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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 110 из 110«1...108109110
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:42
#1636
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Вот ещё номинанты на премию. Или на медаль. Или улицу в Казахстане в их честь переименуют.
Пора уже продвигать хазахстанскую культуру миру!
Миру миру.
Рс
Цитата:
abaika95:
то то я смотрю бред какой-то несёт

Плгремушка уже давно несёт. Хорошо что осознает, но остановиться не может...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10093
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:43
#1637
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Цитата:
drakon:
Скоро Борат, сериалом - станет...

Сначала - трилогией. А 4 серии - это да, уже мини-сериал))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10093
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:46
#1638
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Цитата:
Coopidon:
Или улицу в Казахстане в их честь переименуют.

Три улицы))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:47
#1639
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Цитата:
abaika95:
Встретились два немца и канадец Что обсудить?

Всмысле, Погремушка, ВЧКашка и бегун?
Кстати куда-то бегунок пропал...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:52
#1640
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Цитата:
maxsaf:

А Борат - лучший, полюбому)) остальное даже читать не стал
Ой не лукавь,дочитал)
Иначе не зацепился бы за Бората)
Цитата:
Coopidon:
Плгремушка уже давно несёт. Хорошо что осознает, но остановиться не может...

ООО чувствую и эта тоже в запой уйдет
Если уже не ушла))
Как потдаст так и выходит в эфир
Обязательно к вечеру
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.03.21 - 23:55
#1641
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Цитата:
Coopidon:
Вот ещё номинанты на премию. Или на медаль

Да вполне
Когда им будут давать премию или медаль
Ты будешь вяло обтекать от злости а сделать ничего не сможешь
Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?))
Здоровье так совсем можно посадить
Желчь она может и отравить))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21445
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:00
#1642
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Цитата:
abaika95:
Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?))

абайка95, а ты не - истери... :lol: ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:09
#1643
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Цитата:
abaika95: Да вполне Когда им будут давать премию или медаль Ты будешь вяло обтекать от злости а сделать ничего не сможешь Больно наверно так жить в неврозе постоянном и истерике?)) Здоровье так совсем можно посадить Желчь она может и отравить))

Ого!
Хорошая заявка на премию Дарвина!
Сам то не думал, зажечь?
Там с крыши спрыгнуть?
Или, в колодец?
Или ремикс на "голубую луну" забубенить. Скрытый свой талант явить на Гремио?
Цитата:
abaika95:
Обязательно к вечеру

Ну Погремушка прямо Кыдыр-ата какой-то.
Что не пу..скажет ну все пальцем в точку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10093
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:15
#1644
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Цитата:
Coopidon:
Или ремикс на "голубую луну" забубенить

По сравнению с предыдущими вариантами - это совсем уж как-то жестоко :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10093
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:16
#1645
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Цитата:
abaika95:
А Борат - лучший, полюбому

Согласен. Раз запад так решил - ниче не попишешь, так ведь? :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:16
#1646
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Цитата:
maxsaf:
Три улицы))

Ну, тут не нам решать.
Есть специально обученные ономасты и активисты-погремухи.
Оне обоснуют конкретно.
Медалей на всех хватит. Или не- хватит...
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:25
#1647
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Цитата:
maxsaf:
Раз запад так решил - ниче не попишешь, так ведь?

Если Запад- решил. Все.
Ничего не попишешь,
Цитата:
Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan.
значит гораздо гениальные чем ремикс Иманбека.
И сколько нужно Иманбеков чтобы переплюнуть Запад?
Тем,более, что сам Погремушка, не старается помочь и попасть в число номинантов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10093
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.03.21 - 00:35
#1648
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Цитата:
Coopidon:
Оне обоснуют конкретно.

Я прям жду, как они перед аксакалами будут обьяснять, почему улица Гагарина к примеру должна быть переименована в улицу Иманбека.

Новая пословица: "Что написано пером - не сотрешь без резинки" :lol:
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