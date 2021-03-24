ДТП с пассажирским автобусом в Костанае прокомментировали в полиции
Отправлено: 24.03.21 - 19:01
Как отметили в ведомстве, с начала 2021 года на этом перекрестке произошло первое ДТП с пострадавшими, в 2020 году было одно ДТП с одним пострадавшим. На момент совершения ДТП светофор был в исправном состоянии. Читать новость
Да этом перекрестке постоянно происходят аварии. Светофор там живёт своей жизнью, иногда там не разобрать какой свет горит,вот и получается.. Водитель автобуса скорее всего не разобрался со светом и результат не заставил себя ждать
Охотник: Да этом перекрестке постоянно происходят аварии. Светофор там живёт своей жизнью, иногда там не разобрать какой свет горит,вот и получается
Цитата:
NG.kz: Вместе с тем в текущем году Управлением полиции Костанай в акимат города было направлено письмо о замене светофора на данном участке"
Вспомнилось про 18 маршрут, когда крышей 2 уровня зацепил рекламный щит, тогда тоже ранее письмо от полиции было в адрес акимата, что рекламный стенд ни на своем месте. Автоперевозчику необходим грамотный адвокат, что бы можно было доказать, что техническое средство организации дорожного движения не соответствует нормам и стандартам, одним словом на перекрестке функционирует не светофор а цветовая погремушка(С).
Полиграф Боярышников, читать ваши строки противно. Не корректно мягко говоря называть коммунистов коммуняками. Вы сейчас до сих пор пользуетесь тем что именно они создали. Как и везде так и среди них были проходмцы, подлецы и карьеристы, но в основе своей в массе это настоящие патриоты и достойные люди. Поэтому язык не надо коверкать называя их некрасивым словом
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