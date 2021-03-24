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ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41202
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 24.03.21 - 19:01
Как отметили в ведомстве, с начала 2021 года на этом перекрестке произошло первое ДТП с пострадавшими, в 2020 году было одно ДТП с одним пострадавшим. На момент совершения ДТП светофор был в исправном состоянии.
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Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 13:22
Цитата:
Да зачем мне плакать? Я тобой любуюсь))) Второго такого клоуна ни на одном форуме больше не встретишь
abaika95:
Пойди поплачь)
Пойди поплачь)
Да зачем мне плакать? Я тобой любуюсь))) Второго такого клоуна ни на одном форуме больше не встретишь
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 25.03.21 - 13:25
Цитата:
Правильно потомучто первый ты)
Алекс давай уже во флуд перейдем)
гражданин СССР:
Второго такого клоуна ни на одном форуме больше не встретишь
Второго такого клоуна ни на одном форуме больше не встретишь
Правильно потомучто первый ты)
Алекс давай уже во флуд перейдем)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11448
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 25.03.21 - 13:55
Цитата:
двоится в глазах?
abaika95:
Алекс давай уже во флуд перейдем)
Алекс давай уже во флуд перейдем)
двоится в глазах?
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 13:59
Цитата:
Опять треплешься Все на форуме знают кто тут пустобрех альтернативно одаренный. Кто тебя тут всерьез воспринимает? Клоун и клоун)))
abaika95:
Правильно потомучто первый ты)
Правильно потомучто первый ты)
Опять треплешься Все на форуме знают кто тут пустобрех альтернативно одаренный. Кто тебя тут всерьез воспринимает? Клоун и клоун)))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Подмосковье
- Регистрация:
- 25.05.09
- Сообщений:
- 1290
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 25.03.21 - 14:13
Цитата:
Спасибо за ссылку. Посмотрел. Получается что произвели реконструкцию ул. Каирбекова в границах ул. Лермонтова - тепличный комбинат по проекту ТОО "Промстройпроект" и... демонтировали светофор по ул. Каирбекова справа перед перекрестком с ул.Лермонтова при движении с тепличного комбината?
Вот скрин видео с прошлогодней статьи и видно что светофора нет:
При рассмотрении геплана в проекте ТОО "Промстройпроект" на реконструкцию, существующий светофор там был - все светофоры на перекрестке Каирбекова/Лермонтова выделены зеленым кружочком:
Согласно проекта ТОО "Промстройпроект", граница работ на том участке ул.Каирбекова заканчивалась у перекрестка с Лермонтова. В этом проекте не предусматривалось устройство светофорного объекта на данном перекрестке.
Участок ул. Каирбекова от ул. Лермонтова до ул. Гагарина реконструировался в 2011 году, - на сайте госзакупок нашел Акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию этого участка, датирован 30.11.2011 г. № 269р.
Главный вопрос, куда делся существующий до реконструкции светофор на ул. Каирбекова перед перекрестком с ул. Лермонтова, справа при движении в сторону ул. Тарана?
И как дорожная полиция согласовывала документы по вводу в эксплуатацию ул. Каирбекова после реконструкции, ведь отсутствие одного светофора из ранее действующих четырех комплектов светофоров - это же несоответствие основным требованиям обеспечения безопасности дорожного движения
Цитата:
Так он там, справа, на ул. Каирбекова перед ул. Леромонтова при движении в сторону ул. Тарана, - есть или нет??? Судя по скриншоту с видео выше, - светофора нет
[Исправлено: ГИП, 25.03.2021 - 11:40]
elektron:
Статья за прошлый год, после ремонта.
Статья за прошлый год, после ремонта.
Спасибо за ссылку. Посмотрел. Получается что произвели реконструкцию ул. Каирбекова в границах ул. Лермонтова - тепличный комбинат по проекту ТОО "Промстройпроект" и... демонтировали светофор по ул. Каирбекова справа перед перекрестком с ул.Лермонтова при движении с тепличного комбината?
