Отправлено: - 21:27

alex_60: выше был ответ на подобный вопрос.

abaika95: Такой же какой был и при Союзе Радио свободы это инструмент пропаганды

Тимур Гафуров:

Что именно мы пишем на эти темы и как именно мы пишем - это мы определяем сами.

[Исправлено: Victor Yang, 25.03.2021 - 21:28]

Цитата:Цитата:Предлагаете не верить главному редактору?Цитата: