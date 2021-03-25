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≡ Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41201
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 12:37
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С начала 2021 года акимат Костанайской области заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ более чем на полмиллиарда тенге. Кто и какие суммы получил на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов, выяснял телеграм-канал Ras aitamyn.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11448
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 18:47
#45
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Цитата:
Victor Yang:
какой интерес у грантодателей?


выше был ответ на подобный вопрос.
я думаю вы и сами знаете на него ответ.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2021 - 18:48]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11448
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 18:50
#46
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Цитата:
abaika95:
Косячат и косячат оппоненты


это ты так представляешь себе.
но это не так.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7450
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 21:08
#47
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Цитата:
Victor Yang:
А какой интерес у грантодателей?

Такой же какой был и при Союзе
Радио свободы это инструмент пропаганды
как и Раша Тудей
Только вот рашу Тудей американцы забанили за то что признали ее инструментом российской пропаганды
А вот радио свободы нельзя трогать! Ведь оно несёт доброе, вечное, нужное)
В одной книге КГБшинка востоковеда,читал что в 60ых годах отделение редакции радио свободы которое базировалась в шахском Иране,вещало на Южный Кавказ и стравливало Армян с Азербайджанцами
Что по итогу и вылилось в 80ые в карабахский конфликт
Так что у них работа на десятилетия разработана
И да зная как американцы умеют деньги считать, в жизни не поверю что они будут вкладывать деньги в развитие СМИ в Костанае зная что не будет отдачи)
Цитата:
alex_60:
пмсать дальше портянки с допросами, или остановиться.

Допросы не вел,Тимур Гафуров сам вышел на диалог)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13797
Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 21:27
#48
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Цитата:
alex_60: выше был ответ на подобный вопрос.

Цитата:
abaika95: Такой же какой был и при Союзе Радио свободы это инструмент пропаганды

Предлагаете не верить главному редактору?
Цитата:
Тимур Гафуров:
Что именно мы пишем на эти темы и как именно мы пишем - это мы определяем сами.


[Исправлено: Victor Yang, 25.03.2021 - 21:28]
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