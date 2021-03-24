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≡ ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41202
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 24.03.21 - 19:01
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Как отметили в ведомстве, с начала 2021 года на этом перекрестке произошло первое ДТП с пострадавшими, в 2020 году было одно ДТП с одним пострадавшим. На момент совершения ДТП светофор был в исправном состоянии.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6657
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 00:44
#30
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Цитата:
abaika95:
Если это вашему уму не постижимо то отдыхайте

Да я и так на отдыхе, что дама, что на работе. :lol:
просто вам хотел показать, что латиница, не для всех одинаково полезна и "Q" как "Ж" произноситься может в переводе, но вам это знать не нужно :lol:

[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:46]
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