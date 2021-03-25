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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:31
цирковое представление началось.
крутосваренные женские халаты на арене.
крутосваренные женские халаты на арене.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:32
Цитата:
Сколько городов в из-за российских депутатов переименовали уже без обьяснений
abaika95:
Переименовать и точка
Переименовать и точка
Сколько городов в из-за российских депутатов переименовали уже без обьяснений
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:36
Предлагаю Рудный переименовать в Иманбек) Рудненское колесо - хит, достойный Грэмми
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:37
Цитата:
Прокатывало все это время
Разве нет?)
Глотают же?)
Цитата:
Игорь...
(Гордон кавер)
maxsaf:
То, что у вас на службе заведено - на гражданке не прокатит))
То, что у вас на службе заведено - на гражданке не прокатит))
Прокатывало все это время
Разве нет?)
Глотают же?)
Цитата:
maxsaf:
Опа, сам Абайка решил крутой))
Опа, сам Абайка решил крутой))
Игорь...
(Гордон кавер)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:40
Цитата:
Ну вот и Алекс во флуд пришел
Так че там за коммуняк и Россию?
Цитата:
Пока нисколько
Столицу только переименовывают туда сюда
Не имеют права?)
Цитата:
А один из районов в Костанае в МакСаф
КСК к примеру там срач и хулиганство)
Самое оно
alex_60:
цирковое представление началось. крутосваренные женские халаты на арене.
цирковое представление началось. крутосваренные женские халаты на арене.
Ну вот и Алекс во флуд пришел
Так че там за коммуняк и Россию?
Цитата:
maxsaf:
Сколько городов в из-за российских депутатов переименовали уже без обьяснений
Сколько городов в из-за российских депутатов переименовали уже без обьяснений
Пока нисколько
Столицу только переименовывают туда сюда
Не имеют права?)
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю Рудный переименовать в Иманбек) Рудненское колесо - хит, достойный Грэмми
Предлагаю Рудный переименовать в Иманбек) Рудненское колесо - хит, достойный Грэмми
А один из районов в Костанае в МакСаф
КСК к примеру там срач и хулиганство)
Самое оно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:40
Цитата:
он не согласится. провинция.
он же теперь в америке будет жить,
у урганта побывал, теперь чемодан, аэропорт,NY
maxsaf:
Предлагаю Рудный переименовать в Иманбек)
Предлагаю Рудный переименовать в Иманбек)
он не согласится. провинция.
он же теперь в америке будет жить,
у урганта побывал, теперь чемодан, аэропорт,NY
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:45
Цитата:
Поближе к тому, о чем в его хите поется?))
alex_60:
он же теперь в америке будет жить,
он же теперь в америке будет жить,
Поближе к тому, о чем в его хите поется?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:46
Цитата:
так только враги Родины,отечества говорили.
Шолохов , Тихий Дон
///— Ну что, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! Земли захотел? Равенства? Ты ить, небось, коммуняка? Признавайся, гад! — и, желая показать молодечество, «казацкую лихость», подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на донской земле, воюя за советскую власть, за коммунизм, за то, чтобы никогда больше на земле не было войн.///
abaika95:
Так че там за коммуняк
Так че там за коммуняк
так только враги Родины,отечества говорили.
Шолохов , Тихий Дон
///— Ну что, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! Земли захотел? Равенства? Ты ить, небось, коммуняка? Признавайся, гад! — и, желая показать молодечество, «казацкую лихость», подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на донской земле, воюя за советскую власть, за коммунизм, за то, чтобы никогда больше на земле не было войн.///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:49
Цитата:
там наверное к статуэтке еще что то материальное прилагается,
согласно номинации,резинки может ..
maxsaf:
Поближе к тому, о чем в его хите поется?))
Поближе к тому, о чем в его хите поется?))
там наверное к статуэтке еще что то материальное прилагается,
согласно номинации,резинки может ..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21449
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:52
Цитата:
К....., без резинки?...
maxsaf:
Поближе к тому, о чем в его хите поется?))
Поближе к тому, о чем в его хите поется?))
К....., без резинки?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 13:56
Цитата:
Цитата:
Алекс, не положено)) только статуэтка))
alex_60:
согласно номинации,резинки может ..
согласно номинации,резинки может ..
Цитата:
drakon:
К....., без резинки?...
К....., без резинки?...
