Российский "Мир" и агромиллионер - Какие СМИ получают деньги костанайских налогоплательщиков
Отправлено: 25.03.21 - 12:37
С начала 2021 года акимат Костанайской области заключил договоры с региональными и республиканскими СМИ более чем на полмиллиарда тенге. Кто и какие суммы получил на освещение деятельности и поддержание имиджа госорганов, выяснял телеграм-канал Ras aitamyn. Читать новость
Lex: у него (них) всегда будет проправительственный взгляд
Совсем нет Я за объективность и плюрализм мнений Государству надо отказаться от всех старых неповоротливых СМИ Это прошлый век уже Люди все меньше и меньше будет читать газеты Все уже в онлайн переходят А там свобода и почти анархия За всем не уследишь Мы же не Америка с их влиянием Вон в США Трамп призвал на митинг своих сторонников Его сразу в Твиттер забанили) Удобно Свобода слова в действии
abaika95: Вы полюбому не будете же писать что-то плохо про Миролюбова?) а это уже предвзятость
Я считаю, что задача журналиста - добиваться от власти ответов на вопросы, которые не могут получить по тем иным причинам наши читатели. В этом и есть общественный интерес - выяснить, насколько эффективно чиновники отрабатывают деньги налогоплательщиков. И именно поэтому журналист не должен быть зависим от этой самой власти. А в чем общественный интерес к личности предпринимателя, который платит налоги и зарплату? Цитата:
abaika95: Но гранты Америка выделяет под свои же цели правда?)
Конечно, развитие местного самоуправления в Казахстане и борьба с КВИ в Казахстане - это генеральная стратегия по раскачиванию нашей лодки. Именно такими способами добивается Америка своих геополитических целей. Цитата:
abaika95: Но институт госдарственных СМИ всегда был и будет во всех странах
Речь идет не только о государственных СМИ. Речь идет о частных СМИ, которые пропагандируют достижения власти. А проще говоря - получают деньги за лояльность власти. К которой они по определению должны быть в оппозиции.
Козлов я: Извиняюсь спросить, а грантодаватель сам вам составляет список проблем, о которых нужно писать, или вы сами вырабатываете эту политику?
Гранты выдаются на конкретные темы, как правило. В прошлом году - на освещение проблем, связанных с пандемией. В этом - про бюджеты четвертого уровня, то есть местную, самую низовую власть, и про то, как решают проблемы в поселках. Что именно мы пишем на эти темы и как именно мы пишем - это мы определяем сами. Мы считаем, что эти темы интересны нашим читателям, иначе не стали бы подавать заявки на грант. Эти деньги помогают нам, например, поехать в дальнюю командировку. Некоторые гранты предусматривают возможность покупки оборудования для работы журналистов. И это хорошая поддержка для редакции, о которой нам не стыдно говорить. Мы считаем, что такое сотрудничество идет на пользу и нам, и читателям.
abaika95: Вот НГ любит помощь от США брать Не криминально,но Россия такое не любит к примеру и такие СМИ объявило иностранными агентами У нас до такого ещё не додумались
Может хватит навоз кидать на вентилятор? Как говорят, слышал звон, да не знает абайка, где он. Что сказать, аульное мировоззрение дает о себе знать
Российские СМИ направляют данные в Минюст, и указывают, что есть иностранные гранты, данные гранты потрачены на освещение, в пример, жизни людей в N-ом поселке за полярным кругом, о незаконных вырубках леса, о том что такой-то завод загрязняет окружающую среду ну и тому подобное. При ежегодных таких отчетах в Минюст с указанием освещенных тем на зарубежные гранты, если там нет участия в политической деятельности самого государства, сбора военных или иных конфиденциальных данных, то такое СМИ не внесут в список инноагентов. Но если СМИ, снова в пример, начнет освещать военную тематику и своими статьями участвовать в политической деятельности государства, то тогда да, Минюст внесет его в список. Сейчас инноагентами в России является 17 СМИ (взято с сайта Минюста): Указанные ниже даты - даты включения СМИ в список: 1. "Голос Америки" 05.12.2017 2. "Idel.Реалии" 05.12.2017 3. Кавказ.Реалии 05.12.2017 4. Крым.Реалии 05.12.2017 5. Телеканал Настоящее Время 05.12.2017 6. Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi) 05.12.2017 7. Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC) 05.12.2017 8. "Сибирь.Реалии" 05.12.2017 9. "Фактограф" 05.12.2017 10. "Север.Реалии" 15.11.2019 11. Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" 11.02.2020 12. Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT" 21.12.2020 13. Пономарев Лев Александрович 28.12.2020 14. Савицкая Людмила Алексеевна 28.12.2020 15. Маркелов Сергей Евгеньевич 28.12.2020 16. Камалягин Денис Николаевич 28.12.2020 17. Апахончич Дарья Александровна 28.12.2020
Кстати ни Эхо Москвы, ни Новая газета, да и масса других СМИ, получающих гранты, не внесены в список.
