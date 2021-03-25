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≡ Ограничения для грузового транспорта ввели на дорогах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41202
Ограничения для грузового транспорта ввели на дорогах Костанайской области
Отправлено: 25.03.21 - 23:24
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Нагрузка на одиночную ось теперь не должна быть выше 8 тонн. Как пояснили в региональном филиале ТОО "Казахавтодор", ограничение на движение автотранспорта вводятся ежегодно в весенний период для сохранности дорог после зимы.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
839
Re: Ограничения для грузового транспорта ввели на дорогах...
Отправлено: 25.03.21 - 23:24
#1
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Цитата:
Нагрузка на одиночную ось тепе

Однако, одинокая ходит звезда.
А теперь ещё и ось.
Прогресс не стоит на месте.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6654
Ограничения для грузового транспорта ввели на дорогах Костанайской области
Отправлено: 26.03.21 - 00:02
#2
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Цитата:
Coopidon:
А теперь ещё и ось. Прогресс не стоит на месте.

Ну дык 21-й век на дворе. Будут по осно взвешивать :lol:
Хотя в техпаспорте должно быть указано, вроде. :-x
А вот общий вес, дороги так и не построили за 30-ть лет, для большегрузов.
Но платными теперь будут.
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