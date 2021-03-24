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≡ ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41198
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 24.03.21 - 19:01
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Как отметили в ведомстве, с начала 2021 года на этом перекрестке произошло первое ДТП с пострадавшими, в 2020 году было одно ДТП с одним пострадавшим. На момент совершения ДТП светофор был в исправном состоянии.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
122
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 24.03.21 - 19:01
#1
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Да этом перекрестке постоянно происходят аварии. Светофор там живёт своей жизнью, иногда там не разобрать какой свет горит,вот и получается.. Водитель автобуса скорее всего не разобрался со светом и результат не заставил себя ждать
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2040
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 24.03.21 - 20:44
#2
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Цитата:
Охотник: Да этом перекрестке постоянно происходят аварии. Светофор там живёт своей жизнью, иногда там не разобрать какой свет горит,вот и получается


Цитата:
NG.kz: Вместе с тем в текущем году Управлением полиции Костанай в акимат города было направлено письмо о замене светофора на данном участке"


Вспомнилось про 18 маршрут, когда крышей 2 уровня зацепил рекламный щит, тогда тоже ранее письмо от полиции было в адрес акимата, что рекламный стенд ни на своем месте.
Автоперевозчику необходим грамотный адвокат, что бы можно было доказать, что техническое средство организации дорожного движения не соответствует нормам и стандартам, одним словом на перекрестке функционирует не светофор а цветовая погремушка(С).
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
196
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 24.03.21 - 22:08
#3
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Цитата:
Нурбанчик:
Автоперевозчику необходим грамотный адвокат, что бы можно было доказать, что техническое средство организации дорожного движения не соответствует нормам и стандартам, о


Юморист в коротких штанишках! Значить при комуняках эти светофоры соответствовали а сейчас значить нет? Видимо окончательно боярышник нанёс невосполнимый урон мозгу
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6646
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 24.03.21 - 22:22
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Видимо окончательно боярышник нанёс невосполнимый урон мозгу

Оно то по вам и заметно.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Значить при комуняках эти светофоры соответствовали а сейчас значить нет?

Причём тут комуняки, коих уже более 30-ти лет нет? Ааа это комуняки ремонтировали и так установили светофоры на этом перекрёстке!? :-o
Статья за прошлый год, после ремонта. 8-)

[Исправлено: elektron, 24.03.2021 - 17:24]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
103
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 07:30
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Видимо окончательно боярышник нанёс невосполнимый урон мозгу

Шарикова, вам к наркологу надо)))))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
196
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 08:58
#6
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Цитата:
elektron:
Причём тут комуняки, коих уже более 30-ти лет нет? Ааа это комуняки ремонтировали и так установили светофоры на этом перекрёстке!?


Как стояли эти светофоры при комуняках на этих местах так и сейчас стоят!Никто не менял место дислокации.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
83
Re: ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в...
Отправлено: 25.03.21 - 09:25
#7
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Полиграф Боярышников, читать ваши строки противно. Не корректно мягко говоря называть коммунистов коммуняками. Вы сейчас до сих пор пользуетесь тем что именно они создали. Как и везде так и среди них были проходмцы, подлецы и карьеристы, но в основе своей в массе это настоящие патриоты и достойные люди. Поэтому язык не надо коверкать называя их некрасивым словом
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11435
ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 25.03.21 - 09:53
#8
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Цитата:
рихард:
Полиграф Боярышников, читать ваши строки противно


согласен. сплошные мерзости изрыгает.
можно только представить что в реальности представляет эта тетя.
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