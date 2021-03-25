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≡ Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная продолжает доказывать, что акимы незаконно отдали дорогу и тротуар под торговлю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41200
Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная продолжает доказывать, что акимы незаконно отдали дорогу и тротуар под торговлю
Отправлено: 25.03.21 - 11:46
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Группа жителей из ближних домов поднимала вопрос о том, что существующее размещение рыночных мест нарушает права горожан на безопасную и комфортную жизненную среду. Дело дошло до суда.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2023
Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...
Отправлено: 25.03.21 - 11:46
#1
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Бесперспективняк полный...
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
123
Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...
Отправлено: 25.03.21 - 12:17
#2
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Полный глушнях с государством судиться!!
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
219
Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...
Отправлено: 25.03.21 - 12:55
#3
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Из практики. Судебные разбирательства с госструктурами перекидывал на уровень политических структур. Т. е. в центральные органы Н. О. По обращениям отменялись Верховным судом решения областных судов и городских. Правда по приходу в руководящий орган партии нынешнего руководителя высшего избирательного органа РК (из Караганды) и регистрацию обращений прекратили. С его уходом имеет смысл пробовать использовать политическую систему по новой.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
199
Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...
Отправлено: 25.03.21 - 13:58
#4
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'Код:
'

Вообще вполне решаемый вопрос в Верховном суде.


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С


§ Сабыр







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
30.05.18
Сообщений: 
520








  Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...


Отправлено: 25.03.21 - 15:34


#5 




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И так не проехать,а они базар устроили по среди дороги! Как так можно или за какие коврижки?!


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arman_kst


§ arman_kst







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
28.05.18
Сообщений: 
609








  Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...


Отправлено: 25.03.21 - 16:58


#6 




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Решит только Верховный Суд РК, т.к. местные связаны с МИО.


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