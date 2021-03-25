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Coopidon:

А теперь ещё и ось. Прогресс не стоит на месте.

Цитата:Ну дык 21-й век на дворе. Будут по осно взвешиватьХотя в техпаспорте должно быть указано, вроде.А вот общий вес, дороги так и не построили за 30-ть лет, для большегрузов.Но платными теперь будут.