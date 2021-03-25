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≡ Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима Алтынсаринского района выстрелил из ружья и оказался на скамье подсудимых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41198
Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима Алтынсаринского района выстрелил из ружья и оказался на скамье подсудимых
Отправлено: 25.03.21 - 11:16
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Адиля Ахметова изначально обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, но спустя 7 месяцев дело переквалифицировали на умышленное причинение среднего вреда здоровью. Процесс проходил в СМУС и завершился сегодня.
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1147
Re: Покушение на убийство или несчастный случай? - Сын экс-акима...
Отправлено: 25.03.21 - 11:16
#1
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Из серии «Рауфик ни в чём не виноват», он просто прогуливался со скрипкой и ружьём ;-)
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