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≡ Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об умерших от КВИ?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41198
Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об умерших от КВИ?
Отправлено: 25.03.21 - 10:47
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С начала февраля республиканский сайт coronavirus2020.kz перестал публиковать данные о том, сколько человек умерли от КВИ в регионах Казахстана. Согласно информации сайта, с 1 февраля по 22 марта в стране от Covid-19 умер 401 человек. Сколько из них в Костанайской области, неизвестно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11435
Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об умерших от КВИ?
Отправлено: 25.03.21 - 10:47
#1
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решили наверное что уже хватит людей пугать.
каждый день. раз в неделю или месяц достаточно.
в принципе это правильно.
люди уже адекватно воспринимают ситуацию, в большинстве .
меры предосторожности принимают.
а ежедневные цифры по заболевшим больше нужны для работы органов здравоохранения,
санитарных врачей,где усилить контроль, где ослабить.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2021 - 11:37]
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2277
Re: Тайна двух министерств - Кто и зачем скрывает данные об...
Отправлено: 25.03.21 - 11:28
#2
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https://c.radikal.ru/c33/2103/3c/cbe32470d0af.jpg
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