Вот скрин видео с прошлогодней статьи и видно что светофора нет:
При рассмотрении геплана в проекте ТОО "Промстройпроект" на реконструкцию, существующий светофор там был - все светофоры на перекрестке Каирбекова/Лермонтова выделены зеленым кружочком:
Согласно проекта ТОО "Промстройпроект", граница работ на том участке ул.Каирбекова заканчивалась у перекрестка с Лермонтова. В этом проекте не предусматривалось устройство светофорного объекта на данном перекрестке.
Участок ул. Каирбекова от ул. Лермонтова до ул. Гагарина реконструировался в 2011 году, - на сайте госзакупок нашел Акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию этого участка, датирован 30.11.2011 г. № 269р.
Главный вопрос, куда делся существующий до реконструкции светофор на ул. Каирбекова перед перекрестком с ул. Лермонтова, справа при движении в сторону ул. Тарана?
И как дорожная полиция согласовывала документы по вводу в эксплуатацию ул. Каирбекова после реконструкции, ведь отсутствие одного светофора из ранее действующих четырех комплектов светофоров - это же несоответствие основным требованиям обеспечения безопасности дорожного движения
Цитата:
пешеход: Фактически, там действительно ТСРДД (светофорный объект) установлен на удалении справа, от края проезжей части и плохо попадает в поле видимости водителя, движущегося на определенной скорости
Так он там, справа, на ул. Каирбекова перед ул. Леромонтова при движении в сторону ул. Тарана, - есть или нет??? Судя по скриншоту с видео выше, - светофора нет
[Исправлено: ГИП, 25.03.2021 - 11:40]
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 25.03.21 - 14:14
Цитата:
Ну вот опять спалился)
Алекс сиди уже с одной страницы)
И мы уже выяснили ты серьезнее всех воспринимаешь иначе не агрился бы так постояно
Любитель корма
гражданин СССР:
Все на форуме знают кто тут пустобрех альтернативно одаренный. Кто тебя тут всерьез воспринимает? Клоун и клоун)))
Все на форуме знают кто тут пустобрех альтернативно одаренный. Кто тебя тут всерьез воспринимает? Клоун и клоун)))
Ну вот опять спалился)
Алекс сиди уже с одной страницы)
И мы уже выяснили ты серьезнее всех воспринимаешь иначе не агрился бы так постояно
Любитель корма
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 199
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 14:18
Цитата:
Фашистская и коммунистическая идеологии - близнецы-братья!
Почитайте, как любовно адепты той и другой относились в 1930-е годы.
Гугл всемогущий вам в помощь!
рихард:
Не корректно мягко говоря называть коммунистов коммуняками.
Не корректно мягко говоря называть коммунистов коммуняками.
Фашистская и коммунистическая идеологии - близнецы-братья!
Почитайте, как любовно адепты той и другой относились в 1930-е годы.
Гугл всемогущий вам в помощь!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2280
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 25.03.21 - 14:31
М
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.02.19
- Сообщений:
- 147
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 15:37
НГ, вы уж проследите, чтобы светофор наконец-то заменили, доведите уже это дело до конца.
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 15:49
Цитата:
Сам придумал, сам поверил? Клоун
abaika95:
Ну вот опять спалился) Алекс сиди уже с одной страницы) И мы уже выяснили ты серьезнее всех воспринимаешь иначе не агрился бы так постояно
Ну вот опять спалился) Алекс сиди уже с одной страницы) И мы уже выяснили ты серьезнее всех воспринимаешь иначе не агрился бы так постояно
Сам придумал, сам поверил? Клоун
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 15:52
Цитата:
Шарикова, в гугле пишут все кто хочет, даже ВЧКушки. Считать то, что написано в гугле истиной могут только Полиграфы Боярышниковы))))) Обратитесь к психиатру
ПолиграфЪ Боярышников:
Гугл всемогущий вам в помощь!
Гугл всемогущий вам в помощь!
