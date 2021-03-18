Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как грамотно перевести стрелки?
Как грамотно перевести стрелки?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41198
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
Читать статью
Читать статью
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:41
Цитата:
Да для многих родителей это как раз проблема, детей летом не могут утащить с площадки домой до 12 ночи. А зимой вполне можно гулять и при свете фонарей. Это же не тащиться утром в школу с непроснувшимся организмом.
JereK:
Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Да для многих родителей это как раз проблема, детей летом не могут утащить с площадки домой до 12 ночи. А зимой вполне можно гулять и при свете фонарей. Это же не тащиться утром в школу с непроснувшимся организмом.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:43
Цитата:
Про синие лампы Алладина?
JereK:
Просто идите и перечитывайте мои посты из соседней ветки до полного просветления.
Просто идите и перечитывайте мои посты из соседней ветки до полного просветления.
Про синие лампы Алладина?
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:44
Цитата:
Что то не припомню в своем советском детстве, что мне не хватало светлого времени вечером?! Хотя что Кустанай, что Алма- Ата жили по природному времени зимой, а сейчас Кустанай +2 часа от того советского времени зимой, ну а летом когда переводили на +1 час нам хватало советского лета в полное касаемо вечернего времени, сейчас если вернутся на минус один час как раз будет как летний часовой пояс для Кустаная в советское время.
JereK:
. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
. И да, ранний закат мне тоже не нравится, уж лучше пусть утром светает в 9-10. Да и летом дети смогут на час дольше гулять на улице.
Что то не припомню в своем советском детстве, что мне не хватало светлого времени вечером?! Хотя что Кустанай, что Алма- Ата жили по природному времени зимой, а сейчас Кустанай +2 часа от того советского времени зимой, ну а летом когда переводили на +1 час нам хватало советского лета в полное касаемо вечернего времени, сейчас если вернутся на минус один час как раз будет как летний часовой пояс для Кустаная в советское время.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:53
Цитата:
Да тут все логично, они сразу начнут жить в правильном времени и им не нужно будет потом привыкать (чего вы так не хотите), когда всё-таки время приведут в норму, а это сделают рано или поздно, можно даже к гадалке не ходить.
JereK:
Ведь если я спрошу о том, что не так с будущими поколениями
Ведь если я спрошу о том, что не так с будущими поколениями
Да тут все логично, они сразу начнут жить в правильном времени и им не нужно будет потом привыкать (чего вы так не хотите), когда всё-таки время приведут в норму, а это сделают рано или поздно, можно даже к гадалке не ходить.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:54
Цитата:
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 часов, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов, и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.
Спор можно продолжать бесконечно, но аргумент в переводе есть железный это пример того что большинство стран мира на земле, заметьте - большинство, живут по своему природному времени. Я помню свое советское детство, зимой всегда с утра не хватало нормального восхода солнца, хотя бы до 8 утра, а сейчас в Кустанае на +2 смещено время зимой. Летом априори светлого времени дня было предостаточно, а то что сейчас в Кустанае +1 час от летнего/декретного времени советского Кустаная, то здесь явного положительного момента нет в части что летними вечерами сейчас на 1 час позднее темнеет.
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:01]
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:03]
JereK:
В свете вышесказанного, возвращаю вам ваш комментарий заменив слово "вечернего" на "утреннего". В этом случае еще и менять ничего не нужно.
В свете вышесказанного, возвращаю вам ваш комментарий заменив слово "вечернего" на "утреннего". В этом случае еще и менять ничего не нужно.
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 часов, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов, и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.
Спор можно продолжать бесконечно, но аргумент в переводе есть железный это пример того что большинство стран мира на земле, заметьте - большинство, живут по своему природному времени. Я помню свое советское детство, зимой всегда с утра не хватало нормального восхода солнца, хотя бы до 8 утра, а сейчас в Кустанае на +2 смещено время зимой. Летом априори светлого времени дня было предостаточно, а то что сейчас в Кустанае +1 час от летнего/декретного времени советского Кустаная, то здесь явного положительного момента нет в части что летними вечерами сейчас на 1 час позднее темнеет.
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:01]
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:03]
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 19:59
Цитата:
4 утра или 4 ночи?) Думаю что всё-таки утра,так почему у нас зимой в 4 утра темно? И в 5 утра темно? И даже в 6 и 7 и при переводе будет также ведь утро подразумевает под собой восход?
Зато летом светло до 21:00 вечера и в 20:00 вечера светло и даже в 18:00 и 17:00 ведь вечер должен подразумевать под собой закат?
Так что может не смертельно когда будет темно в 9 утра? И светло в 22:00 вечера?
