Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...

Отправлено: - 19:31

Это жеш земля общая а стало быть акиматовская.

Всё настолько запущено, что просто нет реальной возможности посадить всех )))



Не удивлюсь если скоро и на этом бизнес сделают.

Хочешь посадить казнокрада - плати по прейскуранту.



Это всерьёз вопрос национальной безопасности.

С Казахстаном не выгодно воевать, дешевле и проще купить )))