Шарикова, в гугле пишут все кто хочет, даже ВЧКушки. Считать то, что написано в гугле истиной могут только Полиграфы Боярышниковы))))) Обратитесь к психиатру
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10133
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 17:23
Ну понятно. Там светофор виноват, там автобус, там гололед. Но приходит в жизни такой момент, когда загорается зелёный на перекрёстке и ты автоматически посмотришь по-любому пару раз по сторонам, а не тупо .. А мне пофигу ведь зелёный и газу в полик.
P.S У тебя в машине сидит маленький ребенок, он жить хочет. Он тебе доверил жизнь а не светофору или 60 летнему автобуснику. Он тебя любит. Думай об этом всегда.
P.S У тебя в машине сидит маленький ребенок, он жить хочет. Он тебе доверил жизнь а не светофору или 60 летнему автобуснику. Он тебя любит. Думай об этом всегда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Honduras
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 840
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 00:22
Цитата:
Тут надобно пояснить, уважаемой публике. Ежели, 1 и 5 буква одинакова, то логично что она и произносится одинаково.
Казакстан, или Хасахстан, или Кхазакхстан.
А иначе, как объяснить англичанам, что буква Q произносится в слове Qazaqstan по разному?
Или я не прав?
Или это ДРУГОЕ?
[Исправлено: Coopidon, 26.03.2021 - 00:26]
abaika95:
Тут // нашу с вами (надеюсь что вашу) страну хазахстан называет))) будут к ней притензии или Я НЕ ПОНИМАЮ ЭТО ДРУГОЕ?
Тут // нашу с вами (надеюсь что вашу) страну хазахстан называет))) будут к ней притензии или Я НЕ ПОНИМАЮ ЭТО ДРУГОЕ?
Тут надобно пояснить, уважаемой публике. Ежели, 1 и 5 буква одинакова, то логично что она и произносится одинаково.
Казакстан, или Хасахстан, или Кхазакхстан.
А иначе, как объяснить англичанам, что буква Q произносится в слове Qazaqstan по разному?
Или я не прав?
Или это ДРУГОЕ?
[Исправлено: Coopidon, 26.03.2021 - 00:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6657
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 00:29
Цитата:
Не заморачивайтесь, это долго и сложно. Пусть Пежо пояснит, почему он Peugeot по французки пишется?
Главное на латинице же наверное.
[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:30]
Coopidon:
что буква Q произносится в слове Qazaqstan по разному?
что буква Q произносится в слове Qazaqstan по разному?
Не заморачивайтесь, это долго и сложно. Пусть Пежо пояснит, почему он Peugeot по французки пишется?
Главное на латинице же наверное.
[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:30]
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 26.03.21 - 00:34
Цитата:
Q это К
Поэтому звучит как КазаКстан
По русски Казахстан
То что ты сейчас тут натягиваешь сову на свой мокрый глобус с хазахстаном это полноценное Кю
Ну хотя тебе не привыкать
Цитата:
Нет совсем легко
Выше написал
Если это вашему уму не постижимо то отдыхайте
Nemes))
[Исправлено: abaika95, 26.03.2021 - 00:35]
Coopidon:
Казакстан, или Хасахстан, или Кхазакхстан. А иначе, как объяснить англичанам, что буква Q произносится в слове Qazaqstan по разному? Или я не прав? Или это ДРУГОЕ?
Казакстан, или Хасахстан, или Кхазакхстан. А иначе, как объяснить англичанам, что буква Q произносится в слове Qazaqstan по разному? Или я не прав? Или это ДРУГОЕ?
Q это К
Поэтому звучит как КазаКстан
По русски Казахстан
То что ты сейчас тут натягиваешь сову на свой мокрый глобус с хазахстаном это полноценное Кю
Ну хотя тебе не привыкать
Цитата:
elektron:
Не заморачивайтесь, это долго и сложно
Не заморачивайтесь, это долго и сложно
Нет совсем легко
Выше написал
Если это вашему уму не постижимо то отдыхайте
Nemes))
[Исправлено: abaika95, 26.03.2021 - 00:35]
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