Нурбанчик:
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов
Само слово Утро подразумевает восход солнца, а вечер это закат. Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра, к вечеру вроде возможно отнести конец рабочего дня то есть 17 часов
4 утра или 4 ночи?) Думаю что всё-таки утра,так почему у нас зимой в 4 утра темно? И в 5 утра темно? И даже в 6 и 7 и при переводе будет также ведь утро подразумевает под собой восход?
Зато летом светло до 21:00 вечера и в 20:00 вечера светло и даже в 18:00 и 17:00 ведь вечер должен подразумевать под собой закат?
Так что может не смертельно когда будет темно в 9 утра? И светло в 22:00 вечера?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1500
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:00
Цитата:
Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов. И никого это не смущает. Во-вторых, вы говорите про зимнее время. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )
Нурбанчик:
Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра
Ну ни как утро не должно начинаться в 10 утра
Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов. И никого это не смущает. Во-вторых, вы говорите про зимнее время. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:10
Цитата:
Кстати, да, когда бываю в июле в Кустанае, а у нас с вами разница три часа, то я просыпаясь где-то в 7 утра, что немного тяжеловато по началу, и у вас, как-то складывается впечатление, что темновато по сравнению с нашим утром это я замечал))). Зато вечером темнеет очень поздно, такое складывается впечатление что я оказался не в Кустанае, где провел часть детства, а где-то в Якутии где летом не темнеет вечером вообще))).
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:14]
JereK:
. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )
. А что летом? Светать начинает в пять утра. А будет в четыре? Нет, спасибо )
Кстати, да, когда бываю в июле в Кустанае, а у нас с вами разница три часа, то я просыпаясь где-то в 7 утра, что немного тяжеловато по началу, и у вас, как-то складывается впечатление, что темновато по сравнению с нашим утром это я замечал))). Зато вечером темнеет очень поздно, такое складывается впечатление что я оказался не в Кустанае, где провел часть детства, а где-то в Якутии где летом не темнеет вечером вообще))).
[Исправлено: Нурбанчик, 24.03.2021 - 20:14]
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:20
Цитата:
В том и дело, что те же скандинавские страны остаются жить с зимним/летнем временем, но для Кустаная необходимо брать положительные примеры, как большинство стран мира живущих по природному времени, пускай без перевода зима/лето - то есть на +1 час времени от природного, а не +2 как сейчас.
JereK:
Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов
Ну послушайте, во-первых, чем ближе к полюсам, тем сильнее отклонения от ваших представлений о значении этих слов
В том и дело, что те же скандинавские страны остаются жить с зимним/летнем временем, но для Кустаная необходимо брать положительные примеры, как большинство стран мира живущих по природному времени, пускай без перевода зима/лето - то есть на +1 час времени от природного, а не +2 как сейчас.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 20:36
Цитата:
Почему?Да пусть лучше рассветёт к 9-10 чем в 4 вечера ночь наступит
Нурбанчик:
и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.
и ничего что три зимних месяца темнеть начнет после 16 часов, это не идёт ни в какое сравнение за три зимних месяца когда светать начинает с 10 до 9 утра.
Почему?Да пусть лучше рассветёт к 9-10 чем в 4 вечера ночь наступит
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 21:21
Цитата:
Да, господа Спорить можно нам всем до бесконечности, нужна третья сторона в диалоге .
Понятно, что есть аргументированные поводы за и против. Если возможно, Добринцофф и JereK, напишите устраивало ли вас поясное время в вашем советском детстве, не беря в учёт перевод на летнее/зимнее, так как сейчас зимой разница +2, а летом +1 от советского поясного времени, ну и при постсоветском времени когда Кустанай оставался на декретном/ летнем времени пока не перешёл на UTC+6:00 c UTC+5:00. Понятно, что спорить мы будем до бесконечности здесь лучше нам остановится, время покажет, может перевод кто-то из политиков прибережет на будущее
Добринцофф: Почему?Да пусть лучше рассветёт к 9-10 чем в 4 вечера ночь наступит
Да, господа Спорить можно нам всем до бесконечности, нужна третья сторона в диалоге .
Понятно, что есть аргументированные поводы за и против. Если возможно, Добринцофф и JereK, напишите устраивало ли вас поясное время в вашем советском детстве, не беря в учёт перевод на летнее/зимнее, так как сейчас зимой разница +2, а летом +1 от советского поясного времени, ну и при постсоветском времени когда Кустанай оставался на декретном/ летнем времени пока не перешёл на UTC+6:00 c UTC+5:00. Понятно, что спорить мы будем до бесконечности здесь лучше нам остановится, время покажет, может перевод кто-то из политиков прибережет на будущее
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 24.03.21 - 23:08
Цитата:
Нет нельзя останавливаться
Тема то важная
Наиважнейшая
В споре рождается истина
А вдруг ты своими аргументами переспоришь противников?
