился сегодня.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1147
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 25.03.21 - 11:16
#1
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Из серии «Рауфик ни в чём не виноват», он просто прогуливался со скрипкой и ружьём ;-)
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1338
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 25.03.21 - 13:04
#2
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а заряженное и собранное ружьё в населенном пункте тоже "случайно"?
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
219
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 25.03.21 - 13:10
#3
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Пост уводит в тень ещё одного, вероятного участника процесса, который может влиять на принятие решения. Это деньги, как невидимая нить связывающая всех участников процесса.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
199
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 25.03.21 - 14:14
#4
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Цитата:
Анатолий Сальник:
Это деньги, как невидимая нить связывающая всех участников процесса.


Каждому по квартире в микрорайоне Аэропорт!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21449
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 25.03.21 - 14:25
#5
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Цитата:

Через 5 минут на звуки выстрела пришли полицейские. В этот момент мой подзащитный испугался и уехал. У него 4 детей, он за них испугался и уехал.

Он испугался, что полицейские - убьют,
его четверых детей? И уехал?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21449
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 25.03.21 - 14:28
#6
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Цитата:

Сын экс-акима Алтынсаринского района выстрелил из ружья и

А где сейчас, этот экс-аким,руководит?... :lol: :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4572
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 26.03.21 - 07:40
#7
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 Одного патрона хватило, чтобы повредить ногу у двоих потерпевших, так как они стояли рядом
Цены нет такому оружию, за раз можно двух зайцев застрелить, пусть продаст
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