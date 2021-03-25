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NG.kz:

Стоимость реконструкции ВПП аэропорта Костаная выше медианной на 1 214% / Фото из архива «НГ»

[Исправлено: ГИП, 25.03.2021 - 15:16]

Цитата:Такая большая разница вышла из-за технического нюанса, касаемо аэропортов.Если посмотреть на сайте объект "Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Костанай", то во первых объект относится к разделу "Транспорт и автомобильные дороги", где внутри объекта имеются его показатели:толщина асфальта - 30 см;ширина дороги - 60 м;площадь дороги - 168000 кв.м.Во-первых, для аэропортов/аэродромов нужно вести отдельный подобъект "аэропорты" в разделе "Транспорт и автомобильные дороги". Так как стоимость кв.м. аэродромного и дорожного покрытия далеко не одинаковая.Во-вторых для аэропортов внутри объекта необходимо ввести разделение стоимости строительства/реконструкции на несколько разделов с указанием для каждого раздела средней стоимости от которой проводят сравнение стоимости работ:- стоимость искусственных покрытий с указанием средней стоимости за 1 кв.м. покрытия, при этом необходимо разделение по классификации аэродрома касаемо взлётной массы принимаемых судов, одно дело это для ВС типа АН-12 - Ту-134, другое дело если это А380 или В-747.- водосточно-дренажные сети с очистными сооружениями со средней стоимостью 1 п.м. сети и производительности очистных за куб. м. стока,- стоимость средств УВД (управление воздушным движением), ССО (светосигнальное оборудование),- стоимость технических средств охраны (включая патрульную дорогу),- прочие здания и сооружения,- объекты энергетического хозяйства и наружные сети,- благоустройство и озеленение,- пассажирский терминал.Аэропорт/аэродром это же не просто дорогаСогласно информации на сайте publicbudget.kz по объекту, стоимость работ составила 4 405 311 800 тг.Согласно имеющейся у меня информации от коллег, общая стоимость работ по сметному расчету стоимости реконструкции составляла 7 879 350 000 тг.Согласно сметного расчета аэродромные работы а именно стоимость работ по ИВПП, рулежным дорожкам, реконструкции перрона, грунтовой части, кабельных переходов, светосигнального оборудования, водосточно-дренажной сети, в общем составляла 4 559 040 000 тг.Так что на объекте полностью не завершены работы. Возможно стоимости и виды работ у Заказчика изменились, и все объекты на аэродроме еще не возведены.