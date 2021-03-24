Отправлено: - 14:13

elektron:

Статья за прошлый год, после ремонта.

пешеход: Фактически, там действительно ТСРДД (светофорный объект) установлен на удалении справа, от края проезжей части и плохо попадает в поле видимости водителя, движущегося на определенной скорости

[Исправлено: ГИП, 25.03.2021 - 11:40]

Цитата:Спасибо за ссылку. Посмотрел. Получается что произвели реконструкцию ул. Каирбекова в границах ул. Лермонтова - тепличный комбинат по проекту ТОО "Промстройпроект" и... демонтировали светофор по ул. Каирбекова справа перед перекрестком с ул.Лермонтова при движении с тепличного комбината?Вот скрин видео с прошлогодней статьи и видно что светофора нет:При рассмотрении геплана в проекте ТОО "Промстройпроект" на реконструкцию, существующий светофор там был - все светофоры на перекрестке Каирбекова/Лермонтова выделены зеленым кружочком:Согласно проекта ТОО "Промстройпроект", граница работ на том участке ул.Каирбекова заканчивалась у перекрестка с Лермонтова. В этом проекте не предусматривалось устройство светофорного объекта на данном перекрестке.Участок ул. Каирбекова от ул. Лермонтова до ул. Гагарина реконструировался в 2011 году, - на сайте госзакупок нашел Акт государственной комиссии по приемке в эксплуатацию этого участка, датирован 30.11.2011 г. № 269р.Главный вопрос, куда делся существующий до реконструкции светофор на ул. Каирбекова перед перекрестком с ул. Лермонтова, справа при движении в сторону ул. Тарана?И как дорожная полиция согласовывала документы по вводу в эксплуатацию ул. Каирбекова после реконструкции, ведь отсутствие одного светофора из ранее действующих четырех комплектов светофоров - это же несоответствие основным требованиям обеспечения безопасности дорожного движенияЦитата:Так он там, справа, на ул. Каирбекова перед ул. Леромонтова при движении в сторону ул. Тарана, - есть или нет???Судя по скриншоту с видео выше, - светофора нет