Алекс, не положено)) только статуэтка))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 14:25
abaika95:
Ну вот опять спалился) Алекс сиди уже с одной страницы)
забавный ты,
по себе судишь,сон приснился что-ли.
у одного форумчанина дозволен только один ник. правила.
это ты пытался пролезть через одно место, и два себе присвоил,
и с позором был изловлен и приставлен к стенке ..
простили тебя тогда ..зеленый мол, может ума наберется..
ошиблись.
молчал бы уже в тряпочку.
отношения к "гражданину СССР" я не имею абсолютно.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2021 - 14:26]
Ну вот опять спалился) Алекс сиди уже с одной страницы)
забавный ты,
по себе судишь,сон приснился что-ли.
у одного форумчанина дозволен только один ник. правила.
это ты пытался пролезть через одно место, и два себе присвоил,
и с позором был изловлен и приставлен к стенке ..
простили тебя тогда ..зеленый мол, может ума наберется..
ошиблись.
молчал бы уже в тряпочку.
отношения к "гражданину СССР" я не имею абсолютно.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2021 - 14:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 14:47
Цитата:
Не удачный пример
Смысл тихого Дона не в коммунизме
А в том что красные что белые это паразиты рода человеческого
Каждая сторона в книге показана нехорошо
А простому мужику просто жить охото,землю пахать,детей ростить
Но не дали
Брата убили,сестру забрали,отец,мать умерли,две жены погибли,дочка померла от болезни
Конец
Роман депрессивно кончается
Сталину понравилось
Потомучто итог тонкий вышел
Без сильной власти вы так и будете друг дружку резать Цитата:
Ладно не ерзай
Никому не скажу
Попался как с тем кормом так сиди уже)
Молчи мож прокатит)
alex_60:
так только враги Родины,отечества говорили. Шолохов , Тихий Дон
так только враги Родины,отечества говорили. Шолохов , Тихий Дон
Не удачный пример
Смысл тихого Дона не в коммунизме
А в том что красные что белые это паразиты рода человеческого
Каждая сторона в книге показана нехорошо
А простому мужику просто жить охото,землю пахать,детей ростить
Но не дали
Брата убили,сестру забрали,отец,мать умерли,две жены погибли,дочка померла от болезни
Конец
Роман депрессивно кончается
Сталину понравилось
Потомучто итог тонкий вышел
Без сильной власти вы так и будете друг дружку резать Цитата:
alex_60:
забавный ты, по себе судишь,сон приснился что-ли.
забавный ты, по себе судишь,сон приснился что-ли.
Ладно не ерзай
Никому не скажу
Попался как с тем кормом так сиди уже)
Молчи мож прокатит)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 15:42
Цитата:
очередной же прокол у тебя. двойники померещились.
что то черная полоса у тебя.
постарайся успокоиться.
и жизнь наладится.
а может и нет.
abaika95:
Попался как с тем кормом так сиди уже)
Попался как с тем кормом так сиди уже)
очередной же прокол у тебя. двойники померещились.
что то черная полоса у тебя.
постарайся успокоиться.
и жизнь наладится.
а может и нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Honduras
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 839
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 23:42
Цитата:
Так, чо!
Под беш и комыс, ещё не то можно обосновать.
А если ещё водочку в комыс подливать, ну тада, ваще!
Цитата:
Чуйская долина походу принесла урожай?
На умную же голову такое же в голову не влезет. Сеет погремуха здесь много...
Рс
Пардон, букву р пропустил в слове сеет. Исправляюсь...
[Исправлено: Coopidon, 25.03.2021 - 23:53]
maxsaf:
Я прям жду, как они перед аксакалами будут обьяснять, почему улица Гагарина к примеру должна быть переименована в улицу Иманбека.
Я прям жду, как они перед аксакалами будут обьяснять, почему улица Гагарина к примеру должна быть переименована в улицу Иманбека.
Так, чо!
Под беш и комыс, ещё не то можно обосновать.
А если ещё водочку в комыс подливать, ну тада, ваще!
Цитата:
abaika95:
Сиди обтекай до вечера,пропойца)
Сиди обтекай до вечера,пропойца)
Чуйская долина походу принесла урожай?
На умную же голову такое же в голову не влезет. Сеет погремуха здесь много...
Рс
Пардон, букву р пропустил в слове сеет. Исправляюсь...
[Исправлено: Coopidon, 25.03.2021 - 23:53]
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