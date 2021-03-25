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Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 41202
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 12:37
С начала 2021 года акимат Костанайской области заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ более чем на полмиллиарда тенге. Кто и какие суммы получил на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов, выяснял телеграм-канал Ras aitamyn.
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Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 23:54
Цитата:
Пишут не всегда что хотят а то что вполне будет подходить под политику США на которое оно деньги выделяет)
Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)Цитата:
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
Цитата:
Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься)
Жидкое то на тебе остаётся постоянно)
Мнение есть,и мнение в самую точку бьющее) иначе ты бы тут не бесилась и не истерила так третий день пытаясь его оплевать) не нравится что-то?)
elektron:
И что? Это по вашему доказывает, что за всем эти этим правительство США стоит? Пишут про что хотят, вот и всё. Хотя исключать ничего нельзя, да?
И что? Это по вашему доказывает, что за всем эти этим правительство США стоит? Пишут про что хотят, вот и всё. Хотя исключать ничего нельзя, да?
Пишут не всегда что хотят а то что вполне будет подходить под политику США на которое оно деньги выделяет)
Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)Цитата:
Coopidon:
Оно где? Америка плохая что даёт гранты, но хорошая, что дала премию Иманбеку?
Оно где? Америка плохая что даёт гранты, но хорошая, что дала премию Иманбеку?
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
Цитата:
Coopidon:
Погремуха против СМИ, но если заплатят, то оно может хоть покукарекать хоть путушествовать, хоть голубую луну спеть? Было бы оно у тебя мнение, да, оно хотя бы было. А так, словесный понёс..
Погремуха против СМИ, но если заплатят, то оно может хоть покукарекать хоть путушествовать, хоть голубую луну спеть? Было бы оно у тебя мнение, да, оно хотя бы было. А так, словесный понёс..
Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься)
Жидкое то на тебе остаётся постоянно)
Мнение есть,и мнение в самую точку бьющее) иначе ты бы тут не бесилась и не истерила так третий день пытаясь его оплевать) не нравится что-то?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 23:57
Цитата:
Ага вот оно как? А это точно? или ?Цитата:
Но он есть Цитата:
Ну да как и НГ, а вы не знали?
[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:04]
abaika95:
США на которое оно деньги выделяет)
США на которое оно деньги выделяет)
Ага вот оно как? А это точно? или ?Цитата:
abaika95:
Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)
Не думаю что за материал по истории Костанайщины американцы готовы раскошелится)
Но он есть Цитата:
abaika95:
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
Ну да как и НГ, а вы не знали?
[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:04]
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:04
Цитата:
Ах, ну да!
Как я мог подумать такое.
Здесь одно, а здесь, другое. Здесь читать, здесь читать не надо, а здесь пиражки заворачивали.
Оно удобно.
Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить.
А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит.
Цитата:
Пальцем? Как обычно?
abaika95:
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
А что Премия Грэмми финансируется правительством США ?
Ах, ну да!
Как я мог подумать такое.
Здесь одно, а здесь, другое. Здесь читать, здесь читать не надо, а здесь пиражки заворачивали.
Оно удобно.
Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить.
А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит.
Цитата:
abaika95:
нение есть,и мнение в самую точку бьющее
нение есть,и мнение в самую точку бьющее
Пальцем? Как обычно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:06
Цитата:
ну как видите раскошелились
[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:07]
abaika95:
Костанайщины американцы готовы раскошелится)
Костанайщины американцы готовы раскошелится)
ну как видите раскошелились
[Исправлено: elektron, 25.03.2021 - 19:07]
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:08
Цитата:
Это про что?
abaika95:
Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься) Жидкое то на тебе остаётся постоянно)
Ну ты жидкое с твердым не путай когда кидаешься) Жидкое то на тебе остаётся постоянно)
Это про что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:11
Цитата:
Я в приципе в комете 43 и 52 своё мнение выразил. Остальное всё флуд
abaika95:
Я в приципе в комете 43 и 52 своё мнение выразил. Остальное всё флуд
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:29
Цитата:
Это вопросы ради вопросов?
До этого уже все описали
Цитата:
И там стоит пометка что это заказ?
Цитата:
Вечерний клоунаж?)
Цитата:
Вот болашаковцы как к раз те ещё подозрительные личности
А ты не ерзай
Твою копеечку от янок никто не забирает))
Пока
Цитата:
Пальцем в твою жидкую точку)
Противно но чтож поделаешьЦитата:
А цели какие?
Одному Байдену известно)
Цитата:
Про тебя
Цитата:
Согласен тут уже всё.
elektron:
Ага вот оно как? А это точно?
Ага вот оно как? А это точно?
Это вопросы ради вопросов?
До этого уже все описали
Цитата:
elektron:
Но он есть
Но он есть
И там стоит пометка что это заказ?
Цитата:
elektron:
Ну да как и НГ, а вы не знали?
Ну да как и НГ, а вы не знали?
Вечерний клоунаж?)
Цитата:
Coopidon:
Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить. А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит
Если болашаковцы учатся по американским грантам, это хорошо. Они у их ихние технологии тырят. Как госбюджет пилить и в офшоры выводить. А здесь, если грант мимо Погремухи пролетает, тот это плохо. Зарплату Погремухи же этот не добавит
Вот болашаковцы как к раз те ещё подозрительные личности
А ты не ерзай
Твою копеечку от янок никто не забирает))
Пока
Цитата:
Coopidon:
Пальцем? Как обычно?
Пальцем? Как обычно?
Пальцем в твою жидкую точку)
Противно но чтож поделаешьЦитата:
elektron:
ну как видите раскошелились
ну как видите раскошелились
А цели какие?
Одному Байдену известно)
Цитата:
Coopidon:
Это про что?
Это про что?
Про тебя
Цитата:
elektron:
Я в приципе в комете 43 и 52 своё мнение выразил. Остальное всё флуд
Я в приципе в комете 43 и 52 своё мнение выразил. Остальное всё флуд
Согласен тут уже всё.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6657
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 26.03.21 - 00:39
Цитата:
Ну так вы на это намекаете, не я. Заметьте. Цитата:
Не я начал. Цитата:
Ну да, это же очевидно.
ПС: хотя уже не смешно. Цитата:
Как видно не совсем всё?
Вы всё дальше политизируете. Хотя необходимости нет, не зная кто стоит за проектом.
Спекулировать, как уже отмечал, можно до бесконечности. Вот когда будет информация тогда и можно будет продолжить. А так воду в ступе толочь смысла нет.
abaika95:
И там стоит пометка что это заказ?
И там стоит пометка что это заказ?
Ну так вы на это намекаете, не я. Заметьте. Цитата:
abaika95:
Вечерний клоунаж?)
Вечерний клоунаж?)
Не я начал. Цитата:
abaika95:
А цели какие? Одному Байдену известно)
А цели какие? Одному Байдену известно)
Ну да, это же очевидно.
ПС: хотя уже не смешно. Цитата:
abaika95:
Согласен тут уже всё.
Согласен тут уже всё.
Как видно не совсем всё?
Вы всё дальше политизируете. Хотя необходимости нет, не зная кто стоит за проектом.
Спекулировать, как уже отмечал, можно до бесконечности. Вот когда будет информация тогда и можно будет продолжить. А так воду в ступе толочь смысла нет.
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