Тимур Гафуров: А в чем общественный интерес к личности предпринимателя, который платит налоги и зарплату?
Да но если этот предпрениматель нарушит закон вы как будете освещать его дело?) Цитата:
Тимур Гафуров: Конечно, развитие местного самоуправления в Казахстане и борьба с КВИ в Казахстане - это генеральная стратегия по раскачиванию нашей лодки. Именно такими способами добивается Америка своих геополитических целей.
Лиха беда начало) Как бы там ни было Вы инструмент влияния США вы согласны? Цитата:
Тимур Гафуров: Речь идет о частных СМИ, которые пропагандируют достижения власти. А проще говоря - получают деньги за лояльность власти. К которой они по определению должны быть в оппозиции.
Где написано что надо быть обязательно в оппозиции к власти? Я думал реальная журналистика это про объективность разве нет? Цитата:
Тимур Гафуров: И это хорошая поддержка для редакции, о которой нам не стыдно говорить. Мы считаем, что такое сотрудничество идет на пользу и нам, и читателям.
Никто и не спорит но это прямая работа на другое государство Поэтому мой тезис верен, если СМИ не сидит на бюджете государства оно сидит на бюджете чужого государства Факт Цитата:
Нурбанчик: Может хватит навоз кидать на вентилятор? Как говорят, слышал звон, да не знает абайка, где он. Что сказать, аульное мировоззрение дает о себе знать
Нурболванчик ты последнее время все глупее и глупее становишься к чему твой выпук? Если... Цитата:
Нурбанчик: Но если СМИ, снова в пример, начнет освещать военную тематику и своими статьями участвовать в политической деятельности государства, то тогда да, Минюст внесет его в список. Сейчас инноагентами в России является 17 СМИ (взято с сайта Минюста): Указанные ниже даты - даты включения СМИ в список:
По итогу Россия ввела маркированную цензуру на СМИ получающие деньги из за рубежа)) Кремлеботы такие кремлеботы....
Америка, прежде всего, прагматичная - если в Казахстане будет вменяемая, ответственная перед населением власть, то и иметь дело с таким государством будет проще в торговле и бизнес-проектах. А для воспитания вменяемости и ответственности нужны СМИ, которые задают власти неприятные вопросы.
да, Мурзилка, да. очень нтересуется нашим городом. тебя еще не было на свете, а америка уже очень интересовалась нашим городом. Согласно рассекреченному спустя полвека документам в США, американские ВВС планировали воздушные атаки с использованием ядерного оружия на восемь крупных городов Казахстана, в которых располагались стратегические оборонные заводы, металлургические предприятия, воинские части и важные месторождения. В случае начала боевых действий Вашингтон планировал сразу же перейти к тактике тотального уничтожения противника. В списке потенциальных целей для массированных американских бомбардировок значились Алма-Ата, Балхаш, Караганда, Кустанай, Павлодар, Уральск, Семипалатинск и Усть-Каменогорск.
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