А вдруг они передумают и будут голосовать ЗА!?
Ведь это так важно из России доказывать Казахстанцам что перевод нужен!
Это прям цель
Цель...
Нурбанчик:
Понятно, что спорить мы будем до бесконечности здесь лучше нам остановится, время покажет, может перевод кто-то из политиков прибережет на будущее
Понятно, что спорить мы будем до бесконечности здесь лучше нам остановится, время покажет, может перевод кто-то из политиков прибережет на будущее
Нет нельзя останавливаться
Тема то важная
Наиважнейшая
В споре рождается истина
А вдруг ты своими аргументами переспоришь противников?
А вдруг они передумают и будут голосовать ЗА!?
Ведь это так важно из России доказывать Казахстанцам что перевод нужен!
Это прям цель
Цель...
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 25.03.21 - 00:24
Цитата:
Устраивало ли меня поясное время в детстве?Вы это серьёзно?Да я понятия не имел какое там время.
Помню ,что летом мы на велосипедах ездили на рыбалку вставали в 4-5 утра,начинало светать.
Вечером темнело наверно часам 11,но домой никого не загонишь.
Могу точно сказать,что утром в школу зимой я шёл по темноте,первые уроки были при свете ,а за окном было темно.Во вторую смену мы всей гурьбой возвращались домой то же по темноте,по времени это было часов 7 вечера.Детство было настоящее,с рыбалкой, велосипедами,вечерними кострами в которых жарили картошку и хлеб,на речке делали шашлык из ракушек и ещё выкапывали посаженную дачниками картошку,не то что сейчас,смартфоны,удалёнка и гамбургер из макдональдса.
Нурбанчик:
Если возможно, Добринцофф и JereK, напишите устраивало ли вас поясное время в вашем советском детстве
Если возможно, Добринцофф и JereK, напишите устраивало ли вас поясное время в вашем советском детстве
Устраивало ли меня поясное время в детстве?Вы это серьёзно?Да я понятия не имел какое там время.
Помню ,что летом мы на велосипедах ездили на рыбалку вставали в 4-5 утра,начинало светать.
Вечером темнело наверно часам 11,но домой никого не загонишь.
Могу точно сказать,что утром в школу зимой я шёл по темноте,первые уроки были при свете ,а за окном было темно.Во вторую смену мы всей гурьбой возвращались домой то же по темноте,по времени это было часов 7 вечера.Детство было настоящее,с рыбалкой, велосипедами,вечерними кострами в которых жарили картошку и хлеб,на речке делали шашлык из ракушек и ещё выкапывали посаженную дачниками картошку,не то что сейчас,смартфоны,удалёнка и гамбургер из макдональдса.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13794
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 25.03.21 - 08:39
Цитата:
Да пусть лучше в 16.30 ночь наступит, чем рассветёт к 10.
Добринцофф:
Да пусть лучше рассветёт к 9-10 чем в 4 вечера ночь наступит
Да пусть лучше рассветёт к 9-10 чем в 4 вечера ночь наступит
Да пусть лучше в 16.30 ночь наступит, чем рассветёт к 10.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 25.03.21 - 11:09
Цитата:
Темно по утрам было в декабре и январе, а сейчас у вас рассвет зимой наступает на 2 часа позже, то есть темнеть начинает на 1,5 месяца ранее и заканчивается такая темень по утрам на 1,5 месяца позднее того зимнего периода, когда по утрам вы ходили в школу по темноте. А вот в 7 часов вечера, что тогда, что сейчас без разницы зимой - темно
Ну ладно, всему своё время
Добринцофф:
Могу точно сказать,что утром в школу зимой я шёл по темноте,первые уроки были при свете ,а за окном было темно.Во вторую смену мы всей гурьбой возвращались домой то же по темноте,по времени это было часов 7 вечера.
Могу точно сказать,что утром в школу зимой я шёл по темноте,первые уроки были при свете ,а за окном было темно.Во вторую смену мы всей гурьбой возвращались домой то же по темноте,по времени это было часов 7 вечера.
Темно по утрам было в декабре и январе, а сейчас у вас рассвет зимой наступает на 2 часа позже, то есть темнеть начинает на 1,5 месяца ранее и заканчивается такая темень по утрам на 1,5 месяца позднее того зимнего периода, когда по утрам вы ходили в школу по темноте. А вот в 7 часов вечера, что тогда, что сейчас без разницы зимой - темно
Ну ладно, всему своё время
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
|Зарегистрированные пользователи: olegggon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать