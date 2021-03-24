Отправлено: - 00:44

abaika95:

Если это вашему уму не постижимо то отдыхайте

[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:46]

Цитата:Да я и так на отдыхе, что дама, что на работе.просто вам хотел показать, что латиница, не для всех одинаково полезна и "Q" как "Ж" произноситься может в переводе, но вам это знать не нужно