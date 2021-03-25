Отправлено: - 14:44

abaika95:

Вы полюбому не будете же писать что-то плохо про Миролюбова?) а это уже предвзятость

abaika95:

Но гранты Америка выделяет под свои же цели правда?)

abaika95:

Но институт госдарственных СМИ всегда был и будет во всех странах

Цитата:Я считаю, что задача журналиста - добиваться от власти ответов на вопросы, которые не могут получить по тем иным причинам наши читатели. В этом и есть общественный интерес - выяснить, насколько эффективно чиновники отрабатывают деньги налогоплательщиков. И именно поэтому журналист не должен быть зависим от этой самой власти. А в чем общественный интерес к личности предпринимателя, который платит налоги и зарплату?Цитата:Конечно, развитие местного самоуправления в Казахстане и борьба с КВИ в Казахстане - это генеральная стратегия по раскачиванию нашей лодки. Именно такими способами добивается Америка своих геополитических целей.Цитата:Речь идет не только о государственных СМИ. Речь идет о частных СМИ, которые пропагандируют достижения власти. А проще говоря - получают деньги за лояльность власти. К которой они по определению должны быть в оппозиции.