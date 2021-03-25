Интерактивная карта открытых бюджетов, по задумке разработчиков, поможет налогоплательщикам напрямую контролировать трату их денег на конкретные объекты в своем городе или селе. Если вам интересно, отремонтируют ли в этом году разбитую дорогу, сколько средств выделено на ближайшую больницу или когда в вашем дворе установят площадку, все ответы должны быть на этом сайте. Проект презентовали акиму Костанайской области 15 марта, а сейчас карта доступна для общего доступа. «НГ» проверила, поможет ли она создать бюджетную прозрачность, за которую горячо ратует антикоррупционная служба. Читать статью
Дантист: Что-то мне не удалось посмотреть. Предлагается один регион Нур-Султан и все.
С телефона, да, нет выбора региона, - на телефоне в свойствах браузера включите функцию "Версия для ПК". В самом верху странице в правой части рядом с "подать обращение" правее есть функция выбора региона.
NG.kz: Стоимость реконструкции ВПП аэропорта Костаная выше медианной на 1 214% / Фото из архива «НГ»
Такая большая разница вышла из-за технического нюанса, касаемо аэропортов. Если посмотреть на сайте объект "Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", то во первых объект относится к разделу "Транспорт и автомобильные дороги", где внутри объекта имеются его показатели: толщина асфальта - 30 см; ширина дороги - 60 м; площадь дороги - 168000 кв.м. Во-первых, для аэропортов/аэродромов нужно вести отдельный подобъект "аэропорты" в разделе "Транспорт и автомобильные дороги". Так как стоимость кв.м. аэродромного и дорожного покрытия далеко не одинаковая. Во-вторых для аэропортов внутри объекта необходимо ввести разделение стоимости строительства/реконструкции на несколько разделов с указанием для каждого раздела средней стоимости от которой проводят сравнение стоимости работ: - стоимость искусственных покрытий с указанием средней стоимости за 1 кв.м. покрытия, при этом необходимо разделение по классификации аэродрома касаемо взлётной массы принимаемых судов, одно дело это для ВС типа АН-12 - Ту-134, другое дело если это А380 или В-747. - водосточно-дренажные сети с очистными сооружениями со средней стоимостью 1 п.м. сети и производительности очистных за куб. м. стока, - стоимость средств УВД (управление воздушным движением), ССО (светосигнальное оборудование), - стоимость технических средств охраны (включая патрульную дорогу), - прочие здания и сооружения, - объекты энергетического хозяйства и наружные сети, - благоустройство и озеленение, - пассажирский терминал. Аэропорт/аэродром это же не просто дорога
Согласно информации на сайте publicbudget.kz по объекту Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", стоимость работ составила 4 405 311 800 тг. Согласно имеющейся у меня информации от коллег, общая стоимость работ по сметному расчету стоимости реконструкции составляла 7 879 350 000 тг. Согласно сметного расчета аэродромные работы а именно стоимость работ по ИВПП, рулежным дорожкам, реконструкции перрона, грунтовой части, кабельных переходов, светосигнального оборудования, водосточно-дренажной сети, в общем составляла 4 559 040 000 тг. Так что на объекте полностью не завершены работы. Возможно стоимости и виды работ у Заказчика изменились, и все объекты на аэродроме еще не возведены.
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