Re: Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об...

Отправлено: - 12:03

Ладно я понимаю когда скрывали цифры в начале пандемии,боялись панику вызвать

Но получилось обратное,вызвали скептицизм у людей

Они вообще в вирус перестали верить

Самое время сейчас нагнать жути перед вакцинацией

Нет опять скрывают

А все нити ведут в центр

Там явно дали команду,ниче не знаем если будет большой процент леталок то вылетите с кресел

Нет рассудить объективно,больше цифры-выше страх заражения

И карантин можно вводить самый жёсткий