Отправлено: - 16:50

Сергей Миролюбов:

Зато можно заставить учителей навязывать эту газету своим ученикам

Сергей Миролюбов:

Ну "толочь воду в ступе" - это как раз то, чем вы тут ежедневно занимаетесь

Сергей Миролюбов:

и да, если вдруг (29 лет плачу налоги, но ...мало ли

Сергей Миролюбов:

, то сборищ сотрудников около суда и истерик в НГ в стиле "Я/МЫ МИРОЛЮБОВ! НАМ НЕ ВСЁ РАВНО" не будет. Обещаю)

Нурбанчик:

Вывод не верный, так как данные 17 СМИ числящиеся инноагентом, не заблокированы на территории России, и ни кто им не запрещает вещать,

Нурбанчик:

другое дело что если такие СМИ возможно переступят определенную грань по оценке Минюста - то последуют уведомления Минюста, но пока что ни одно из этих 17 СМИ не блокировали. Пророссийские СМИ за рубежом также подвергаются цензуре, в некоторых странах их вообще блокируют.

Нурбанчик:

Что не скажешь про казахстанские СМИ, хотя бы вспомнить запрещенные и заблокированные навсегда казахстанские К+ и Взгляд/Взбрык, журнал ADAM bol, или "Фергану", exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz, "Радио Азаттык", Village.kz, соцсети Facebook, Youtube, Instagram и Telegram, которые подвергаются блокировке.

Цитата:А как по другому привить детям интерес к журналистике и новостям?А потом эти дети вырастают и становятся вашими журналистамиПлохо это?Цитата:Спасибо что кратко описали то чем занимаются тут форумчанеИли толчу только я? а остальные мнение свою тут высказыают? Непонятно...Цитата:Да налоги это хорошо причем тут они только?Цитата:Хорошо,спасибо, что озвучили свое мнение по линии позиции газеты НГ в случае чего)Цитата:А где я пишу что в России что-то блокируют?)Манипуляция фактами (Аля привет дружба Британии и России) тебя до хорошего не доведетЯ просто высказал мысль что там маркируют и у нас могли бы,но не делают этоЦитата:Ну грань всегда легко перейтиМало лиА рычажок уже есть)Свобода слова в РоссииЦитата:СтранноВот сейчас зашёл на сайты власть КЗ,холаньюс,азаттык,виллейдж КЗ,ексклюзив КЗ...Это может у вас в России они не открываются у нас все работает и не запрещено)Даже маркировки нет