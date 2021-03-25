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Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная продолжает доказывать, что акимы незаконно отдали дорогу и тротуар под торговлю
Подписали Садуакасов, Жакупов... - Житель Костаная продолжает доказывать, что акимы незаконно отдали дорогу и тротуар под торговлю
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