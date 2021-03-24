Отправлено: - 10:05

сайлау курманов:

Неловко писать об этом, но нынче и водку разливают слабенькую, только за тридцать градусов переваливает.

Цитата:Так сейчас время потребления, а если делать нормальную водку, то вы один пузырь купите, а за вторым уже не придёте. Плохой получится из вас потребитель. А так, сделали чуть меньше градусность и уже приходится постоянно догоняться, досылать гонцов за добавкой. Недаром люди сегодня обучаются в заграницах, учатся эффективному менеджменту, чтобы производственные мощности не простаивали.