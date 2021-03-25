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≡ Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об умерших от КВИ?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41201
Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об умерших от КВИ?
Отправлено: 25.03.21 - 10:47
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С начала февраля республиканский сайт coronavirus2020.kz перестал публиковать данные о том, сколько человек умерли от КВИ в регионах Казахстана. Согласно информации сайта, с 1 февраля по 22 марта в стране от Covid-19 умер 401 человек. Сколько из них в Костанайской области, неизвестно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11448
Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об умерших от КВИ?
Отправлено: 25.03.21 - 10:47
#1
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решили наверное что уже хватит людей пугать.
каждый день. раз в неделю или месяц достаточно.
в принципе это правильно.
люди уже адекватно воспринимают ситуацию, в большинстве .
меры предосторожности принимают.
а ежедневные цифры по заболевшим больше нужны для работы органов здравоохранения,
санитарных врачей,где усилить контроль, где ослабить.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2021 - 11:37]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2280
Re: Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об...
Отправлено: 25.03.21 - 11:28
#2
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https://c.radikal.ru/c33/2103/3c/cbe32470d0af.jpg
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7450
Re: Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об...
Отправлено: 25.03.21 - 12:03
#3
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Ладно я понимаю когда скрывали цифры в начале пандемии,боялись панику вызвать
Но получилось обратное,вызвали скептицизм у людей
Они вообще в вирус перестали верить
Самое время сейчас нагнать жути перед вакцинацией
Нет опять скрывают
А все нити ведут в центр
Там явно дали команду,ниче не знаем если будет большой процент леталок то вылетите с кресел
Нет рассудить объективно,больше цифры-выше страх заражения
И карантин можно вводить самый жёсткий
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1812
Re: Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об...
Отправлено: 25.03.21 - 21:06
#4
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Цитата:
abaika95:

Да брось, Марик. Люди мало-мальски соображающие всё видят и понимают. Ведь данные статистики не упрячешь. А по данным этим прирост смертности в прошедшем 2020 году просто колоссален по сравнению с пятью предшевствующими годами. Сопоставить очевидные факты, этот прирост и пандемию, сможет даже дошколёнок.
Я поражаюсь людям, что толкутся без масок в автобусах, дебилам что толкутся в торговых центрах в жральнях и шмотошных отделах...
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