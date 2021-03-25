Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 12:37
С начала 2021 года акимат Костанайской области заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ более чем на полмиллиарда тенге. Кто и какие суммы получил на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов, выяснял телеграм-канал Ras aitamyn. Читать новость
Мурзилка: Интересно, а зарплаты достойные платят вашим журналистам эта ваша Америка? А то ваши бывшие сотрудники жаловались
Зарплату платит наш работодатель. Были работники, которых ее размер не устраивал, - это нормально. Я вообще редко встречаю людей, который устраивает их зарплата. Средства от гранта, конечно, не лишние для корреспондентов. Но сказать, что они прям очень сильно улучшают наше благосостояния, не могу.
abaika95: Да но если этот предпрениматель нарушит закон вы как будете освещать его дело?
Так же, как рассказываем про обвинения в нарушении закона в адрес других предпринимателей. С отражением позиций всех сторон конфликта. Цитата:
abaika95: Вы инструмент влияния США вы согласны?
Нет. Мы стараемся писать о том, что интересно нашим читателем - как в работе по гранту, так и в работе без гранта. Так что, если мы и являемся чьим-то инструментом влияния, то скорее вашим. Цитата:
abaika95: Где написано что надо быть обязательно в оппозиции к власти? Я думал реальная журналистика это про объективность разве нет?
Оппозиция к власти означает умение и желание задавать этой власти вопросы. И добиваться ответов. Для этого и надо смотреть глаза в глаза, а не в одну с властью сторону. И это не мешает объективно писать о проблемах.
alex_60: В случае начала боевых действий Вашингтон планировал сразу же перейти к тактике тотального уничтожения противника. В списке потенциальных целей для массированных американских бомбардировок значились Алма-Ата, Балхаш, Караганда, Кустанай, Павлодар, Уральск, Семипалатинск и Усть-Каменогорск.
Нет ты врешь Америка несёт людям мир,гамбургеры и кока колу И да СССР города Америки не держал под прицелом?) Или это только в рамках защиты было?) Цитата:
Тимур Гафуров: Средства от гранта, конечно, не лишние для корреспондентов. Но сказать, что они прям очень сильно улучшают наше благосостояния, не могу.
Предложите акимату оплату материалов про рухани жангыру и здравоохранение, про историю,края,достопримечательности и освещение КВИ Вы лучше всех это пока делаете в области
abaika95: да зелёное яблоко не заставишь власти вопросы задавать)
Зато можно заставить учителей навязывать эту газету своим ученикам
Цитата:
abaika95: Это пока владелец газеты не попал... Впрочем не будем воду в ступе толочь
Ну "толочь воду в ступе" - это как раз то, чем вы тут ежедневно занимаетесь и да, если вдруг (29 лет плачу налоги, но ...мало ли), то сборищ сотрудников около суда и истерик в НГ в стиле "Я/МЫ МИРОЛЮБОВ! НАМ НЕ ВСЁ РАВНО" не будет. Обещаю)
abaika95: Россия ввела маркированную цензуру на СМИ получающие деньги из за рубежа))
Вывод не верный, так как данные 17 СМИ числящиеся инноагентом, не заблокированы на территории России, и ни кто им не запрещает вещать, другое дело что если такие СМИ возможно переступят определенную грань по оценке Минюста - то последуют уведомления Минюста, но пока что ни одно из этих 17 СМИ не блокировали. Пророссийские СМИ за рубежом также подвергаются цензуре, в некоторых странах их вообще блокируют. Что не скажешь про казахстанские СМИ, хотя бы вспомнить запрещенные и заблокированные навсегда казахстанские Республика, К+, Взгляд/Взбрык, журнал ADAM bol, Надежду, или "Фергану", Уральскую неделю, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz, "Радио Азаттык", Village.kz, соцсети Facebook, Youtube, Instagram и Telegram, которые подвергаются блокировке.
Сергей Миролюбов: Зато можно заставить учителей навязывать эту газету своим ученикам
А как по другому привить детям интерес к журналистике и новостям? А потом эти дети вырастают и становятся вашими журналистами Плохо это? Цитата:
Сергей Миролюбов: Ну "толочь воду в ступе" - это как раз то, чем вы тут ежедневно занимаетесь
Спасибо что кратко описали то чем занимаются тут форумчане Или толчу только я? а остальные мнение свою тут высказыают? Непонятно... Цитата:
Сергей Миролюбов: и да, если вдруг (29 лет плачу налоги, но ...мало ли
Да налоги это хорошо причем тут они только? Цитата:
Сергей Миролюбов: , то сборищ сотрудников около суда и истерик в НГ в стиле "Я/МЫ МИРОЛЮБОВ! НАМ НЕ ВСЁ РАВНО" не будет. Обещаю)
Хорошо,спасибо, что озвучили свое мнение по линии позиции газеты НГ в случае чего) Цитата:
Нурбанчик: Вывод не верный, так как данные 17 СМИ числящиеся инноагентом, не заблокированы на территории России, и ни кто им не запрещает вещать,
А где я пишу что в России что-то блокируют?) Манипуляция фактами (Аля привет дружба Британии и России) тебя до хорошего не доведет Я просто высказал мысль что там маркируют и у нас могли бы,но не делают это Цитата:
Нурбанчик: другое дело что если такие СМИ возможно переступят определенную грань по оценке Минюста - то последуют уведомления Минюста, но пока что ни одно из этих 17 СМИ не блокировали. Пророссийские СМИ за рубежом также подвергаются цензуре, в некоторых странах их вообще блокируют.
Ну грань всегда легко перейти Мало ли А рычажок уже есть) Свобода слова в России Цитата:
Нурбанчик: Что не скажешь про казахстанские СМИ, хотя бы вспомнить запрещенные и заблокированные навсегда казахстанские К+ и Взгляд/Взбрык, журнал ADAM bol, или "Фергану", exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz, "Радио Азаттык", Village.kz, соцсети Facebook, Youtube, Instagram и Telegram, которые подвергаются блокировке.
Странно Вот сейчас зашёл на сайты власть КЗ,холаньюс,азаттык,виллейдж КЗ,ексклюзив КЗ... Это может у вас в России они не открываются у нас все работает и не запрещено) Даже маркировки нет
Нурбанчик: Ты читать умеешь? Речь шла о временной блокировке, что было и не один раз,
Умею вот твой текст) "Что не скажешь про казахстанские СМИ, хотя бы вспомнить запрещенные и заблокированные навсегда казахстанские Республика, К+, Взгляд/Взбрык, журнал ADAM bol, Надежду, или "Фергану", Уральскую неделю, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz, "Радио Азаттык", Village.kz" Тебе говорили если не умеешь доказывать что-то то не берись? Так вот я тебе говорю,не берись доказвать то чего не понимаешь) Цитата:
Нурбанчик: Правильно, у вас не маркируют как ты выразился, а сразу блокируют раз и на всегда, в пример - Республика, К+, Взгляд/Взбрык, журнал ADAM bol, Надежда.
А где же остальной список который ты выше привел?) Что за день такой Косячат и косячат оппоненты
Тимур Гафуров: Гранты выдаются на конкретные темы, как правило. В прошлом году - на освещение проблем, связанных с пандемией. В этом - про бюджеты четвертого уровня, то есть местную, самую низовую власть, и про то, как решают проблемы в поселках
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