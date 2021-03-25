Re: Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная...

Отправлено: - 12:55

Из практики. Судебные разбирательства с госструктурами перекидывал на уровень политических структур. Т. е. в центральные органы Н. О. По обращениям отменялись Верховным судом решения областных судов и городских. Правда по приходу в руководящий орган партии нынешнего руководителя высшего избирательного органа РК (из Караганды) и регистрацию обращений прекратили. С его уходом имеет смысл пробовать использовать политическую систему по новой.