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Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима Алтынсаринского района выстрелил из ружья и оказался на скамье подсудимых
Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима Алтынсаринского района выстрелил из ружья и оказался на скамье подсудимых
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