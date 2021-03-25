Отправлено: - 10:47

С начала февраля республиканский сайт coronavirus2020.kz перестал публиковать данные о том, сколько человек умерли от КВИ в регионах Казахстана. Согласно информации сайта, с 1 февраля по 22 марта в стране от Covid-19 умер 401 человек. Сколько из них в Костанайской области, неизвестно.